Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР - 05.01.2025 Украина.ру
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Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР - 05.01.2025 Украина.ру
Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
Несколько группировок украинской армии попали в засаду в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пятого января сообщили российские издания со ссылкой на снайпера группировки войск "Восток" с позывным "Казах"
2025-01-05T11:54
2025-01-05T11:54
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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россия
всу
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Он рассказал, что о приближении украинских подразделений ВС РФ узнали, когда "начала разрываться радейка" (радиостанция). Вскоре выяснилось, что военные ВСУ двигались несколькими группами.По его словам, часть личного состава ВСУ была уничтожена, четверо из украинских солдат были взяты в плен, еще часть отошла. Позже издание "Российская газета" написало, что все три украинские группы не имели между собой коммуникации и были отправлены в контратаку вслепую. Подразделения ВСУ трижды запрашивали эвакуацию, но командование им отзывало.Другие темы: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, россия, всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Россия, ВСУ

Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР

11:54 05.01.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Несколько группировок украинской армии попали в засаду в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пятого января сообщили российские издания со ссылкой на снайпера группировки войск "Восток" с позывным "Казах"
Он рассказал, что о приближении украинских подразделений ВС РФ узнали, когда "начала разрываться радейка" (радиостанция). Вскоре выяснилось, что военные ВСУ двигались несколькими группами.
"Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200", ― добавил военнослужащий.
По его словам, часть личного состава ВСУ была уничтожена, четверо из украинских солдат были взяты в плен, еще часть отошла.
Позже издание "Российская газета" написало, что все три украинские группы не имели между собой коммуникации и были отправлены в контратаку вслепую. Подразделения ВСУ трижды запрашивали эвакуацию, но командование им отзывало.
Другие темы: Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
 
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