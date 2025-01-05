https://ukraina.ru/20250105/1060119181.html

Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов

Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов - 05.01.2025 Украина.ру

Обречены: ВСУ попали в котел в Великой Новоселке — Рогов

Подразделения ВСУ в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически окружены. Об этом пятого января агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-01-05T14:47

2025-01-05T14:47

2025-01-05T14:47

новости

донецкая народная республика

курахово

россия

вооруженные силы украины

вс рф

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg

Он подчеркнул, что украинская армия утратила почти все шансы провести ротацию. В то же время, отметил Рогов, несмотря на неоднократные запросы об эвакуации, командование ВСУ не отдает приказа об отступлении, обрекая свои подразделения на верную гибель.Ранее снайпер группировки войск "Восток" рассказал, что несколько группировок ВСУ попали в засаду в районе поселка. По его словам, часть личного состава украинской армии была уничтожена, четверо солдат ВСУ были взяты в плен, еще часть отошла.Кроме того, в воскресенье, пятого января, Рогов заявил, что подразделения ВСУ в Курахово в ДНР прекратили организованное сопротивление. В настоящее время идет зачистка западных окраин города.Подробнее об этом в публикации Окончательно сдались: Рогов рассказал о решении ВСУ в Курахово

https://ukraina.ru/20250105/1060116865.html

донецкая народная республика

курахово

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, курахово, россия, вооруженные силы украины, вс рф, владимир рогов