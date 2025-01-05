https://ukraina.ru/20250105/1039127768.html

Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник

Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник - 05.01.2025 Украина.ру

Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник

В 2022 году Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. И с тех пор удерживает это звание. А сейчас он еще и "главный советник" Трампа и активный борец с бюрократическим аппаратом США.

2025-01-05T04:04

2025-01-05T04:04

2025-01-05T04:10

елена мурзина

эксклюзив

илон маск

астрология

гороскоп

марс

сша

наса

мошенники

астрология и политика

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Разбираемся вместе в его биографии, в его невероятных бизнес-проектах и тонкостях его гороскопа.ГенийГениален ли Илон Маск? Конечно. Даже его недоброжелатели отвечают — да!Но совсем не в том смысле, который ему приписывает пресса и интернет. Он вовсе не гениальный инженер или изобретатель.Это гений маркетинга, менеджмента, хайпа, умелой подачи себя. Иногда даже говорят — гениальный торгаш и пройдоха. Чрезвычайно талантливо построивший свой образ «великого инженера».Поражающие воображение цифры, невероятные проекты. Строит Гиперлуп, роет метро для машин, производит какие-то невероятные супербатарейки для домов. Летит на Марс, делает электрокары, собирается покупать социальные сети и футбольные клубы.Одно слово Илона (это буквально бывает одно слово) — и все бегут покупать ту криптовалюту, которую он упомянул. И вот уже её стоимость взлетает вверх за несколько часов.Одно слово стоило ему места в руководстве «Тесла». Он написал как-то, что выкупает все акции по цене на 20 процентов выше рыночной. Естественно, все кинулись тоже покупать акции. Через три недели Илон написал, что передумал.Комиссия по ценным бумагам не только заставила его покинуть кресло руководителя «Тесла», но и создала специальную комиссию, которая теперь следит за его аккаунтом в «Твиттере».Но фанаты Маска всё равно уверены, что всё, к чему прикасается Илон Маск, превращается в золото. Это, конечно, не так. Хотя в умении аккумулировать деньги инвесторов и создавать хайп на ровном месте ему нет равных.Проекты ИлонаPayPalВопреки всеобщему убеждению, Илон Маск не создавал PayPal.Существует много путаницы по этому поводуПроект Илона, X.com, был куплен вместе с десятками других стартапов, предприятием, которому принадлежал и PayPal.Маск стал совладельцем общего предприятия, которое включало PayPal.А кто же придумал PayPal?Макс Левчин, эмигрант из СССР и группа других программистов. С Левчиным есть интервью, можно почитать про всю историю. Но кто-то в это время кричит громче всех, и имя Макса Левчина в результате знают только специалисты.Когда уже сам PayPal был продан eBay, Маск, имевший акции общего предприятия, получил свою долю. Кстати, подозрительно небольшую — 180 миллионов из 1,5 миллиарда.Он не создавал PayPal. Ему просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. И конечно, у него было потрясающее умение рекламировать себя.Дальше все продолжалось по этой хорошо зарекомендовавшей себя схеме.Купить чужое, выдать за своё.«Тесла»Судя по вложенным в «Тесла» средствам, на этих машинах уже должен ездить весь мир. Но почему-то этого не происходит.«Тесла» получила огромные субсидии, льготы, поддержку различных государств. Имеет невероятный рекламный бюджет. И что же? Год за годом обновляла рекорды по убыткам (прибыль только последние два года).Обратимся к истории.«Тесла» как электрический спорткар была придумана двумя инженерами. Её создатели — Мартин Эберхард и Марк Тарпенин.Они привлекали в свой проект инвесторов. Одним из представителей инвесторов стал Илон Маск.«Тесла» собиралась и собирается из чужих комплектующих в бывшем сборочном цехе завода «Дженерал моторс» в городе Фремонт, Калифорния. Впоследствии завод был перекуплен у «Дженерал моторс» «Тойотой», а потом куплен Маском.Завод во Фремонте был десятилетиями, ещё до продажи «Тесла», самым крупным автозаводом в Калифорнии. Это ремарка по поводу рассказов про Маска: «Он построил с нуля крупнейший автозавод в США».Ничего он не построил, а использует, наоборот, старый сборочный цех. И ничего там особо не автоматизировал. Но это ладно. Это личные проблемы Маска и его производства. Хотя, конечно, процент брака и возвратов «Тесла» впечатляет. А американские госслужбы впечатляет процент травм на производстве — в два раза выше, чем по отрасли. Рабочие на сборке, в основном, из Мексики.Но главное то, что в комплектующих, из которых собирают электрокар, тоже нет ничего уникального и невероятного.