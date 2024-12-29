https://ukraina.ru/20241229/1060061164.html

Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру

Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-29T12:15

2024-12-29T12:15

2024-12-29T12:15

новости

россия

донецкая народная республика

украина

сво

всу

потери всу

сводка

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059951158_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_e2dedf1e5f239884022712d7d8ad74da.png

За минувшие сутки группировка "Центр" отразила 11 контратак противника. Его потери в живой силе превысили более 480 военнослужащих.Также была уничтожена техника вооружённых формирований Украины. Среди территориальных успехов – ещё один освобождённый населённый пункт."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.По данным министерства, большие потери противник понёс и на другом участке СВО. Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки."Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - сказано в сводке Минобороны России.Также на эту тему: Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря

россия

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, украина, сво, всу, потери всу, сводка, минобороны рф