https://ukraina.ru/20250105/1059523238.html

Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту

Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту - 05.01.2025 Украина.ру

Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту

Бандуряниками называют старинное блюдо лемковской кухни. В переводе с диалекта лемков "бандура" –картошка. Это блюдо с длинной историей и отличным вкусом

2025-01-05T07:15

2025-01-05T07:15

2025-01-05T07:15

еда

эксклюзив

украинская кухня

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Хотите убедиться, выделите час на готовку и купите ингредиенты:— картофель — 800 граммов;— луковицы — 2 штуки;— шампиньоны — 220 граммов;— три зубчика чеснока;— сметана — 200 граммов;— мука — 3 столовые ложки;— одно яйцо;— твердый сыр — 100-200 граммов;— сливочное масло — 2 столовые ложки;— растительное масло для жарки;— 150 мл воды;— черный молотый перец, соль.Прежде всего нужно очистить и мелко натереть картофель, одну луковицу и чеснок. Не принципиально, используете ли вы тёрку или блендер — все эти ингредиенты должны превратиться в кашу. Необходимо слить лишнюю жидкость, если натертый картофель получился слишком водянистым.После нужно вмешать в смесь яйцо, 1 столовую ложку сметаны, соль, перец и две столовые ложки муки. Добавляя каждый новый ингредиент, всё тщательно перемешиваем.Основа бандуряников уже готова. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. Затем выкладываем ложкой массу для бандуряников и обжариваем на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.Чтобы приготовить соус к бандуряникам, пассеруем около 2 минут на сливочном масле измельченный лук. Затем отправляем в сковороду нарезанные грибы, солим, перчим на свой вкус и тушим в течение 5 минут. Быстро вмешиваем в грибы полную столовую ложку муки. Затем вливаем холодную воду и снова быстренько перемешиваем. Дайте соусу покипеть минуту, но не переставайте помешивать. Затем добавьте жидкую сметану или сливки, хорошенько перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите соус 3-4 минуты.Лучше всего готовить бандуряники с грибами в духовке порционно, в глиняных формочках максимум 6 см высотой, но можно приготовить и в одной большой форме.Нанесите немного соуса на дно посуды, затем укройте бандуряником, потом снова смажьте соусом — и так до самого верха миски. Верхний блинчик также смажьте соусом и присыпьте тертым сыром.Отправляем всё в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Аккуратно выниманием бандуряники из духовки и наслаждаемся.Приятного аппетита!

https://ukraina.ru/20210723/1031906150.html

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2025

Артура Пирожкова

Артура Пирожкова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артура Пирожкова

еда, эксклюзив, украинская кухня