https://ukraina.ru/20241229/1060061301.html

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история - 29.12.2024 Украина.ру

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

История не имеет сослагательного наклонения – её нельзя переиграть. Но история субъективна, дважды два в ней тоже четыре, но вы не обязаны в это верить.

2024-12-29T12:53

2024-12-29T12:53

2024-12-29T12:53

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Исторические события развиваются не только согласно объективным законам, но и нашему субъективному восприятию происходящего, нашим желаниям, зачастую неадекватным, нашему представлению о прекрасном (в данном случае о прекрасном будущем).Конечно, равнодействующая получаемая в результате взаимодействия огромного количества субъектов, до определённой степени объективизирует идущие процессы (поэтому мы говорим, что то, что случилось не могло не случиться, хоть его неизбежность не была очевидной), но это объективизация субъективного, а не строго объективное развитие. Именно поэтому нам всегда хочется понять, как развивались бы известные нам события, если бы люди идеально следовали объективным законам и защищали свои истинные интересы.Мы часто говорим "если бы украинские (европейские) политики были умными", "если бы американцы (европейцы, украинцы) следовали своим истинным интересам". Вот и давайте посмотрим, что было бы "если бы", и решим могло ли бы такое случиться?Итак, в начале 90-х годов европейцы (западные) и американцы колебались в отношении своей политики на российском направлении. При этом восточноевропейцы и украинцы, а также политики многих других постсоветских стран: давили на Запад, доказывая, что Россия и после распада СССР представляет опасность для "цивилизованного мира", что русские спят и видят как восстановить империю, что временной слабостью России следует воспользоваться, чтобы додавить её до конца.В конечном итоге эта концепция возобладала. Поскольку Запад и сам всю жизнь боялся России, ему были понятны страхи других, а "этим русским" в Европе и США не верили и не поверили бы даже в том случае, если бы все в России перешли на английский язык, начали бы Россию ненавидеть, переименовали бы её в Восточную Польшу или в Южную Финляндию и изъявили бы желание начать свою историю с чистого листа.Пример – Украина, как она ни гнётся, как ни изворачивается, как ни русофобствует, а Запад до сих пор не желает принимать её в свои ряды, хотя бы как Болгарию или Польшу. Более того, в Европе украинцы с удивлением и раздражением узнают, что для Запада они те же русские. Корейцев от китайцев и японцев от корейцев в Европе отличать научились, а русских от украинцев нет – приходится государственным флагом обматываться, постоянно петь гимн и всюду предъявлять тризубую паспортину. И то не очень помогает – в 2022 году ещё как-то работало, а сейчас уже нет, даже хуже бывает – русских хотя бы обижать боятся, а пнуть украинца – Бог велел. Оказывается бьют-таки, хоть и по роже, но и по паспорту тоже.Но, допустим, что постсоветские и восточноевропейские страны оказались бы такими же прагматичными как Орбан или хотя бы такими же как Лукашенко, и решили бы, что с Россией лучше не враждовать, а, как им и предлагали, вместе зарабатывать. Убедили бы они западноевропейцев в том, что единый экономический кластер "от Атлантики до Тихого океана" выгоден всем. Европа изначально подержала бы в России не казнокрадов, а ответственных политиков. Китай и США тогда ещё в конфронтации друг с другом не находились, но они оценили бы перспективы сотрудничества с данным объединением, решили бы, что вместе зарабатывать выгоднее, чем враждовать, а ресурсы на необходимые реформы проще и эффективнее заработать общими усилиями, а не пытаться отнять силой.Создалось бы огромное экономическое объединение глобального Севера, контролирующее также Австралию, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Выгодная всем равноправная торговля привела бы к всеобщему процветанию, а Африку подтянули бы совместными усилиями – это мощная ресурсная кладовая и процветающие стабильные режимы, включённые в общую мировую торгово-экономическую систему в ней всем гораздо выгоднее, чем постоянно вспыхивающие и нарушающие нормальную работу бунты, перевороты, гражданские и региональные войны.В общем, наступил бы всеобщий мир, процветание и в человецех благоволение. Доллар бы, скорее всего остался главной мировой резервной валютой и валютой глобальной торговли, с перспективой стать единственной валютой, США и Европа оставались бы авторитетным "маяком цивилизации", все были бы довольны и счастливы.