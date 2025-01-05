https://ukraina.ru/20250105/1060118150.html

Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово

Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово - 05.01.2025 Украина.ру

Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово

Украинские военные в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) прекратили организованное сопротивление. Об этом пятого января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова

2025-01-05T13:21

2025-01-05T13:21

2025-01-05T13:21

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Он заявил, что в городе остались только одиночные группы украинских военных. В настоящее время идет зачистка западных окраин Курахово.Ранее российские военкоры сообщили, что подразделения ВС РФ водрузили флаг России в самой западной части города.В среду, первого января, российские бойцы обнаружили в Курахово подвал, заполненный телами погибших военных ВСУ. Украинские "товарищи" не стали эвакуировать их во время отступления из города. Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена

https://ukraina.ru/20250101/1060088045.html

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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов