https://ukraina.ru/20250102/1059979957.html

"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"

"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений" - 02.01.2025 Украина.ру

"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"

США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Они ее не догонят, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-01-02T08:00

2025-01-02T08:00

2025-01-02T08:00

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В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. У Штатов сейчас ничего нет, они только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, рассказал эксперт.То есть США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник."Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059948813.html

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новости, сша, россия, станислав крапивник, европа, гиперзвук, ракеты, дальнобойные ракеты, "кинжал", minuteman, вооружения, сво, детали, оружие