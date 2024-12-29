Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО - 29.12.2024 Украина.ру
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Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО
Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО - 29.12.2024 Украина.ру
Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО
Нынешнее руководство Украины готово рассмотреть гарантии безопасности Запада на время до оформления членства постсоветской республики в НАТО. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник
2024-12-29T14:25
2024-12-29T14:25
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запад
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Украина по-прежнему стремится стать членом военно-политического блока НАТО, заверил Мельник. При этом он отметил, что как временное решение до оформления такого членства Запад может предоставить некие гарантии безопасности, а также нарастить военную помощь Киеву."Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года", — заявил Мельник.По его словам, сообщает Berliner Morgenpost, такие временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Россией.Ранее на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
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новости, украина, киев, запад, андрей мельник, нато, оон, украина-нато, военная помощь, сво, дипломатия, мид украины
Новости, Украина, Киев, Запад, Андрей Мельник, НАТО, ООН, Украина-НАТО, военная помощь, СВО, дипломатия, МИД Украины

Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО

14:25 29.12.2024
 
© Фото : germany.mfa.gov.uaАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : germany.mfa.gov.ua
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Нынешнее руководство Украины готово рассмотреть гарантии безопасности Запада на время до оформления членства постсоветской республики в НАТО. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник
Украина по-прежнему стремится стать членом военно-политического блока НАТО, заверил Мельник. При этом он отметил, что как временное решение до оформления такого членства Запад может предоставить некие гарантии безопасности, а также нарастить военную помощь Киеву.
"Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года", — заявил Мельник.
По его словам, сообщает Berliner Morgenpost, такие временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Россией.
Ранее на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
 
НовостиУкраинаКиевЗападАндрей МельникНАТОООНУкраина-НАТОвоенная помощьСВОдипломатияМИД Украины
 
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