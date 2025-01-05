Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов - 05.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250105/1060119181.html
Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов - 05.01.2025 Украина.ру
Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
Подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически окружены. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-01-05T14:47
2025-01-05T14:47
новости
донецкая народная республика
курахово
россия
вооруженные силы украины
вс рф
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg
Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.Ранее снайпер группировки войск "Восток" рассказал, что несколько группировок ВСУ попали в засаду в районе поселка. По его словам, часть личного состава украинской армии была уничтожена, четверо солдат ВСУ были взяты в плен, еще часть отошла.Кроме того, в воскресенье, пятого января, Рогов заявил, что подразделения ВСУ в Курахово в ДНР прекратили организованное сопротивление. В настоящее время идет зачистка западных окраин города.Подробнее об этом в публикации Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
https://ukraina.ru/20250105/1060116865.html
донецкая народная республика
курахово
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_121:0:960:629_1920x0_80_0_0_9a9627479e8da501c2243d52f47db41a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, курахово, россия, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов
Новости, Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Рогов

Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов

14:47 05.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически окружены. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

"У них осталось узкое горлышко, которое простреливается нашими войсками. Враг несет колоссальные потери", — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.
Ранее снайпер группировки войск "Восток" рассказал, что несколько группировок ВСУ попали в засаду в районе поселка. По его словам, часть личного состава украинской армии была уничтожена, четверо солдат ВСУ были взяты в плен, еще часть отошла.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
11:54
Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНРНесколько группировок украинской армии попали в засаду в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пятого января сообщили российские издания со ссылкой на снайпера группировки войск "Восток" с позывным "Казах"
Кроме того, в воскресенье, пятого января, Рогов заявил, что подразделения ВСУ в Курахово в ДНР прекратили организованное сопротивление. В настоящее время идет зачистка западных окраин города.
Подробнее об этом в публикации Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаКураховоРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир Рогов
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
14:37В Молдавии люди рискуют остаться без жизненно важных услуг и денег на существование — мэр Кишинева
14:27"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
14:14В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в деле о подготовке теракта — все несовершеннолетние
13:21Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово
13:02Отложенная Арктика. Почему буксует освоение природных богатств арктической зоны России
12:43ВС РФ засекли украинскую ДРГ на левом берегу Днепра — она уничтожена
12:27Еще 14 стран отказались о доллара: РИА Новости рассказали, куда склонилась чаша весов теперь
12:04Главный страх – попасть по своим: о прогнозе на 2025 год, штурмах, терактах и "большой луже" – Фридрихсон
12:00Офицер ВСУ: Украине остается лишь "кивать головой и соглашаться на условия России"
12:00"Вокруг Булгакова": тень Горького на страницах "закатного романа"
11:54Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНР
11:53Страх и истерика: командир бригады ВСУ рассказал, почему военные отказываются выходить на улицу в форме
10:36Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
10:35За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
07:30Россия на пороге нового мира
07:22Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?
07:15Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
07:00Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
06:50Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители
Лента новостейМолния