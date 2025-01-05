https://ukraina.ru/20250105/1060119417.html
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев - 05.01.2025 Украина.ру
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается: российские военные сокращают расстояние до Купянска. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2025-01-05T15:20
2025-01-05T15:20
2025-01-05T15:20
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Он также отметил, что при первой же возможности в освобожденные села приезжают сотрудники российской администрации, чтобы оказать помощь местным жителям.На минувшей неделе полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заявил, что на Купянском направлении ВСУ постоянно пятятся назад, оставляя свои позиции. Наступление российской армии на Купянск приобретает все более отчетливые параметры, добавил эксперт.Подробнее об этом в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин"Другие темы: Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
https://ukraina.ru/20250102/1060044705.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, продвижение
Новости, Купянск, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, продвижение
Российская армия продвигается под Купянском на Харьковском направлении — Ганчев
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается: российские военные сокращают расстояние до Купянска. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев