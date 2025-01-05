Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту - 05.01.2025 Украина.ру
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Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту - 05.01.2025 Украина.ру
Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
Бандуряниками называют старинное блюдо лемковской кухни. В переводе с диалекта лемков "бандура" –картошка. Это блюдо с длинной историей и отличным вкусом
2025-01-05T07:15
2025-01-05T07:15
еда
эксклюзив
украинская кухня
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Хотите убедиться, выделите час на готовку и купите ингредиенты:— картофель — 800 граммов;— луковицы — 2 штуки;— шампиньоны — 220 граммов;— три зубчика чеснока;— сметана — 200 граммов;— мука — 3 столовые ложки;— одно яйцо;— твердый сыр — 100-200 граммов;— сливочное масло — 2 столовые ложки;— растительное масло для жарки;— 150 мл воды;— черный молотый перец, соль.Прежде всего нужно очистить и мелко натереть картофель, одну луковицу и чеснок. Не принципиально, используете ли вы тёрку или блендер — все эти ингредиенты должны превратиться в кашу. Необходимо слить лишнюю жидкость, если натертый картофель получился слишком водянистым.После нужно вмешать в смесь яйцо, 1 столовую ложку сметаны, соль, перец и две столовые ложки муки. Добавляя каждый новый ингредиент, всё тщательно перемешиваем.Основа бандуряников уже готова. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. Затем выкладываем ложкой массу для бандуряников и обжариваем на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.Чтобы приготовить соус к бандуряникам, пассеруем около 2 минут на сливочном масле измельченный лук. Затем отправляем в сковороду нарезанные грибы, солим, перчим на свой вкус и тушим в течение 5 минут. Быстро вмешиваем в грибы полную столовую ложку муки. Затем вливаем холодную воду и снова быстренько перемешиваем. Дайте соусу покипеть минуту, но не переставайте помешивать. Затем добавьте жидкую сметану или сливки, хорошенько перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите соус 3-4 минуты.Лучше всего готовить бандуряники с грибами в духовке порционно, в глиняных формочках максимум 6 см высотой, но можно приготовить и в одной большой форме.Нанесите немного соуса на дно посуды, затем укройте бандуряником, потом снова смажьте соусом — и так до самого верха миски. Верхний блинчик также смажьте соусом и присыпьте тертым сыром.Отправляем всё в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Аккуратно выниманием бандуряники из духовки и наслаждаемся.Приятного аппетита!
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Артура Пирожкова
Артура Пирожкова
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96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
еда, эксклюзив, украинская кухня
еда, Эксклюзив, украинская кухня

Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту

07:15 05.01.2025
 
© gotovim-doma.ru
© gotovim-doma.ru
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Артура Пирожкова
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Бандуряниками называют старинное блюдо лемковской кухни. В переводе с диалекта лемков "бандура" –картошка. Это блюдо с длинной историей и отличным вкусом
Хотите убедиться, выделите час на готовку и купите ингредиенты:
— картофель — 800 граммов;
— луковицы — 2 штуки;
— шампиньоны — 220 граммов;
— три зубчика чеснока;
— сметана — 200 граммов;
— мука — 3 столовые ложки;
— одно яйцо;
— твердый сыр — 100-200 граммов;
— сливочное масло — 2 столовые ложки;
— растительное масло для жарки;
— 150 мл воды;
— черный молотый перец, соль.
Прежде всего нужно очистить и мелко натереть картофель, одну луковицу и чеснок. Не принципиально, используете ли вы тёрку или блендер — все эти ингредиенты должны превратиться в кашу. Необходимо слить лишнюю жидкость, если натертый картофель получился слишком водянистым.
После нужно вмешать в смесь яйцо, 1 столовую ложку сметаны, соль, перец и две столовые ложки муки. Добавляя каждый новый ингредиент, всё тщательно перемешиваем.
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Основа бандуряников уже готова. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. Затем выкладываем ложкой массу для бандуряников и обжариваем на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.
Чтобы приготовить соус к бандуряникам, пассеруем около 2 минут на сливочном масле измельченный лук. Затем отправляем в сковороду нарезанные грибы, солим, перчим на свой вкус и тушим в течение 5 минут. Быстро вмешиваем в грибы полную столовую ложку муки. Затем вливаем холодную воду и снова быстренько перемешиваем.
Дайте соусу покипеть минуту, но не переставайте помешивать. Затем добавьте жидкую сметану или сливки, хорошенько перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите соус 3-4 минуты.
Лучше всего готовить бандуряники с грибами в духовке порционно, в глиняных формочках максимум 6 см высотой, но можно приготовить и в одной большой форме.
Нанесите немного соуса на дно посуды, затем укройте бандуряником, потом снова смажьте соусом — и так до самого верха миски. Верхний блинчик также смажьте соусом и присыпьте тертым сыром.
Отправляем всё в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Аккуратно выниманием бандуряники из духовки и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
 
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