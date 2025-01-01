"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики - 01.01.2025 Украина.ру
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"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики - 01.01.2025 Украина.ру
"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
На Украине продумывают стратегии завершения войны не в пользу России. Рассчитывают при этом на то, что в РФ уже скоро возникнут экономические проблемы и руководству страны придётся принимать непопулярные решения.
2025-01-01T16:09
2025-01-01T16:09
украина
россия
киев
кирилл буданов
алексей арестович
андрей золотарев
нато
офис президента
сбу
эксклюзив
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Об этом в эфире единого телемарафона заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. По его мнению, новый 2025 год для Украины (точнее, для киевского режима — Ред.) будет лучше года уходящего, а вот у России, если она не остановит конфликт до середины года, начнутся проблемы."В прошлом году кто-то из журналистов меня спросил, какие ожидания от 2024 года. И я тогда абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. Относительно 2025 года у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого (2024 года — Ред.). Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий, которые, в конце концов, принесут нам то, чего мы так все ждем", - сказал Буданов.Глава ГУР считает, что руководству России "придется принимать очень непростые решения по финансовой и экономической системе", если боевые действия не будут остановлены до середины 2025 года.Почему? Буданов пояснил, что российская экономика "медленно регрессирует" и в 2025 году подойдёт к некоей "опасной отметке", тогда и возникнет необходимость в принятии таких решений.Как отмечает в связи с этим украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале, стратегия Киева на 2025 год "исходит из расчета на начало больших проблем в РФ в связи с необходимостью объявить мобилизацию и из-за ухудшения экономической ситуации"."Украинское военно-политическое руководство исходит из того, что российская армия в ближайшее время исчерпает свой наступательный потенциал, не продвинувшись нигде, кроме Донбасса. Украина накопит силы, сделает рывок в создании роботизированных боевых систем, а также дальнобойных ракет, которые добивают до Москвы, так или иначе решит проблемы с пополнением армии (например, снизив возраст мобилизации до 18 лет). После чего сможет перехватить инициативу на фронте", - излагает издание мечтания киевского руководства.В Киеве полагают, что в РФ в такой ситуации вынуждены будут объявить мобилизацию, а это приведёт к внутренним потрясениям. Кроме того, "есть надежда на нарастание социально-экономических проблем России из-за эффекта санкций, а также на рост межнациональных и межрелигиозных противоречий внутри РФ"."Исходя из этого украинские власти, а также западная "партия войны" выступают против скорейшего завершения войны по линии фронта, полагая, что время играет на победу Украины, под которой, правда, понимается уже не выход на границы 1991 года (хотя и эта цель полностью не снимается как задача-максимум), а принуждение РФ согласится с членством Украины в НАТО и с присутствием западных войск на украинской территории", - информирует "Страна".Авторы публикации-прогноза отмечают при этом, что это оценка украинской власти, которая может оказаться ошибочной, как это было в 2023 году. И указывают, что далеко не все внутри Украины считают правильной ставку Киева на долгую войну, многие в военных и в политических кругах полагают, что это губительно, прежде всего, для самой Украины, поскольку она истощается быстрее России.Губительной для киевского режима может оказаться и остановка военных действий, предостерегает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире ютуб-канала Politeka выразил опасение, что это может обернуться внутренним противостоянием в стране."После прекращения боевых действий мы можем получить идеальный шторм", - сказал эксперт, пояснив, что это будет сочетание социальных и политических факторов, политического противостояния, плюс - "ещё и будет вброшен фактор выборов".По словам политтехнолога, этот фактор, точнее, пока просто слухи о возможных выборах, они уже выводят украинскую политику из коматозного состояния. А дальше будет больше — и в сочетании с прочими проблемами может получиться "тот самый идеальный шторм, который рискует перевернуть лодку украинской государственности в 2025 или 2026 году".Похоже, что в Киеве такую угрозу кто-то чувствует и заранее пытается предпринять необходимые меры."Ряд источников в силовых ведомствах сообщают о новых вводных на следующий год, которые поступили из Офиса Президента на этой неделе. СБУ должно обеспечить полную зачистку информационного и политического ландшафта в Украине, любые оппозиционные заявления к власти жестко купировать, контрразведке необходимо усилить работу среди военных и не допустить бунта командиров" - информирует телеграм-канал "Резидент".Для таких опасений есть основания, считает покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире видеоблога "Альфа" привел пример, когда в Ковеле украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца"послали" кое-куда сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Ред.) и полицейские.Экс-советник подчеркнул, что таким образом силовики "обнулили" не кого-нибудь, а доверенное лицо офиса Зеленского - "и ничего не произошло"."Вы идиоты, не понимаете, что происходит? Сержанты вас коллективно послали. Это должно быть задавлено в зародыше, если вы хотите удержать управление страной", - обратился Арестович к заправилам киевского режима.Получится задавить или нет — думается, скоро мы это увидим. Спокойным этот год для Украины не будет.Впрочем, и у европейских партнёров Киева не все в порядке, в 2025-м у них продолжат углубляться экономические проблемы.Российский "Газпром" приступил к прекращению поставок газа через Украину, напомнил в своём блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. И добавил с иронией: "Теперь процветающая все больше и больше Европа будет покупать газ в 3 раза дороже. Это позволит поднять уровень жизни до небес".* Внесён в РФ в список террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Захара Виноградова "Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить" https://ukraina.ru/20241229/1048810424.html
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Сергей Зуев
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украина, россия, киев, кирилл буданов, алексей арестович, андрей золотарев, нато, офис президента, сбу, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Кирилл Буданов, Алексей Арестович, Андрей Золотарев, НАТО, Офис президента, СБУ, Эксклюзив

"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики

16:09 01.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине продумывают стратегии завершения войны не в пользу России. Рассчитывают при этом на то, что в РФ уже скоро возникнут экономические проблемы и руководству страны придётся принимать непопулярные решения.
Об этом в эфире единого телемарафона заявил глава украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов. По его мнению, новый 2025 год для Украины (точнее, для киевского режима — Ред.) будет лучше года уходящего, а вот у России, если она не остановит конфликт до середины года, начнутся проблемы.