Возможно ли было такое?Нет, невозможно.Прежде всего потому, что история не стартовала в начале 90-х. К этому времени страны и народы уже обладали огромными историческими опытом и традицией, которые подталкивали к одним решениям и отталкивали от других. А опыт и традиция не находятся в безвоздушном пространстве. Под них, в политическом пространстве каждой страны сформированы политико-финансово-промышленные группировки, благополучие которых неразрывно связано с определённой внешне- и внутриполитической линией и которые опираются на мощную ресурсную базу, позволяющую им эту линию в политике своей страны продавливать.В США, в 80-е годы сформировалась такая группа, связанная с "рейганомикой". Вначале это были люди, зарабатывающие на дешёвых государственных кредитах, без ограничений выдаваемых в счёт "займа у будущих поколений", затем, они научились напрямую отправлять значительную, а потом и большую часть кредитных денег в собственный карман, при помощи "новых банковских механизмов" и старой как мир биржевой игры, причём беспроигрышной, не столько даже за счёт доступа к эксклюзивной информации, сколько за счёт неограниченности находящегося под их контролем ресурса, позволяющего им моделировать не только биржевые, но и политические события.Эти люди создали себе обширную клиентелу в ЕС, поставившую под контроль европейскую политику, за счёт поддержки США, а также допуска к более мелким, но для них вполне достаточным финансовым ручьям и речушкам. Такую же клиентелу, но рангом пониже американский финансовый сектор создал на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. И почувствовал себя всесильным, а мир надёжно контролируемым. Почти всесильным, и почти надёжно контролируемым.Непосредственная угроза американским финансистам отсутствовала, но существовала эвентуальная. Россия в союзе с Китаем обладали достаточным военно-экономическим ресурсом, чтобы сломать американскую игру.Поэтому решение не допустить возрождения России и выхода Китая из-под контроля, США принимали не науськиваемые глупыми лимитрофами, а вполне осознанно используя страхи лимитрофов в своих целях.Было ли это решение оправданным?С точки зрения государственных интересов США, европейских стран, восточноевропейских и постсоветских лимитрофов, с токи зрения интересов всего мира, всего человечества, нет, не было. Но с точки зрения группы лиц, это решение принимавшей, оно было единственно правильным, а именно эта группа лиц, до начала, в 2016 году, открытой междоусобной борьбы американской политической элиты, имела возможность навязывать свои решения если не всему миру, то его большей части.Да, они выступали против объективных экономических интересов своих стран, против объективных законов политического и исторического развития, поэтому и проиграли. Но их субъективного влияния хватило на то, чтобы ввергнуть мир в конфронтацию и до сих пор держать его на грани Армагеддона.Конфронтация могла закончиться раньше, путём переговоров и взаимных уступок (как предлагали Россия и Китай), она могла гораздо раньше сорваться в военный конфликт, в том числе в мировой, который до недавних пор откровенно провоцировали США, конфронтация могла разворачиваться по-разному, но она не могла не состояться и не могла не завершиться всемирно-историческим поражением Запада, даже если бы ценой такого поражения стала гибель цивилизации.Так что альтернатива в истории возможна, альтернативная история нет. Слишком узкий диапазон у этой альтернативы. Мы могли бы уже давно жить в мире и благополучии, а могли бы уже давно не существовать (всем человечеством), но пройти мимо периода конфронтации мы не могли.Такие позиции, какие обеспечили части американских элит извращённые последствия "рейганомики" без боя не сдаются. По сравнению с ними вся мировая торговля наркотиками – детская игра "в магазин". У американских элит в течение короткого, но заметного срока была возможность создавать любые суммы буквально из ничего.Но любые флуктуации, вызванные субъективными интересами, завершаются и история возвращается на свой магистральный путь. Чем раньше это происходит, тем лучше, слишком позднее возвращение приводит на пустырь.О тех, кто не понимают ход истории и сущность исторических процессов - в статье Ростислава Ищенко "Майдан и "ядерка по Лондону""

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россия, сша, запад, ростислав ищенко, виктор орбан, александр лукашенко, ес, мнения