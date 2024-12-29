Майдан и "ядерка по Лондону" - 29.12.2024 Украина.ру
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Майдан и "ядерка по Лондону"
Майдан и "ядерка по Лондону" - 29.12.2024 Украина.ру
Майдан и "ядерка по Лондону"
Регулярно читаю в социальных сетях "зато у нас есть прививка от…" - от всего нехорошего: от желания всех облагодетельствовать, создав при помощи правильно прочитанных "научных" заклинаний "светлое будущее всего человечества", от наивной веры в "общечеловеческие ценности" и, конечно же, от майдана. Одним словом всё это называется "простые решения".
2024-12-29T11:18
2024-12-29T11:18
япония
россия
варшава
троцкий
иосиф сталин
сергей хрущ
мнения
ростислав ищенко
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Майдан – лишь частный случай простых решений, в рамках которого их (простых решений) сторонники захватывают власть и получают возможность поэкспериментировать всласть.Идея майдана проста как правда и стара как мир, задолго до 1917 года, когда этим методом пытались преобразовать Россию, энтузиасты "прогресса" пытались реализовать его в разные времена в разных странах. Вот и сейчас, громче всех кричат о "мы вам не хохлы!", "у нас другой менталитет!" сторонники решения всех проблем методом "ядеркой по Лондону". Цель может дискутироваться (Варшава, Нью Йорк), но непременно "ядеркой", очевидно, чтобы можно было с умным видом вести "продуктивную" дискуссию о сравнительных достоинствах ТЯО и СЯО (адепты "ядерки" почему-то любят эти аббревиатуры, обильно насыщая ими текст, видимо, считают, что это придаёт ему научность, надо бы им ещё вместо "ядерки" выучить аббревиатуру ОМП – можно сразу в академики зачислять).Сторонники "ядерки" почему-то считают, что их радикализм является лучшим отрицанием майдана, но радикализм как раз является основой майданного мышления. Нормальный человек никогда не хватается за пистолет сразу. В самых сложных ситуациях (за исключением прямого нападения, когда даже часовой по уставу обязан стрелять без предупреждения) адекватный человек вначале действует добрым словом – пытается договориться.И вовсе не потому, что, как считают радикалы, он чего-то боится. В конце концов, войны развязывают радикалы, а годами воюют в них и добывают в конечном итоге победу нормальные люди. Воюют тогда, когда радикалы (по определению обладающие неустойчивой психикой) давно уже забыли о том, что это именно они требовали развязать войну и требуют её немедленно прекратить.Преимущества невоенного урегулирования кризисов несомненны:1. Война чревата непредвиденными оборотами – победа и поражение ходят на войне обнявшись.2. Война истощает материальные ресурсы обеих сторон, так что после неё все участники становятся беднее. В худшем же случае, победителю вместо цветущего сада достанутся чужие руины, которые он может с гордостью добавить к своим руинам.3. Можно выиграть войну на поле боя, но не получить желаемое – послевоенный мир окажется хуже довоенного.4. Войну легко начать, но трудно закончить – это не хоккейный матч, длящийся строго отведённое "чистое время". Вы можете устать и передумать, но раз начали – надо продолжать.5. Всегда существует опасность, что после выигранной вами войны придёт кто-то не воевавший, сохранивший все свои силы, в то время, как вы свои истощили, и заберёт плоды победы.Так можно продолжать долго – у войны нет явных преимуществ. Она является вынужденной реакцией либо на неспровоцированное нападение, либо на абсолютную недоговороспособность оппонента, вломившегося в вашу сферу интересов, создавшего тем самым вам серьёзную угрозу и не желающего даже обсуждать ваши опасения, не говоря уже об урегулировании противоречий. Война – последний довод, как писал Фридрих Великий на своих пушках.Между тем майдан – это и есть война – гражданская война, развязываемая радикальной частью общества против умеренной его части, с целью снизить общий уровень умеренности и радикализировать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Майдан – попытка революционного прыжка вперёд, в "светлое будущее всего человечества", в том виде, в каком его представляют очередные люмпены, изучившие три лозунга из очередной "научной" методички и уверенные, что если снести власть, то сразу всем станет хорошо.