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Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-29T12:15
2024-12-29T12:15
2024-12-29T12:15
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За минувшие сутки группировка "Центр" отразила 11 контратак противника. Его потери в живой силе превысили более 480 военнослужащих.Также была уничтожена техника вооружённых формирований Украины. Среди территориальных успехов – ещё один освобождённый населённый пункт."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.По данным министерства, большие потери противник понёс и на другом участке СВО. Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки."Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - сказано в сводке Минобороны России.Также на эту тему: Путь в никуда, рычаги Вашингтона и пять сценариев. Главное на Украине на утро 29 декабря
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, сво, всу, потери всу, сводка, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, сводка, Минобороны РФ
Минобороны России: освобождён населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.