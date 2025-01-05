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Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев

Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев - 05.01.2025 Украина.ру

Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев

Украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. Об этом пятого января в эфире интернет-канала Danny Haiphong заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон

2025-01-05T10:36

2025-01-05T10:36

2025-01-05T10:36

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По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.О массовом дезертирстве ВСУ уже не раз писали и украинские, и западные издания. Например, в декабре американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных выросло в шесть раз по сравнению с прошлыми годами.Также ранее американское агентство Associated Press написало, что число дезертиров в украинской армии продолжает расти и общая сумма военных, покинувших свои позиции, превысила 200 тысяч человек.В публикации утверждалось, что массовое дезертирство ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение перед возможными мирными переговорами.Подробнее об этом в материале "Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства

https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, дезертирство , сво, сша, всу, потери всу