Последствия своих действий они не представляют. Поэтому, когда они власть сносят и становится плохо, они не понимают и не верят, что к ухудшению положения привели их действия. Они считают, что просто радикализма не хватило и начинают искать и убивать "врагов народа" и "саботажников", вначале среди политических оппонентов, затем среди нейтралов, потом среди союзников, в конце концов среди своих. Они, ведь, "не могли ошибаться", у них же есть "передовой научный метод" познания реальности.Когда у сторонника майдана спрашивают: "А что если всё пойдёт не так, как ты полагаешь?" - он удивляется: "Что же здесь может пойти не так?".- К примеру не мы убьём врагов, а нас убьют враги.- А нас за что?!Сравните:- А если мы "ядеркой по Лондону", а они по нам?- Не посмеют, испугаются, не попадут, не долетит, у них ракеты ржавые, а у нас новые, и вообще всё собьём.- А если не испугаются, долетит, собьём, но не всё?- Как это не испугаются? Как это не всё собьём? Ты что же в нас не веришь? Да тебя за клевету на армию привлечь надо! Иноагент паршивый!Сторонников "ядерки" опыт так же не лечит, как сторонников майдана. С 2014 года они требовали военной операции против киевского режима. Когда операция началась и всё пошло не так, как они думали, а так, как им говорили, они стали обвинять во всём руководство государства ("надо было раньше"), генералов ("неправильно воюют"), народ – ходит себе на работу, как ни в чём не бывало, не желает требовать всеобщей мобилизации и "ядеркой по Лондону".Даже когда им говорят, что рано или поздно, обязательно после нашей победы, надо будет заключать мир. С кем-нибудь, кто уцелеет, но всё равно надо будет, они возмущённо спрашивают: "Как это мир? С кем мир? С врагами мир? С теми кто нас обманывал? С теми, кто против нас воевал?"- Так мы же не можем воевать вечно.- Почему не можем?- Так что нам, всю планету надо захватить?- Зачем нам планета, нам ничего не надо, у нас своей территории полно!- Зачем же нам бесконечно воевать, если нам ничего не надо?- Ты что же, сволочь либеральная, сдаться предлагаешь?Они с чисто майданной уверенностью утверждают, что "если победить", то мир не нужен, мы же победили – пусть капитулируют. Очень удивляются, когда им говорят, что даже после безоговорочной капитуляции подписывают мирный договор. Самые умные вспоминают о Японии, с которой мирного договора нет. Правда они не знают, что давным-давно, в 1956 году, ещё СССР подписал с Японией декларацию о прекращении войны. Результатом же отсутствия мирного договора является то, что кто хочет, кому в данный момент это выгодно, не признаёт российскими Южные Курилы, так как Япония не признала официально их переход в российскую юрисдикцию.Возможно, когда-нибудь нам придётся и "ядеркой по Лондону" ударить, глобальная конфронтация ядерных держав не исключает и такого развития событий. Но это будет не лучшее и не желаемое, а вынужденное решение. Главное же, что если хоть что-то прилетит в ответ, адепты "ядерки" начнут вопить "как допустили!" Ровно так же, как они несколько лет доказывали, что "украинцы не имеют право воевать на нашей территории", не объясняя, кто им запретил и как этот запрет реализуется, а потом начали истошно орать "как это они на двадцать километров в Курскую область просочились?"Проблема майданного радикала заключается в том, что он, в силу интеллектуальной ограниченности не видит сложность мира, не в состоянии спрогнозировать пагубные последствия своих действий. Он не видит прямой зависимости между "выпил с друзьями", "дал в морду этому хмырю" и "присел на пару лет общего режима за хулиганку". Для него это отдельные, никак между собой не связанные, события. Поэтому жертвы майданного мышления всегда считают, что "майдан-то был хорош, враги потом идеи его извратили". Ничем не напоминает: "Идея-то была хороша, Троцкий (Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачёв) извратили (предали)?"