Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря - 29.12.2024 Украина.ру
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Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря
Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря - 29.12.2024 Украина.ру
Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря
Истощённые и деморализованные украинские войска могут потерять значительную часть захваченных ими территорий в Курской области, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-12-29T13:00
2024-12-29T13:24
хроники
эксклюзив
курская область
украина
россия
владимир зеленский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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Истощённые и деморализованные украинские войска рискуют потерять значительную часть территорий в Курской области России, захваченных во время вторжения в августе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семь украинских военных и командиров, которые рассказали о ситуации на передовой на условиях анонимности.По информации издания, значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои в Курской области настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременно избранная тактика стоят жизней, а у украинских формирований почти нет возможности контратаковать."Точные цифры сложно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощённые украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе", — сообщило издание.Ранее Владимир Зеленский сообщил о своих надеждах на то, что контроль Украины над частью Курской области улучшит украинскую переговорную позицию. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, рассказали в комментарии AP, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям позиций ВСУ на востоке."По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжёлых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже цель оккупации Курска", — указывалось в публикации.Один из командиров заявил, что некоторые приказы, которые получают его подчиненные, не соответствуют действительности."Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем на собственное усмотрение", – рассказал украинский командир.Один из украинских командиров взвода рассказал, что неоднократно просил высшее командование изменить оборонную позицию его подразделения, потому что последнее не могло удерживать эту позицию. Однако командование отклоняло его просьбу."Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге пропадают без вести", – сказал он.По словам этого командира, он знает по меньшей мере о 20 украинских солдатах, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать эти тела без дополнительных жертв.Украинские военные заявили, что не были готовы к ответу России в Курске и не могут ни контратаковать, ни отступить."Другого варианта нет. Мы будем драться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", – заявил агентству один из командиров подразделения беспилотников.Другой командир взвода заявил, что "всё, что сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали".Обстрелы и налётыУтром 29 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по регионам России.Все 9 обстрелов были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 22 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение и 2 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Казачьи Лагери — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. Повреждены 3 частных дома, легковой автомобиль, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи", — писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Грузовой автомобиль повреждён", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Поповка подверглись атакам 5 беспилотников. Обошлось без разрушений.В Новооскольском муниципальном округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа. Повреждены один частный дом и прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит. В селе Муром в результате атаки дрона повреждён один легковой автомобиль", — писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О потерях ВСУ — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
https://ukraina.ru/20241229/1060059405.html
https://ukraina.ru/20241228/1060056815.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, курская область, украина, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Курская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря

13:00 29.12.2024 (обновлено: 13:24 29.12.2024)
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Истощённые и деморализованные украинские войска могут потерять значительную часть захваченных ими территорий в Курской области, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Истощённые и деморализованные украинские войска рискуют потерять значительную часть территорий в Курской области России, захваченных во время вторжения в августе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семь украинских военных и командиров, которые рассказали о ситуации на передовой на условиях анонимности.
По информации издания, значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои в Курской области настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременно избранная тактика стоят жизней, а у украинских формирований почти нет возможности контратаковать.
"Точные цифры сложно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощённые украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе", — сообщило издание.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о своих надеждах на то, что контроль Украины над частью Курской области улучшит украинскую переговорную позицию. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, рассказали в комментарии AP, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям позиций ВСУ на востоке.
"По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжёлых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже цель оккупации Курска", — указывалось в публикации.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
10:00
Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабряМинистр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, стоит ли ждать переговоров по Украине в 2025 году. Западные СМИ назвали пять сценариев для мира в наступающем году
Один из командиров заявил, что некоторые приказы, которые получают его подчиненные, не соответствуют действительности.
"Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем на собственное усмотрение", – рассказал украинский командир.
Один из украинских командиров взвода рассказал, что неоднократно просил высшее командование изменить оборонную позицию его подразделения, потому что последнее не могло удерживать эту позицию. Однако командование отклоняло его просьбу.
"Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге пропадают без вести", – сказал он.
По словам этого командира, он знает по меньшей мере о 20 украинских солдатах, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать эти тела без дополнительных жертв.
Украинские военные заявили, что не были готовы к ответу России в Курске и не могут ни контратаковать, ни отступить.
"Другого варианта нет. Мы будем драться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", – заявил агентству один из командиров подразделения беспилотников.
Другой командир взвода заявил, что "всё, что сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали".
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Вчера, 18:00
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Обстрелы и налёты
Утром 29 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по регионам России.
Все 9 обстрелов были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 22 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение и 2 автомобиля.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов по этому региону России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Казачьи Лагери — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
ракета-дрон Ад (Пекло) - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Вчера, 13:00
ГУР грозит беспилотниками, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 декабряГлавное управление разведки Минобороны Украины заявило о наличии беспилотников, способных бить на 2 тыс. км вглубь России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Красный Хутор, Отрадное, Черемошное и Щетиновка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. Повреждены 3 частных дома, легковой автомобиль, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи", — писал губернатор.
В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Грузовой автомобиль повреждён", — указывалось в сводке.
В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка и Поповка подверглись атакам 5 беспилотников. Обошлось без разрушений.
В Новооскольском муниципальном округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа. Повреждены один частный дом и прицеп сельхозтехники на территории нежилого домовладения.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит. В селе Муром в результате атаки дрона повреждён один легковой автомобиль", — писал Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О потерях ВСУ — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ"
 
ХроникиЭксклюзивКурская областьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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