Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Киев не вправе что-то выбирать, он будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. Об этом пятого января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса
Как отмечается в публикации издания, офицер ВСУ признался, что ситуация на фронте сейчас хуже, чем в начале конфликта. По словам Тараса, на фоне этого Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться" на требования России.
Капитан также заявил, что у ВСУ сложилась ужасающая ситуация с личным составом, не хватает мобилизованных, чтобы восполнять понесенные потери.
"Когда я пришел в армию, ситуация уже была плохой. А сейчас для новичков все стало еще хуже, так что я не осуждаю тех, кто дезертирует", — подчеркнул Тарас.
В воскресенье, пятого января, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.
10:36Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев Украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. Об этом пятого января в эфире интернет-канала Danny Haiphong заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон