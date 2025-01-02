"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"
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США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Они ее не догонят, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. У Штатов сейчас ничего нет, они только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, рассказал эксперт.
"Мы также разрабатываем систему ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Пока еще его не тестировали на поле боя, но, по идее, может", — отметил Крапивник.
То есть США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.
Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник.
"Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
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