Майдан всегда "побеждает, если бы не…". И всегда это "если бы не…" случается. И всегда обладатели майданного мышления готовы повторять эксперимент с одними и теми же простыми решениями, надеясь, что уж в этот-то раз всё будет хорошо.Но "менталитет у них другой", "они-то против нас, а мы-то ядеркой по Лондону – совершенно разные вещи, понимать надо!"Главное, что никто от возможности применения ядерного оружия не отказывается. Если оно есть в арсенале, значит может быть применено. Радикалам просто объясняют, что "ядеркой по Лондону" - последний довод, пока есть надежда решить проблему менее экстремальными способами. Но их мер двухмерен. Если вы не за, значит против, "кто не с нами, то против нас". "Кто не против нас, тот с нами" - до них не доходит. До американцев, вводящих против нейтралов вторичные санкции доходит, а до "ядеркой по Лондону" никак.На майдан выходят обычные люди – такие же как мы, наши соседи, друзья, родственники, коллеги по работе. Вы можете годами дружить с человеком и не подозревать в нём радикала, пока не возникнут экстремальные обстоятельства. Недостаток знаний, ведёт к непониманию общей обстановки, непонимание пугает, под давлением перманентного стресса психика быстро изматывается, мозг начинает выдвигать только одно требование – немедленно прекратить всё это, иначе угрожает слететь с катушек.Тут-то и приходят организаторы майдана, предлагающие расшатанной психике простое быстрое радикальное решение. С этого момента любой, кто хотя бы скажет "не торопись" становится врагом, отдаляющим "минуту блаженства", немедленно наступающую после победы всего хорошего над всем плохим, а в чём выражается "всё хорошее": в "мы европейцы", в "мы здесь власть" или в "ядеркой по Лондону" - дело десятое.Результат всегда один – печальный. Но радикалы всегда ни при чём: "Мы не виноваты! Не этого мы хотели!".О других особенностях развития истории и человеческих отношений - в статье Ростислава Ищенко "Равенство против равноправия"
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япония, россия, варшава, троцкий, иосиф сталин, сергей хрущ, мнения, ростислав ищенко
Япония, Россия, Варшава, Троцкий, Иосиф Сталин, Сергей Хрущ, Мнения, Ростислав Ищенко

Майдан и "ядерка по Лондону"

11:18 29.12.2024
 
Майдан и бабка
Майдан и бабка
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Регулярно читаю в социальных сетях "зато у нас есть прививка от…" - от всего нехорошего: от желания всех облагодетельствовать, создав при помощи правильно прочитанных "научных" заклинаний "светлое будущее всего человечества", от наивной веры в "общечеловеческие ценности" и, конечно же, от майдана. Одним словом всё это называется "простые решения".
Майдан – лишь частный случай простых решений, в рамках которого их (простых решений) сторонники захватывают власть и получают возможность поэкспериментировать всласть.
Идея майдана проста как правда и стара как мир, задолго до 1917 года, когда этим методом пытались преобразовать Россию, энтузиасты "прогресса" пытались реализовать его в разные времена в разных странах. Вот и сейчас, громче всех кричат о "мы вам не хохлы!", "у нас другой менталитет!" сторонники решения всех проблем методом "ядеркой по Лондону".
Цель может дискутироваться (Варшава, Нью Йорк), но непременно "ядеркой", очевидно, чтобы можно было с умным видом вести "продуктивную" дискуссию о сравнительных достоинствах ТЯО и СЯО (адепты "ядерки" почему-то любят эти аббревиатуры, обильно насыщая ими текст, видимо, считают, что это придаёт ему научность, надо бы им ещё вместо "ядерки" выучить аббревиатуру ОМП – можно сразу в академики зачислять).
Сторонники "ядерки" почему-то считают, что их радикализм является лучшим отрицанием майдана, но радикализм как раз является основой майданного мышления. Нормальный человек никогда не хватается за пистолет сразу. В самых сложных ситуациях (за исключением прямого нападения, когда даже часовой по уставу обязан стрелять без предупреждения) адекватный человек вначале действует добрым словом – пытается договориться.
