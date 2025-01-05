Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев - 05.01.2025 Украина.ру
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Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев - 05.01.2025 Украина.ру
Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
Украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. Об этом пятого января в эфире интернет-канала Danny Haiphong заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон
2025-01-05T10:36
2025-01-05T10:36
новости
украина
вооруженные силы украины
дезертирство
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По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.О массовом дезертирстве ВСУ уже не раз писали и украинские, и западные издания. Например, в декабре американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных выросло в шесть раз по сравнению с прошлыми годами.Также ранее американское агентство Associated Press написало, что число дезертиров в украинской армии продолжает расти и общая сумма военных, покинувших свои позиции, превысила 200 тысяч человек.В публикации утверждалось, что массовое дезертирство ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение перед возможными мирными переговорами.Подробнее об этом в материале "Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
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новости, украина, вооруженные силы украины, дезертирство , сво, сша, всу, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, дезертирство , СВО, США, ВСУ, потери ВСУ

Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев

10:36 05.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. Об этом пятого января в эфире интернет-канала Danny Haiphong заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон
По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.

"Они (ВС России. — Ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить", — заявил Уилкерсон, добавив, что многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, так как в этом случае им ничто не будет угрожать.

О массовом дезертирстве ВСУ уже не раз писали и украинские, и западные издания. Например, в декабре американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждалось, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных выросло в шесть раз по сравнению с прошлыми годами.
Дезертир ВСУ
6 декабря 2024, 17:22
Выросло в шесть раз: в Bloomberg обнародовали статистику дезертирства солдат ВСУКоличество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз. Об этом 6 декабря сообщило американское информационное агентство Bloomberg
Также ранее американское агентство Associated Press написало, что число дезертиров в украинской армии продолжает расти и общая сумма военных, покинувших свои позиции, превысила 200 тысяч человек.
В публикации утверждалось, что массовое дезертирство ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение перед возможными мирными переговорами.
Подробнее об этом в материале "Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныдезертирствоСВОСШАВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
10:36Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
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