Все основные детали «Тесла» покупает в Китае.Элементы питания — китайские, на которых работают китайские электрокары.Моторы ввозятся по частям из Китая в США. Так дешевле, и по итогу можно поставить клеймо «сделано в США».Даже контроллер и программное обеспечение — это разработки китайских инженеров.Единственные разработки «Тесла», которые можно считать уникальными, — это дизайн.По сути, по своему происхождению, «Тесла» — это обычный китайский электромобиль. Но люди готовы платить за эту машинку совсем не маленькие деньги.В чем разница?Это как бы такой ярлычок — «я могу себе это позволить», «я не такой, как вы».И вот в наклеивании таких ярлычков Илону Маску, конечно, нет равных.Проект Маска — для богатых. Как и большинство его проектов.Это та тема, которая у маркетологов сегодня называется «надавить на боли аудитории». «Боль» аудитории Илона Маска называется6 «я богат, и поэтому уникален». И плюс к этому ещё — «я продвинутый парень, покупаю у гения».В итоге парень покупает электромобиль, собранный из китайских комплектующих на старой сборочной линии мексиканскими рабочими. Но, главное, по цене дорогого супер престижного автомобиля.Да, конечно, Маск — гений!Зеленый имитаторЕщё одна имиджевая тема — «спасаем экологию с помощью зелёной энергии». И всё бы хорошо, ведь электромобили действительно не загрязняют воздух. Но дело в том, что для производства электроэнергии требуется уголь или другой «грязный» источник энергии. ТЭЦ увеличивают выбросы в атмосферу, чтобы бесшумные электромобили могли катиться по дорогам.Производство электроэнергии для электромашин невозможно сделать солнечным или использовать энергию ветра (как в красивых рекламных роликах Маска). Все эти источники имеют мизерные доли в общей энергосистеме мира.Поэтому гордое заявление: «Мы вместе с Маском спасаем мир» — это от незнания и неумения анализировать.«Гиперлуп»Нетривиальный проект, как, впрочем, всё у Маска. Герметичная труба длиной в несколько сотен километров (???). По которой мчатся товарные поезда (???)Если бы такой проект предложил кто-то другой. Не Илон Маск. Сто процентов, что невероятный «Гиперлуп» был бы со смехом отвергнут.Как он собирается построить эту герметичную многокилометровую трубу для товарняков?По ходу дела, Гиперлуп либо будет тихо забыт, либо трансформируется во что-то совершенно другое. Как обычно происходит с проектами Илона.«Боринг компани»Гениально! Метро для машин. Как до этого раньше не додумались?Поначалу Маск рассказывал, что начинает рыть землю прямо завтра в Лос-Анджелесе. Город задыхается в пробках. И, действительно, начал рыть, прямо на автостоянке своего офиса.Следующий этап — будет подземное метро для машин от Нью-Йорка до Вашингтона. Время в пути — 29 минут. Конечно, проект не осуществлён.Маск публично обещал вырыть 30-уровневые (!) подземные туннели. На автодорогах же, по его задумке, разместятся люки с лифтами, через которые машины будут попадать в метро. Дальше специальные платформы понесут машины со скоростью 200 км в час.Кроме того, Маск придумал безотходное производство — землю от рытья тоннелей использовать для производства кирпичей.Потому что гений!Как же раньше инженеры всех стран не додумались до такой простой идеи. Возить не людей весом пусть даже 100 кг (для США практически норма), а машины весом 1500 кг. Это же невероятно эффективно! Лифты! Платформы! Захватывает дух.Про кирпичи из земли промолчим. Просто представьте, сколько могли бы сэкономить строители многоэтажек в СССР, если бы сразу, на месте, из грунта котлованов, производили кирпичи? Почему же этого не делали? Может быть, это очень далеко от реальности?Первым вырыли туннель в Лос-Анджелесе. Из офиса до парковки. 1,5 километра. Первый туннель готов!Потом прорыли туннель в Лас-Вегасе. 4 километра. Конечно, никаких лифтов, платформ и многоуровневых развязок.Получилась, как написал один из репортёров, «очень дорогая дыра в земле, внутри которой люди очень медленно едут на машинках».Идея, как почти всегда у Маска, нашла применение в той точке, где есть слово «государственное финансирование». Будут рыть метро от аэропорта до города Чикаго.Ну как метро. Это просто бетонная труба, по которой будут бегать платформы на колесиках. Для колёс в бетонном полу будет два желобка. Платформы предполагаются на основании машин «Тесла». Да, да. Вот тех, которые супер невероятно престижные. Но говорят, их продажи резко падают.Нет, ну гениально же!«Солар сити»Долго и упорно Маск продвигал идею о крышах домов, которые целиком представляют собой солнечные батареи.Чтобы не вдаваться в технические подробности — проект закончился полным крахом. Дабы избежать банкротства, Маск покрыл убытки почти в 3 миллиарда долларов из средств «Тесла».