https://ukraina.ru/20241229/1060063372.html

Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР

Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР - 29.12.2024 Украина.ру

Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР

Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки только в живой силе составили до 400 военнослужащих. Об этом 29 декабря сообщило Минобороны РФ.

2024-12-29T13:36

2024-12-29T13:36

2024-12-29T13:36

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"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в официальном сообщении.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника превысили 45,22 тыс. военнослужащих, 262 танка, 203 БМП, 142 БТР, 1349 боевых бронемашин. Также среди потерь противника значатся 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.Кроме того, украинские военные потеряли на Курском направлении 28 единиц инженерной и другой техники. Из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше информации на эту и другие темы в обзоре Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, курская область, кто, минобороны рф, сводка