https://ukraina.ru/20250105/1060117147.html

Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"

Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России" - 05.01.2025 Украина.ру

Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"

Киев не вправе что-то выбирать, он будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. Об этом пятого января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса

2025-01-05T12:00

2025-01-05T12:00

2025-01-05T12:00

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Как отмечается в публикации издания, офицер ВСУ признался, что ситуация на фронте сейчас хуже, чем в начале конфликта. По словам Тараса, на фоне этого Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться" на требования России.Капитан также заявил, что у ВСУ сложилась ужасающая ситуация с личным составом, не хватает мобилизованных, чтобы восполнять понесенные потери.В воскресенье, пятого января, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские военные массово дезертируют, так как не видят другого выхода после столкновения с "мощной" военной машиной России. По его словам, "темпы российского Джаггернаута" сейчас убийственны.Другие темы: Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, киев, москва, переговоры