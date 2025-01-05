ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена

Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра Комментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона