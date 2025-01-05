Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев - 05.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250105/1060119417.html
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев - 05.01.2025 Украина.ру
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается: российские военные сокращают расстояние до Купянска. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2025-01-05T15:20
2025-01-05T15:20
новости
купянск
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
сво
продвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15c40f476737e3caccd5194ebeef848b.jpg.webp
Он также отметил, что при первой же возможности в освобожденные села приезжают сотрудники российской администрации, чтобы оказать помощь местным жителям.На минувшей неделе полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заявил, что на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Наступление российской армии на Купянск приобретает все более отчетливые параметры, добавил эксперт.Подробнее об этом в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин"Другие темы: Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
https://ukraina.ru/20250102/1060044705.html
купянск
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15da502c9de2535a573ff9e29f03e8d8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, продвижение
Новости, Купянск, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, продвижение

Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев

15:20 05.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается: российские военные сокращают расстояние до Купянска. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

"Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки", — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что при первой же возможности в освобожденные села приезжают сотрудники российской администрации, чтобы оказать помощь местным жителям.
На минувшей неделе полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заявил, что на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Наступление российской армии на Купянск приобретает все более отчетливые параметры, добавил эксперт.
Подробнее об этом в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин"
Работа сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 11:44
“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФПереход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной
Другие темы: Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
 
НовостиКупянскРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВС РФСВОпродвижение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44Это неприлично: Шольц опроверг новости о скорой поездке в Москву
17:19Военные пришли на помощь людям в Приднестровье, которых настиг энергетический кризис
17:18ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС и учебный центр около Запорожской станции
16:29"Легким бегом в соседнюю посадочку": появилось видео убегающего "пехотинца" ВСУ под Курском
16:08Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад
16:03"Опасные гастроли": как в Одессе снимали революцию с цыганами и канканом
15:20Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
15:06Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
14:47Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
14:37В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева
14:27"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
14:14В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние
13:21Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
13:02Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России
12:43ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
12:27Еще 14 стран отказались от доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь
12:04Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон
12:00Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"
12:00"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"
11:54Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
Лента новостейМолния