Маленькая, но важная деталь — «Солар сити» руководили двоюродные братья Илона.Теперь акционеры «Тесла» хотят взыскать с Илона 13 миллиардов, так как деньги были просто бесцеремонно вытащены у них из карманов.«Старлинк»Невероятный проект всеобщего космического интернета.На орбиту уже выведено 1600 спутников. Хотя Маск говорит о будущих 12000 и о 42000 спутниках. Желание загадить орбиту земли тысячами спутников начинает уже всерьёз беспокоить другие страны.Такое количество спутников необходимо для того, чтобы покрыть сетью «Старлинка» всю планету.Но интернет «из космоса» нужен реально только в отдаленных местах, в пустынях, в Арктике. И с этим успешно справляются другие фирмы. Например, «Виасат», которая давно успешно работает, имея всего 4 спутника, на орбитах гораздо более дальних, чем спутники Маска.Этот проект можно было бы считать «военным интернетом», как многие подозревали, особенно после того, как Маск дал возможность пользоваться «Старлинком» украинским боевикам во время СВО.После того, как «Азов»* в Мариуполе выходил на связь через «Старлинк», сомнений в том, что это военная разработка, не осталось.Проблема в том, что в любом месте земли пока что надо несколько часов ждать, пока низко летящий спутник Маска пролетит над этим местом.Так что, да. Смысл есть только если вывести на орбиту тысячи спутников. Но это абсолютно нерентабельно и особо никому не нужно, даже армии. Система требует установки дорогостоящей приемной тарелки и ежемесячной абонентской платы.Вряд ли «Старлинк» станет чем-то массовым.Зато ведь можно собрать средства инвесторов, под очередной невероятный проект с невероятными цифрами.«Спейс Икс»И, наконец, космос. Многоразовые космические корабли. Давно заявленные полеты на Марс.Да, космический корабль. Да, многоразовый — наконец-то, много лет «многоразовость» только обещали. Правда, никто не знает расходов, и что именно подлежит замене после того, как севший на платформу корабль исчезает в ангарах.В любом случае «Спейс Икс» — проект правительства США и НАСА, поэтому с расходами особо не считаются. Ну и коррупцию в военной сфере в США никто не отменял.А вот насколько на самом деле выгодно возвращать на землю и снова отправлять в космос первую ступень ракеты — это большой вопрос.Хотел бы умереть на МарсеИлон обещает послать человека на Луну и на Марс и даже сам говорит: «Я хотел бы умереть на Марсе». Первая экспедиция на Марс запланирована на 2026 год.Ждать осталось недолго. Может, и сам Маск полетит? Ему будет уже довольно много лет, и можно, пожалуй, рискнуть? Интересно, как он выкрутится на сей раз.Пока что очевидно одно — срок великого марсианского полета перенесут, как это почти всегда происходит с проектами Илона.Разводы и детиЛичная жизнь гения чрезвычайно бурная. Он был трижды женат, у него девять детей и было множество романов.«Необходимость засыпать одному в пустой кровати убивает меня», — говорит Маск. В то же время он, кажется, уже не собирается или просто не может жить с кем-то постоянно и стабильно.С первой женой он познакомился, когда оба они были студентами.Потом Илон и Джастин пережили личную трагедию, потерю маленького ребенка. Впоследствии у них родились мальчики-близнецы и тройня, тоже мальчики.Но... несмотря на пятеро детей и кучу консультаций у психологов, они приняли решение о разводе.Имущественные споры привели в итоге к их полному отчуждению друг от друга.Второй женой стала начинающая актриса Талула Райли. Они познакомились, когда Илон начал процесс развода. И он сделал ей предложение буквально за несколько дней (видимо, задумался о «пустой кровати»).Через четыре года Илон простился с Талулой в Твиттере: «Я всегда буду любить тебя».Ещё через год он опять женился... на Талуле. Ещё через три года они опять развелись. Остались в добрых дружеских отношениях.Потом был громкий роман с актрисой Эмбер Херд, который закончился аналогично — «дружескими отношениями». Сейчас для подобных разрывов выбирается формулировка: «несовпадение рабочих графиков».И, наконец, появилась самая необычная из девушек Маска — певица Граймс.У них родился ребенок. Малыш получил имя Х − АЕ − А12. Из-за того, что цифры по закону Калифорнии не могут быть именем человека, его теперь зовут Х-АЕ-Хіі.С Граймс они тоже расстались. Но потом у них появился ещё один ребенок, сестра Х. Девочку зовут Y.Склонный к драмеВечный возмутитель спокойствия, Илон Маск — постоянный участник громких скандалов.Развод Джонни Деппа с Эмбер Херд — Илона Маска вызывают как свидетеля.Развод владельца «Гугл» Сергея Брина — ходят слухи, что Брин разводится с женой из-за Илона.