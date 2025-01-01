Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень - 01.01.2025 Украина.ру
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Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень
Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень - 01.01.2025 Украина.ру
Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень
Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, готов ли он к повышению и работе на федеральном уровне
2025-01-01T08:48
2025-01-01T08:48
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Десять лет назад Кузьмин был обычным шахтером, в 2014 году ушел в ополчение, командовал Шахтерской дивизией. С началом СВО продолжил воевать за освобождение родного края от украинской армии. Ныне - спикер Народного Совета ДНР."Еще раз повторяю: "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Если руководство нашей Родины, мои коллеги, народ, посчитают, что я достоин быть политиком федерального уровня, я им буду, и никому не будет стыдно за то, что мне доверили им быть", - ответил он на вопрос, готов ли он к повышению, как его предшественник на посту спикера парламента ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента на Урале. Кузьмин подчеркнул, что сейчас работы у него очень много. Нужно оправдать доверие и ожидания людей. Жога заложил серьезные основы для работы, отметил он. Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
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новости, донецкая народная республика, донецк, артем жога, россия
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Артем Жога, Россия

Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень

08:48 01.01.2025
 
© из личного архива Константин Кузьмин интервью
 Константин Кузьмин интервью
© из личного архива
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Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, готов ли он к повышению и работе на федеральном уровне
Десять лет назад Кузьмин был обычным шахтером, в 2014 году ушел в ополчение, командовал Шахтерской дивизией. С началом СВО продолжил воевать за освобождение родного края от украинской армии. Ныне - спикер Народного Совета ДНР.
"Еще раз повторяю: "Партия сказала "надо" - я ответил: "есть". Если руководство нашей Родины, мои коллеги, народ, посчитают, что я достоин быть политиком федерального уровня, я им буду, и никому не будет стыдно за то, что мне доверили им быть", - ответил он на вопрос, готов ли он к повышению, как его предшественник на посту спикера парламента ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента на Урале.
Кузьмин подчеркнул, что сейчас работы у него очень много. Нужно оправдать доверие и ожидания людей. Жога заложил серьезные основы для работы, отметил он.
Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
 
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