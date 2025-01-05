https://ukraina.ru/20250105/1060116983.html

Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь

Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь - 05.01.2025 Украина.ру

Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь

По итогам 2024 года более половы стран всего мира прямо или косвенно отказались от доллара. Число противников валюты США перевесило количество ее сторонников. Об этом пятого января заявило агентство РИА Новости

2025-01-05T12:27

2025-01-05T12:27

2025-01-05T12:27

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В публикации издания отмечается, что за прошедший год еще 14 стран "вступили на путь дедолларизации". Как заявили аналитики агентства, все страны мира можно условно разделить на три группы. "Первая, и теперь уже не такая многочисленная (94 государства), — это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Вторая группа (46 государств) — это те, кто активно переходит на расчеты с партнерами в национальных валютах или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, третья группа (еще 53 страны) — это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии", — объяснили в материале издания.В статье заметили, что для многих стран примером стала Россия, на которую США пытались оказывать давление с помощью доллара. А самый популярный сценарий снижения зависимости от американской валюты — это активный переход на альтернативные средства платежа.Издание также привело слова независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, который в комментарии РИА Новости заявил, что усиление тренда на дедолларизацию можно ожидать и в 2025 году.Также автор издания Украина.ру рассказал о сравнении госбюджетов России и Украины на 2025 год в своей статье Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, доллар, валюта, деньги