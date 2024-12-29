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ФСБ задержала агента военной разведки Украины

ФСБ задержала агента военной разведки Украины - 29.12.2024 Украина.ру

ФСБ задержала агента военной разведки Украины

Задержан россиянин, передавший военной разведке Украины фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила ФСБ.

2024-12-29T11:37

2024-12-29T11:37

2024-12-29T11:37

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Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан российский гражданин, передававший ГУР Минобороны Украины сведения о ТЭК в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщила ФСБ.Российская спецслужба опубликовала видеозапись задержания гражданина России, подозреваемого в государственной измене.Задержанный содержится под стражей. В отношении него расследуется уголовное дело.Также в ФСБ сообщили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечает ФСБ.Незадолго до этого ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ

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новости, украина, подмосковье, россия, фсб, telegram, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), шпионаж, шпионы, госизмена, сво, терроризм