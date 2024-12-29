Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241229/1060061164.html
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-29T12:15
2024-12-29T12:15
новости
россия
донецкая народная республика
украина
сво
всу
потери всу
сводка
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059951158_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_e2dedf1e5f239884022712d7d8ad74da.png
За минувшие сутки группировка "Центр" отразила 11 контратак противника. Его потери в живой силе превысили более 480 военнослужащих.Также была уничтожена техника вооружённых формирований Украины. Среди территориальных успехов – ещё один освобождённый населённый пункт."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.По данным министерства, большие потери противник понёс и на другом участке СВО. Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки."Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - сказано в сводке Минобороны России.Также на эту тему: Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059951158_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_008180b1fe0f056352a4145067170812.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, сво, всу, потери всу, сводка, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, сводка, Минобороны РФ

Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР

12:15 29.12.2024
 
© Украина.руКарта СВО
Карта СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
За минувшие сутки группировка "Центр" отразила 11 контратак противника. Его потери в живой силе превысили более 480 военнослужащих.
Также была уничтожена техника вооружённых формирований Украины. Среди территориальных успехов – ещё один освобождённый населённый пункт.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
По данным министерства, большие потери противник понёс и на другом участке СВО. Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки.
"Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - сказано в сводке Минобороны России.
Также на эту тему: Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСВОВСУпотери ВСУсводкаМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТО
14:12Мэр Кишинёва назвал правительство Молдавии некомпетентным и безответственным
14:10Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
13:39К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
13:36Курское направление: потери ВСУ за сутки - до 400 военнослужащих, танки, БМП и БТР
13:17Что будет с ценами на бензин в России и как изменится транзит газа в 2025 году – Юшков
13:11Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить
13:00Истощены и деморализованы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 декабря
12:53А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история
12:45Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
12:15Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
12:08"Вокруг Булгакова": Абадонна
12:04До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ
11:44Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов
11:37ФСБ задержала агента военной разведки Украины
11:24Глава СК РФ рассказал генпрокурору Азербайджана о расследовании авиакатастрофы
11:18Майдан и "ядерка по Лондону"
11:00Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
10:42Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев
10:39Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР
Лента новостейМолния