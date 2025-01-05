В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние
© ЦОС ФСБ России
© ЦОС ФСБ России
Ленинский суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО двух обвиняемых в подготовке теракта в местах с массовым пребыванием граждан. Всего ФСБ задержала четырех местных жителей в возрасте 16-17 лет, планировавших совершение теракта в городе. Об этом пятого января сообщило агентство РИА Новости
"Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля", — рассказало о решении суда издание.
Ранее российские СМИ также писали, что тот же суд арестовал до 21 февраля еще одного обвиняемого по тому же делу. Оба являются несовершеннолетними. Всего ФСБ задержала четырех местных жителей в возрасте 16-17 лет, планировавших совершение теракта в Екатеринбурге.
По данным РИА Новости, все задержанные являются приверженцами запрещенной в РФ террористической организации.
Позже ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт. Один из задержанных заявил, что они хотели сначала "протестировать" изготовленную взрывчатку, а в дальнейшем "рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать".
© ЦОС ФСБ России
© ЦОС ФСБ России
У молодых людей были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По версии следствия, задержанные подростки приобрели компоненты для изготовления самодельной бомбы, а затем создали устройство и носили его в рюкзаке. В момент задержания оно также было с собой у одного из фигурантов дела.
Кроме того, следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года.
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