В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева - 05.01.2025 Украина.ру
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В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева
В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева - 05.01.2025 Украина.ру
В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева
Жители Молдавии не справятся с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти страны должны срочно предпринять меры по поддержке населения. Иначе люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование. Об этом пятого января написал мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале
2025-01-05T14:37
2025-01-05T14:37
новости
молдавия
кишинёв
приднестровье
газ
российский газ
украина
транзит
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Ранее национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило новые тарифы на электричество и тепло в Молдавии. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 рубля), для севера — до 4,68 лея (около 25 рублей). Стоимость тепловой энергии также стала выше. В столице Молдавии тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (более 15 тысяч рублей), на севере — до 2126 леев (13 тысяч рублей), а на юге — до 3222 леев (почти 20 тысяч рублей). Он заявил, что власти его страны "кормят" население популистскими словами о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих, а также превращают экономию в обязанность граждан. Чебан также предложил несколько вариантов того, как правительство Молдавии может поддержать своих граждан. "Предлагаем правительству в срочном порядке найти решение, чтобы люди могли оплачивать свои счета частями в течение года, ведь в теплые месяцы это сделать легче. Еще одно предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств… В то же время предлагаем правительству, чтобы гражданам и экономическим агентам не отключали газ и электричество, если у них накопились долги по счетам", — также написал мэр Кишинева. С первого января 2025 года подача российского газа в Молдавию не осуществляется, так как истек срок действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Киев многократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение. Тем временем правительство республики утверждает, что режим ЧП в энергетике связан с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Также по теме: Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
https://ukraina.ru/20250103/1060099901.html
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новости, молдавия, кишинёв, приднестровье, газ, российский газ, украина, транзит
Новости, Молдавия, Кишинёв, Приднестровье, газ, российский газ, Украина, транзит

В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева

14:37 05.01.2025
 
© Sputnik / Мирослав РотарьИон Чебан
Ион Чебан
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Жители Молдавии не справятся с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти страны должны срочно предпринять меры по поддержке населения. Иначе люди рискуют остаться без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование. Об этом пятого января написал мэр Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале
Ранее национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило новые тарифы на электричество и тепло в Молдавии. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 рубля), для севера — до 4,68 лея (около 25 рублей).
Стоимость тепловой энергии также стала выше. В столице Молдавии тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (более 15 тысяч рублей), на севере — до 2126 леев (13 тысяч рублей), а на юге — до 3222 леев (почти 20 тысяч рублей).

"После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. У правительства есть все правовые рычаги через решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. В противном случае люди рискуют остаться без жизненно важных услуг или без денег на повседневную жизнь", — написал Чебан.

Он заявил, что власти его страны "кормят" население популистскими словами о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих, а также превращают экономию в обязанность граждан. Чебан также предложил несколько вариантов того, как правительство Молдавии может поддержать своих граждан.
"Предлагаем правительству в срочном порядке найти решение, чтобы люди могли оплачивать свои счета частями в течение года, ведь в теплые месяцы это сделать легче. Еще одно предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств… В то же время предлагаем правительству, чтобы гражданам и экономическим агентам не отключали газ и электричество, если у них накопились долги по счетам", — также написал мэр Кишинева.
С первого января 2025 года подача российского газа в Молдавию не осуществляется, так как истек срок действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Киев многократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
Тем временем правительство республики утверждает, что режим ЧП в энергетике связан с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.
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Также по теме: Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа
 
НовостиМолдавияКишинёвПриднестровьегазроссийский газУкраинатранзит
 
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