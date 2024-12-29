ФСБ задержала агента военной разведки Украины - 29.12.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала агента военной разведки Украины
ФСБ задержала агента военной разведки Украины - 29.12.2024 Украина.ру
ФСБ задержала агента военной разведки Украины
Задержан россиянин, передавший военной разведке Украины фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила ФСБ.
2024-12-29T11:37
2024-12-29T11:37
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан российский гражданин, передававший ГУР Минобороны Украины сведения о ТЭК в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщила ФСБ.Российская спецслужба опубликовала видеозапись задержания гражданина России, подозреваемого в государственной измене.Задержанный содержится под стражей. В отношении него расследуется уголовное дело.Также в ФСБ сообщили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечает ФСБ.Незадолго до этого ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ
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новости, украина, подмосковье, россия, фсб, telegram, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), шпионаж, шпионы, госизмена, сво, терроризм
Новости, Украина, Подмосковье, Россия, ФСБ, Telegram, СБУ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), шпионаж, шпионы, госизмена, СВО, терроризм

ФСБ задержала агента военной разведки Украины

11:37 29.12.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Задержан россиянин, передавший военной разведке Украины фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила ФСБ.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан российский гражданин, передававший ГУР Минобороны Украины сведения о ТЭК в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщила ФСБ.
Российская спецслужба опубликовала видеозапись задержания гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера "Telegram" с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора за денежное вознаграждение злоумышленник осуществил собирание и передачу фотоматериалов объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области", - рассказали в ФСБ.
Задержанный содержится под стражей. В отношении него расследуется уголовное дело.
Также в ФСБ сообщили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечает ФСБ.
Незадолго до этого ФСБ задержала жительницу Херсонской области, работавшую на СБУ
 
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Заголовок открываемого материала
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