"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений" - 02.01.2025 Украина.ру
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"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"
"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений" - 02.01.2025 Украина.ру
"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"
США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Они ее не догонят, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-01-02T08:00
2025-01-02T08:00
новости
сша
россия
станислав крапивник
европа
гиперзвук
ракеты
дальнобойные ракеты
"кинжал"
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В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. У Штатов сейчас ничего нет, они только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, рассказал эксперт.То есть США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник."Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, станислав крапивник, европа, гиперзвук, ракеты, дальнобойные ракеты, "кинжал", minuteman, вооружения, сво, детали, оружие
Новости, США, Россия, Станислав Крапивник, Европа, гиперзвук, ракеты, дальнобойные ракеты, "Кинжал", Minuteman, вооружения, СВО, детали, оружие

"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"

08:00 02.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк
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США только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое. Они ее не догонят, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В настоящее время США только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. У Штатов сейчас ничего нет, они только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а Россия уже выходит на четвертое, рассказал эксперт.
"Мы также разрабатываем систему ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Пока еще его не тестировали на поле боя, но, по идее, может", — отметил Крапивник.
То есть США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.
Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник.
"Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин интервью
26 декабря 2024, 06:30
Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном Сам по себе заход российских войск в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы. Это может произойти уже весной, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиСШАРоссияСтанислав КрапивникЕвропагиперзвукракетыдальнобойные ракеты"Кинжал"MinutemanвооруженияСВОдеталиоружие
 
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