"В прошлом году кто-то из журналистов меня спросил, какие ожидания от 2024 года. И я тогда абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. Относительно 2025 года у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого (2024 года — Ред.). Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий, которые, в конце концов, принесут нам то, чего мы так все ждем", - сказал Буданов.

Глава ГУР считает, что руководству России "придется принимать очень непростые решения по финансовой и экономической системе", если боевые действия не будут остановлены до середины 2025 года.
Почему? Буданов пояснил, что российская экономика "медленно регрессирует" и в 2025 году подойдёт к некоей "опасной отметке", тогда и возникнет необходимость в принятии таких решений.
Как отмечает в связи с этим украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале, стратегия Киева на 2025 год "исходит из расчета на начало больших проблем в РФ в связи с необходимостью объявить мобилизацию и из-за ухудшения экономической ситуации".
"Украинское военно-политическое руководство исходит из того, что российская армия в ближайшее время исчерпает свой наступательный потенциал, не продвинувшись нигде, кроме Донбасса. Украина накопит силы, сделает рывок в создании роботизированных боевых систем, а также дальнобойных ракет, которые добивают до Москвы, так или иначе решит проблемы с пополнением армии (например, снизив возраст мобилизации до 18 лет). После чего сможет перехватить инициативу на фронте", - излагает издание мечтания киевского руководства.
В Киеве полагают, что в РФ в такой ситуации вынуждены будут объявить мобилизацию, а это приведёт к внутренним потрясениям. Кроме того, "есть надежда на нарастание социально-экономических проблем России из-за эффекта санкций, а также на рост межнациональных и межрелигиозных противоречий внутри РФ".
"Исходя из этого украинские власти, а также западная "партия войны" выступают против скорейшего завершения войны по линии фронта, полагая, что время играет на победу Украины, под которой, правда, понимается уже не выход на границы 1991 года (хотя и эта цель полностью не снимается как задача-максимум), а принуждение РФ согласится с членством Украины в НАТО и с присутствием западных войск на украинской территории", - информирует "Страна".
Авторы публикации-прогноза отмечают при этом, что это оценка украинской власти, которая может оказаться ошибочной, как это было в 2023 году. И указывают, что далеко не все внутри Украины считают правильной ставку Киева на долгую войну, многие в военных и в политических кругах полагают, что это губительно, прежде всего, для самой Украины, поскольку она истощается быстрее России.
Губительной для киевского режима может оказаться и остановка военных действий, предостерегает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире ютуб-канала Politeka выразил опасение, что это может обернуться внутренним противостоянием в стране.
"После прекращения боевых действий мы можем получить идеальный шторм", - сказал эксперт, пояснив, что это будет сочетание социальных и политических факторов, политического противостояния, плюс - "ещё и будет вброшен фактор выборов".
По словам политтехнолога, этот фактор, точнее, пока просто слухи о возможных выборах, они уже выводят украинскую политику из коматозного состояния. А дальше будет больше — и в сочетании с прочими проблемами может получиться "тот самый идеальный шторм, который рискует перевернуть лодку украинской государственности в 2025 или 2026 году".
Похоже, что в Киеве такую угрозу кто-то чувствует и заранее пытается предпринять необходимые меры.
"Ряд источников в силовых ведомствах сообщают о новых вводных на следующий год, которые поступили из Офиса Президента на этой неделе. СБУ должно обеспечить полную зачистку информационного и политического ландшафта в Украине, любые оппозиционные заявления к власти жестко купировать, контрразведке необходимо усилить работу среди военных и не допустить бунта командиров" - информирует телеграм-канал "Резидент".
Для таких опасений есть основания, считает покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире видеоблога "Альфа" привел пример, когда в Ковеле украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца"послали" кое-куда сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Ред.) и полицейские.
Экс-советник подчеркнул, что таким образом силовики "обнулили" не кого-нибудь, а доверенное лицо офиса Зеленского - "и ничего не произошло".
"Вы идиоты, не понимаете, что происходит? Сержанты вас коллективно послали. Это должно быть задавлено в зародыше, если вы хотите удержать управление страной", - обратился Арестович к заправилам киевского режима.
Получится задавить или нет — думается, скоро мы это увидим. Спокойным этот год для Украины не будет.
Впрочем, и у европейских партнёров Киева не все в порядке, в 2025-м у них продолжат углубляться экономические проблемы.
Российский "Газпром" приступил к прекращению поставок газа через Украину, напомнил в своём блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий. И добавил с иронией: "Теперь процветающая все больше и больше Европа будет покупать газ в 3 раза дороже. Это позволит поднять уровень жизни до небес".
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Захара Виноградова "Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить" https://ukraina.ru/20241229/1048810424.html
 
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