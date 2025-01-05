https://ukraina.ru/20250105/1060117446.html

Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон

Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон - 05.01.2025 Украина.ру

Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон

Вместе с журналистом и репортёром Наданой Фридрихсон мы подвели итоги года в эфире Украина.ру. Ситуация в зоне СВО, события в мире, терроризм и новые надежды... Украина.ру, 05.01.2025

2025-01-05T12:04

2025-01-05T12:04

2025-01-05T12:04

видео

россия

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сша

вооруженные силы украины

вс рф

сво

курская область

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Вместе с журналистом и репортёром Наданой Фридрихсон мы подвели итоги года в эфире Украина.ру. Ситуация в зоне СВО, события в мире, терроризм и новые надежды. Всё это и многое другое - в нашем большом интервью. 00:27 – Динамика продвижения ВС России и ситуация на конец года в зоне СВО; 04:51 – О теракте в "Крокус Сити Холл"; 09:43 – О вторжении ВСУ в Курскую область; 17:34 – "Орешник" и эффект от его применения; 19:40 – О кризисе в Сирии; 33:04 – Об израильско-палестинском конфликте; 38:23 – О выборах в США и их последствиях для Украины; 40:25 – Об ожиданиях от 2025 года. *В материале упоминаются Исламское государство (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России #Фридрихсон #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #РФ #Украина #Авдеевка #освобождение #Мариуполь #Бахмут #Артёмовск #ПТУР #штурм #Крокус #терроризм #теракт #Курск #НордОст #11сентября #США #Донецк #Донбасс #АЭС #Сырский #Зеленский #Путин #Трамп #Макрон #НАТО #Байден #Стармер #Орешник #Сирия #Турция #Израиль #Асад #БлижнийВосток #Иран #Хезболла #АрабскаяВесна #ШиитскийПолумесяц #Курды #Курдистан #Идлиб #Британия #Вагнер #Палестина #ХАМАС #Газа #рубль #валюта #цена #БРИКС #инвестиции #нефть #ВСУ #деньги #президент #фронт #2025 ТГ-канал Наданы Фридрихсон: https://t.me/FridrihShow Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, сирия, сша, вооруженные силы украины, вс рф, сво, курская область