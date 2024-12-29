"Зашибись наступили. Эффект увидели все": эксперт о том, почему США плевать на Зеленского и планы ВСУ
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
США наплевать на Зеленского и его гипотетическое наступление на Брянскую область. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была "наступательная операция". У Штатов нет цели обеспечить победу киевской хунте в этой войне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Когда я ознакомился предположениями о гипотетической авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал эксперт.
Но при этом непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники? Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, оснований нет, указал Онуфриенко.
"Еще говорят, что это наступление будет приурочено к инаугурации [избранного президента США] Трампа. Вы думаете, что Трамп, который, в отличие от [действующего президента США Джо] Байдена, еще не выжил из ума, будет руководствоваться результатами какого-то наступления какой-то своей марионетки на какую-то территорию? У США нет цели обеспечить победу киевской хунте в этой войне", — подчеркнул обозреватель.
Цель Соединенных Штатов – нанести максимальный экономический и политический ущерб России руками Украины. И чтобы страдал Евросоюз, который до недавнего времени был конкурентом США. Пока идет война, Россия не может восстановить поставки газа по тем же "Северным потокам", отметил он.
"Короче говоря, США наплевать на Зеленского и его наступательную операцию. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была наступательная операция. Зашибись наступили. Эффект увидели все", — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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