И вовсе не потому, что, как считают радикалы, он чего-то боится. В конце концов, войны развязывают радикалы, а годами воюют в них и добывают в конечном итоге победу нормальные люди. Воюют тогда, когда радикалы (по определению обладающие неустойчивой психикой) давно уже забыли о том, что это именно они требовали развязать войну и требуют её немедленно прекратить.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Преимущества невоенного урегулирования кризисов несомненны:
1. Война чревата непредвиденными оборотами – победа и поражение ходят на войне обнявшись.
2. Война истощает материальные ресурсы обеих сторон, так что после неё все участники становятся беднее. В худшем же случае, победителю вместо цветущего сада достанутся чужие руины, которые он может с гордостью добавить к своим руинам.
3. Можно выиграть войну на поле боя, но не получить желаемое – послевоенный мир окажется хуже довоенного.
4. Войну легко начать, но трудно закончить – это не хоккейный матч, длящийся строго отведённое "чистое время". Вы можете устать и передумать, но раз начали – надо продолжать.
5. Всегда существует опасность, что после выигранной вами войны придёт кто-то не воевавший, сохранивший все свои силы, в то время, как вы свои истощили, и заберёт плоды победы.
Так можно продолжать долго – у войны нет явных преимуществ. Она является вынужденной реакцией либо на неспровоцированное нападение, либо на абсолютную недоговороспособность оппонента, вломившегося в вашу сферу интересов, создавшего тем самым вам серьёзную угрозу и не желающего даже обсуждать ваши опасения, не говоря уже об урегулировании противоречий. Война – последний довод, как писал Фридрих Великий на своих пушках.
Между тем майдан – это и есть война – гражданская война, развязываемая радикальной частью общества против умеренной его части, с целью снизить общий уровень умеренности и радикализировать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Майдан – попытка революционного прыжка вперёд, в "светлое будущее всего человечества", в том виде, в каком его представляют очередные люмпены, изучившие три лозунга из очередной "научной" методички и уверенные, что если снести власть, то сразу всем станет хорошо.
Последствия своих действий они не представляют. Поэтому, когда они власть сносят и становится плохо, они не понимают и не верят, что к ухудшению положения привели их действия. Они считают, что просто радикализма не хватило и начинают искать и убивать "врагов народа" и "саботажников", вначале среди политических оппонентов, затем среди нейтралов, потом среди союзников, в конце концов среди своих. Они, ведь, "не могли ошибаться", у них же есть "передовой научный метод" познания реальности.
Когда у сторонника майдана спрашивают: "А что если всё пойдёт не так, как ты полагаешь?" - он удивляется: "Что же здесь может пойти не так?".
- К примеру не мы убьём врагов, а нас убьют враги.
- А нас за что?!
Сравните:
- А если мы "ядеркой по Лондону", а они по нам?
- Не посмеют, испугаются, не попадут, не долетит, у них ракеты ржавые, а у нас новые, и вообще всё собьём.
- А если не испугаются, долетит, собьём, но не всё?
- Как это не испугаются? Как это не всё собьём? Ты что же в нас не веришь? Да тебя за клевету на армию привлечь надо! Иноагент паршивый!
Сторонников "ядерки" опыт так же не лечит, как сторонников майдана. С 2014 года они требовали военной операции против киевского режима. Когда операция началась и всё пошло не так, как они думали, а так, как им говорили, они стали обвинять во всём руководство государства ("надо было раньше"), генералов ("неправильно воюют"), народ – ходит себе на работу, как ни в чём не бывало, не желает требовать всеобщей мобилизации и "ядеркой по Лондону".
Даже когда им говорят, что рано или поздно, обязательно после нашей победы, надо будет заключать мир. С кем-нибудь, кто уцелеет, но всё равно надо будет, они возмущённо спрашивают: "Как это мир? С кем мир? С врагами мир? С теми кто нас обманывал? С теми, кто против нас воевал?"
- Так мы же не можем воевать вечно.
- Почему не можем?
- Так что нам, всю планету надо захватить?
- Зачем нам планета, нам ничего не надо, у нас своей территории полно!
- Зачем же нам бесконечно воевать, если нам ничего не надо?
- Ты что же, сволочь либеральная, сдаться предлагаешь?
