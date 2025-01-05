Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон - 05.01.2025 Украина.ру
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Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон
Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон - 05.01.2025 Украина.ру
Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон
Вместе с журналистом и репортёром Наданой Фридрихсон мы подвели итоги года в эфире Украина.ру. Ситуация в зоне СВО, события в мире, терроризм и новые надежды... Украина.ру, 05.01.2025
2025-01-05T12:04
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видео
россия
сирия
сша
вооруженные силы украины
вс рф
сво
курская область
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Вместе с журналистом и репортёром Наданой Фридрихсон мы подвели итоги года в эфире Украина.ру. Ситуация в зоне СВО, события в мире, терроризм и новые надежды. Всё это и многое другое - в нашем большом интервью. 00:27 – Динамика продвижения ВС России и ситуация на конец года в зоне СВО; 04:51 – О теракте в "Крокус Сити Холл"; 09:43 – О вторжении ВСУ в Курскую область; 17:34 – "Орешник" и эффект от его применения; 19:40 – О кризисе в Сирии; 33:04 – Об израильско-палестинском конфликте; 38:23 – О выборах в США и их последствиях для Украины; 40:25 – Об ожиданиях от 2025 года. *В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России #Фридрихсон #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #РФ #Украина #Авдеевка #освобождение #Мариуполь #Бахмут #Артёмовск #ПТУР #штурм #Крокус #терроризм #теракт #Курск #НордОст #11сентября #США #Донецк #Донбасс #АЭС #Сырский #Зеленский #Путин #Трамп #Макрон #НАТО #Байден #Стармер #Орешник #Сирия #Турция #Израиль #Асад #БлижнийВосток #Иран #Хезболла #АрабскаяВесна #ШиитскийПолумесяц #Курды #Курдистан #Идлиб #Британия #Вагнер #Палестина #ХАМАС #Газа #рубль #валюта #цена #БРИКС #инвестиции #нефть #ВСУ #деньги #президент #фронт #2025 ТГ-канал Наданы Фридрихсон: https://t.me/FridrihShow Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, сирия, сша, вооруженные силы украины, вс рф, сво, курская область
Видео, Россия, Сирия, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Курская область

Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон

12:04 05.01.2025
 
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Вместе с журналистом и репортёром Наданой Фридрихсон мы подвели итоги года в эфире Украина.ру. Ситуация в зоне СВО, события в мире, терроризм и новые надежды. Всё это и многое другое - в нашем большом интервью.
00:27 – Динамика продвижения ВС России и ситуация на конец года в зоне СВО;
04:51 – О теракте в "Крокус Сити Холл";
09:43 – О вторжении ВСУ в Курскую область;
17:34 – "Орешник" и эффект от его применения;
19:40 – О кризисе в Сирии;
33:04 – Об израильско-палестинском конфликте;
38:23 – О выборах в США и их последствиях для Украины;
40:25 – Об ожиданиях от 2025 года.
*В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России
#Фридрихсон #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #РФ #Украина #Авдеевка #освобождение #Мариуполь #Бахмут #Артёмовск #ПТУР #штурм #Крокус #терроризм #теракт #Курск #НордОст #11сентября #США #Донецк #Донбасс #АЭС #Сырский #Зеленский #Путин #Трамп #Макрон #НАТО #Байден #Стармер #Орешник #Сирия #Турция #Израиль #Асад #БлижнийВосток #Иран #Хезболла #АрабскаяВесна #ШиитскийПолумесяц #Курды #Курдистан #Идлиб #Британия #Вагнер #Палестина #ХАМАС #Газа #рубль #валюта #цена #БРИКС #инвестиции #нефть #ВСУ #деньги #президент #фронт #2025
ТГ-канал Наданы Фридрихсон: https://t.me/FridrihShow
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
12:00
Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"Киев не вправе что-то выбирать, он будет вынужден согласиться на любые требования Москвы. Об этом пятого января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ротного командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитана Тараса
 
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