Там, где Илон, там всё будет очень странно и эксцентрично.— Как вы относитесь к тому, что про вас говорят «склонный к драме»? — задал ему как-то вопрос радиоведущий.— Мне нравится, — ответил Илон.Рассказывают, что на работу он приходит часто с присказкой: «Мне надо кого-то уволить, мне надо кого-то уволить».Маск часто ссорится в «Твиттере» с незнакомыми людьми. Зачем? Богатейший человек мира сидит и пишет кому-то злобные послания.Несколько лет назад он оскорбил одного дайвера и отвечал по закону, в суде.И тут открылись любопытные подробности.Когда дайвер заломил компенсацию (Маск неосторожно назвал его педофилом), адвокат Маска заявил, что денег у его клиента на такие выплаты нет. И, похоже, что он не врал.Где богатство Маска?В утке — яйцо, в яйце — игла, в той игле — смерть Кощея Бессмертного...Всё даже не особо прячется. Вообще, на виду. Богатства Маска находятся в раздутой капитализации акций «Теслы». Акции подорожали за последний год на 750 процентов.Илону принадлежит (принадлежало) 20 процентов акций «Теслы». Но эти 20 процентов составляют более 80 процентов его богатства.Все эти акции — просто бумага. Даже не бумага, а просто электронные цифры в интернете.ИИУ Маска есть ещё одно серьезное увлечение — искусственный интеллект.Он мечтает о том времени, когда можно будет подключиться к компьютеру, и загрузить прямо в память необходимую информацию. Её не надо будет заучивать.Люди будут общаться друг с другом без слов. Передача мыслей будет происходить через интернет. Уже прошли эксперименты со свиньёй и обезьяной. Без особых впечатляющих результатов.Но самое интересное вот что. Компьютер будет отключать у человека эмоции, — вот о чём мечтает Илон.Человечество придумало много средств для отключения эмоций и самопрограммирования. От алкоголя и антидепрессантов до спорта, медитаций, образования и работы над собой.Но вот так кардинально — подключился и забылся? Насколько же эмоции мешают жить самому Илону?Это странный, неуживчивый, очень хаотичный и в бизнесе, и в личной жизни человек. Прямо перепрыгивает от одного проекта к другому. От одной жены к другой и назад. Очевидно, что он сам страдает от своего характера. И, судя по гороскопу, он действительно в чем-то гениален.ГороскопВ гороскопе Илона один мирный и добрый аспект: трин — между Венерой и Марсом. Он будет всегда нравиться женщинам. Конечно, многое можно объяснить тем, что он богат, знаменит и свободен. Но он действительно привлекает внимание женщин.И ещё один позитивный аспект: секстиль Юпитера и Плутона. Возможность большого, невероятного богатства.Частично это богатство может Маску и не принадлежать (Плутон символизирует «скрытые богатства мафии»).Частично шумиха, поднятая вокруг его баснословного состояния, не соответствует действительности. Мнимое богатство ослепляет окружающих (Юпитер). А король не то чтобы голый. Просто это не совсем его богатство.Луна секстиль Меркурий. Бесконечные колебания настроения.Остальные значимые аспекты — квадраты. Квадрат Марс — Юпитер. Квадрат Меркурий — Хирон. Квадрат Солнце — Уран.Бесшабашность. Желание преступать закон. Постоянные споры. В том числе судебные. Человек ввязывается в судебные разбирательства. Любит нарушать нормы. Как минимум, нормы морали.Высокомерный и бескомпромиссный. Всегда говорит правду — так, как он сам её понимает.Хирон и Меркурий. Невероятная быстрота мысли. Любовь к парадоксам.Солнце и Уран. Гениальность, но крайняя нестабильность.Он действительно может быть гением. Но непрактичным. Идеи слишком далеки от реальности.Очень творческий аспект, но и неуправляемость, желание освободиться от любого контроля — и в браке, и в бизнесе. Странные, немотивированные поступки.ПерспективыЧто же касается перспектив. Крупнейший владелец акций «Тесла», Илон Маск, продал в 2022 году акций на 32 миллиарда долларов. Его доля в предприятии снизилась с 21 до 15 процентов (приблизительно).До этого предприятие показывало 12 лет убытки. Последние два года — прибыль. Казалось бы, зачем же продавать акции.Капитализация, то есть стоимость акций предприятия на бирже, позволила Маску стать самым богатым человеком на планете. И он этим успешно воспользуется. Пока все очарованно следят за радужными бликами на его огромном финансовом пузыре. А пока что Маск как главный советник Трампа, ловко скрывается за его спиной и, судя по разговорам в Вашингтоне готовит масштабную перестройку госаппарата США. Что должно ему по его расчетам, стать еще более могущественным и богатым.Не надо следить за его твитами. Следите за его руками.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, илон маск, астрология, гороскоп, марс, сша, наса, мошенники