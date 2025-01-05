ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Российские подразделения уничтожили группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Один из них попал в плен к ВС РФ. ОБ этом пятого января сообщили агентству РИА Новости в российской силовой структуре
"Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы", — заявил собеседник РИА Новости.
3 января, 05:55Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования ДнепраКомментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона