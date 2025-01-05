https://ukraina.ru/20250105/1060116865.html

Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР

Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР - 05.01.2025 Украина.ру

Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР

Несколько группировок украинской армии попали в засаду в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пятого января сообщили российские издания со ссылкой на снайпера группировки войск "Восток" с позывным "Казах"

2025-01-05T11:54

2025-01-05T11:54

2025-01-05T11:54

новости

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вс рф

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059055170_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_10712bd641814616849cdb4b1b787b4e.jpg

Он рассказал, что о приближении украинских подразделений ВС РФ узнали, когда "начала разрываться радейка" (радиостанция). Вскоре выяснилось, что военные ВСУ двигались несколькими группами.По его словам, часть личного состава ВСУ была уничтожена, четверо из украинских солдат были взяты в плен, еще часть отошла. Позже издание "Российская газета" написало, что все три украинские группы не имели между собой коммуникации и были отправлены в контратаку вслепую. Подразделения ВСУ трижды запрашивали эвакуацию, но командование им отзывало.Другие темы: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, россия, всу