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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние - 05.01.2025 Украина.ру

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние

Ленинский суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО двух обвиняемых в подготовке теракта в местах с массовым пребыванием граждан. Всего ФСБ задержала четырех местных жителей в возрасте 16-17 лет, планировавших совершение теракта в городе. Об этом пятого января сообщило агентство РИА Новости

2025-01-05T14:14

2025-01-05T14:14

2025-01-05T14:14

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Ранее российские СМИ также писали, что тот же суд арестовал до 21 февраля еще одного обвиняемого по тому же делу. Оба являются несовершеннолетними. Всего ФСБ задержала четырех местных жителей в возрасте 16-17 лет, планировавших совершение теракта в Екатеринбурге. По данным РИА Новости, все задержанные являются приверженцами запрещенной в РФ террористической организации.Позже ФСБ опубликовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт. Один из задержанных заявил, что они хотели сначала "протестировать" изготовленную взрывчатку, а в дальнейшем "рассматривали, какие могут быть цели, чтобы ее использовать". У молодых людей были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По версии следствия, задержанные подростки приобрели компоненты для изготовления самодельной бомбы, а затем создали устройство и носили его в рюкзаке. В момент задержания оно также было с собой у одного из фигурантов дела. Кроме того, следователи установили, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года.Другие темы: Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь

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новости, екатеринбург, россия, фсб, теракт, подростки, терроризм, террорист, диверсия