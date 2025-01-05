Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Соединения украинской армии поражены в 15 населенных пунктов. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
Как утверждается сводке ведомства, части группировки войск "Север" поразили подразделения четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны ВСУ.
"Около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы. <...> Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — говорится в публикации Минобороны.
Также в сводке министерства заявлено, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 340 военных. Из техники украинские подразделения лишились четырех танков, трех БМП, четырех бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, машины разграждения, 20 автомобилей и пяти минометов.
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