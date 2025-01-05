Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. Об этом пятого января в эфире интернет-канала Danny Haiphong заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон
По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.
"Они (ВС России. — Ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить", — заявил Уилкерсон, добавив, что многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, так как в этом случае им ничто не будет угрожать.
О массовом дезертирстве ВСУ уже не раз писали и украинские, и западные издания. Например, в декабре американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных выросло в шесть раз по сравнению с прошлыми годами.
Также ранее американское агентство Associated Press написало, что число дезертиров в украинской армии продолжает расти и общая сумма военных, покинувших свои позиции, превысила 200 тысяч человек.
В публикации утверждалось, что массовое дезертирство ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение перед возможными мирными переговорами.
Подробнее об этом в материале "Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства