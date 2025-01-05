Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово - 05.01.2025 Украина.ру
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Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово - 05.01.2025 Украина.ру
Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
Украинские военные в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) прекратили организованное сопротивление. Об этом пятого января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова
2025-01-05T13:21
2025-01-05T13:21
новости
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вс рф
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Он заявил, что в городе остались только одиночные группы украинских военных. В настоящее время идет зачистка западных окраин Курахово.Ранее российские военкоры сообщили, что подразделения ВС РФ водрузили флаг России в самой западной части города.В среду, первого января, российские бойцы обнаружили в Курахово подвал, заполненный телами погибших военных ВСУ. Украинские "товарищи" не стали эвакуировать их во время отступления из города. Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Рогов

Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово

13:21 05.01.2025
 
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украинские военные в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) прекратили организованное сопротивление. Об этом пятого января сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова
Он заявил, что в городе остались только одиночные группы украинских военных. В настоящее время идет зачистка западных окраин Курахово.
Ранее российские военкоры сообщили, что подразделения ВС РФ водрузили флаг России в самой западной части города.
1 января, 11:55
Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении КураховоВ новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщают о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта
В среду, первого января, российские бойцы обнаружили в Курахово подвал, заполненный телами погибших военных ВСУ. Украинские "товарищи" не стали эвакуировать их во время отступления из города.
Другие темы: ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир Рогов
 
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