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Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО

Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО - 29.12.2024 Украина.ру

Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО

Нынешнее руководство Украины готово рассмотреть гарантии безопасности Запада на время до оформления членства постсоветской республики в НАТО. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник

2024-12-29T14:25

2024-12-29T14:25

2024-12-29T14:25

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Украина по-прежнему стремится стать членом военно-политического блока НАТО, заверил Мельник. При этом он отметил, что как временное решение до оформления такого членства Запад может предоставить некие гарантии безопасности, а также нарастить военную помощь Киеву."Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года", — заявил Мельник.По его словам, сообщает Berliner Morgenpost, такие временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с Россией.Ранее на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО

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