Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области - 05.01.2025 Украина.ру
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Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области - 05.01.2025 Украина.ру
Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Соединения украинской армии поражены в 15 населенных пунктов. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
2025-01-05T15:06
2025-01-05T15:06
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
вс рф
минобороны
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Как утверждается сводке ведомства, части группировки войск "Север" поразили подразделения четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны ВСУ.Также в сводке министерства заявлено, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 340 военных. Из техники украинские подразделения лишились четырех танков, трех БМП, четырех бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, машины разграждения, 20 автомобилей и пяти минометов.Еще в новостях: Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Минобороны

Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области

15:06 05.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооруженные силы России за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. Соединения украинской армии поражены в 15 населенных пунктов. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
Как утверждается сводке ведомства, части группировки войск "Север" поразили подразделения четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и пяти соединений теробороны ВСУ.

"Около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы. <...> Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — говорится в публикации Минобороны.

Также в сводке министерства заявлено, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 340 военных. Из техники украинские подразделения лишились четырех танков, трех БМП, четырех бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, машины разграждения, 20 автомобилей и пяти минометов.
Еще в новостях: Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
 
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