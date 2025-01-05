Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически окружены. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"У них осталось узкое горлышко, которое простреливается нашими войсками. Враг несет колоссальные потери", — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.
Ранее снайпер группировки войск "Восток" рассказал, что несколько группировок ВСУ попали в засаду в районе поселка. По его словам, часть личного состава украинской армии была уничтожена, четверо солдат ВСУ были взяты в плен, еще часть отошла.
11:54Снайпер российских войск: ВСУ наступали вслепую и попали в засаду на юге ДНРНесколько группировок украинской армии попали в засаду в районе Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пятого января сообщили российские издания со ссылкой на снайпера группировки войск "Восток" с позывным "Казах"
Кроме того, в воскресенье, пятого января, Рогов заявил, что подразделения ВСУ в Курахово в ДНР прекратили организованное сопротивление. В настоящее время идет зачистка западных окраин города.
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