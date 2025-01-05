ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена - 05.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250105/1060117872.html
ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена - 05.01.2025 Украина.ру
ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
Российские подразделения уничтожили группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Один из них попал в плен к ВС РФ. ОБ этом пятого января сообщили агентству РИА Новости в российской силовой структуре
2025-01-05T12:43
2025-01-05T12:43
новости
россия
украина
днепр
вооруженные силы украины
вс рф
потери всу
днепр (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec3040ed0fb131f80f2db214f25276b9.jpg
Также издание опубликовало кадры видео с места боя, на которых российский солдат показывает ликвидированных диверсантов ВСУ. В российских СМИ не первый раз появляются сообщения о том, что ДРГ Украины пытаются прорваться на левый берег Днепра. ВС РФ каждый раз отражает атаки противника.Другие темы: Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
https://ukraina.ru/20250103/1059986758.html
россия
украина
днепр
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_67377a619eb47092ab686538668c0dad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, днепр, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, днепр (река)
Новости, Россия, Украина, Днепр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, потери ВСУ, Днепр (река)

ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена

12:43 05.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения уничтожили группу украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Один из них попал в плен к ВС РФ. ОБ этом пятого января сообщили агентству РИА Новости в российской силовой структуре
"Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы", — заявил собеседник РИА Новости.
Также издание опубликовало кадры видео с места боя, на которых российский солдат показывает ликвидированных диверсантов ВСУ.
В российских СМИ не первый раз появляются сообщения о том, что ДРГ Украины пытаются прорваться на левый берег Днепра. ВС РФ каждый раз отражает атаки противника.
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
3 января, 05:55
Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования ДнепраКомментируя в интервью изданию Украина.ру новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что после того, как ВСУ откатились из Крынок и большей части островов, правый берег у них в основном прикрывает только тероборона
Другие темы: Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрВооруженные силы УкраиныВС РФпотери ВСУДнепр (река)
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
14:37В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева
14:27"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
14:14В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние
13:21Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
13:02Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России
12:43ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
12:27Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь
12:04Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон
12:00Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"
12:00"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"
11:54Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
11:53Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме
10:36Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
10:35За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
07:30Россия на пороге нового мира
07:22Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?
07:15Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
07:00Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
06:50Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители
Лента новостейМолния