Они с чисто майданной уверенностью утверждают, что "если победить", то мир не нужен, мы же победили – пусть капитулируют. Очень удивляются, когда им говорят, что даже после безоговорочной капитуляции подписывают мирный договор. Самые умные вспоминают о Японии, с которой мирного договора нет. Правда они не знают, что давным-давно, в 1956 году, ещё СССР подписал с Японией декларацию о прекращении войны. Результатом же отсутствия мирного договора является то, что кто хочет, кому в данный момент это выгодно, не признаёт российскими Южные Курилы, так как Япония не признала официально их переход в российскую юрисдикцию.
Возможно, когда-нибудь нам придётся и "ядеркой по Лондону" ударить, глобальная конфронтация ядерных держав не исключает и такого развития событий. Но это будет не лучшее и не желаемое, а вынужденное решение. Главное же, что если хоть что-то прилетит в ответ, адепты "ядерки" начнут вопить "как допустили!" Ровно так же, как они несколько лет доказывали, что "украинцы не имеют право воевать на нашей территории", не объясняя, кто им запретил и как этот запрет реализуется, а потом начали истошно орать "как это они на двадцать километров в Курскую область просочились?"
Проблема майданного радикала заключается в том, что он, в силу интеллектуальной ограниченности не видит сложность мира, не в состоянии спрогнозировать пагубные последствия своих действий. Он не видит прямой зависимости между "выпил с друзьями", "дал в морду этому хмырю" и "присел на пару лет общего режима за хулиганку". Для него это отдельные, никак между собой не связанные, события. Поэтому жертвы майданного мышления всегда считают, что "майдан-то был хорош, враги потом идеи его извратили". Ничем не напоминает: "Идея-то была хороша, Троцкий (Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачёв) извратили (предали)?"
Майдан всегда "побеждает, если бы не…". И всегда это "если бы не…" случается. И всегда обладатели майданного мышления готовы повторять эксперимент с одними и теми же простыми решениями, надеясь, что уж в этот-то раз всё будет хорошо.
Но "менталитет у них другой", "они-то против нас, а мы-то ядеркой по Лондону – совершенно разные вещи, понимать надо!"
Главное, что никто от возможности применения ядерного оружия не отказывается. Если оно есть в арсенале, значит может быть применено. Радикалам просто объясняют, что "ядеркой по Лондону" - последний довод, пока есть надежда решить проблему менее экстремальными способами. Но их мер двухмерен. Если вы не за, значит против, "кто не с нами, то против нас". "Кто не против нас, тот с нами" - до них не доходит. До американцев, вводящих против нейтралов вторичные санкции доходит, а до "ядеркой по Лондону" никак.
На майдан выходят обычные люди – такие же как мы, наши соседи, друзья, родственники, коллеги по работе. Вы можете годами дружить с человеком и не подозревать в нём радикала, пока не возникнут экстремальные обстоятельства. Недостаток знаний, ведёт к непониманию общей обстановки, непонимание пугает, под давлением перманентного стресса психика быстро изматывается, мозг начинает выдвигать только одно требование – немедленно прекратить всё это, иначе угрожает слететь с катушек.
Тут-то и приходят организаторы майдана, предлагающие расшатанной психике простое быстрое радикальное решение. С этого момента любой, кто хотя бы скажет "не торопись" становится врагом, отдаляющим "минуту блаженства", немедленно наступающую после победы всего хорошего над всем плохим, а в чём выражается "всё хорошее": в "мы европейцы", в "мы здесь власть" или в "ядеркой по Лондону" - дело десятое.
Результат всегда один – печальный. Но радикалы всегда ни при чём: "Мы не виноваты! Не этого мы хотели!".
О других особенностях развития истории и человеческих отношений - в статье Ростислава Ищенко "Равенство против равноправия"
 
ЯпонияРоссияВаршаваТроцкийИосиф СталинСергей ХрущМненияРостислав Ищенко
 
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11:37ФСБ задержала агента военной разведки Украины
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11:18Майдан и "ядерка по Лондону"
11:00Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
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10:00Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря
09:38Катастрофа южнокорейского "Боинга" в Муане: выжили только двое
08:00Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку
07:59Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбу
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