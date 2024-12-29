Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ - 29.12.2024 Украина.ру
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Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ
Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ - 29.12.2024 Украина.ру
Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ
ВС РФ ведут боевые действия с упором на отдельные опорные пункты, где сидят по три-пять военнослужащих ВСУ. Уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет войскам продвигаться вперед. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2024-12-29T05:35
2024-12-29T05:35
новости
россия
херсон
харьков
михаил онуфриенко
вс рф
всу
наступление
чернигов
сво
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В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет ВСУ закрыть такой огромный фронт от Чернигова до Херсона. Боевые действия ведутся с упором на отдельные опорники, где сидят по три-пять солдат ВСУ, рассказал он.Продвижение ВС РФ малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца (вплоть до электросамокатов) снижают потери от fpv-дронов. Это дает результат, подчеркнул обозреватель."То есть у нас выросла подготовка и выучка личного состава. Мы получили опыт ведения войны в современных условиях. А самое главное – изменение практических наставлений командиров, которые начали отдавать приказы в соответствии с этими новыми условиями", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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новости, россия, херсон, харьков, михаил онуфриенко, вс рф, всу, наступление, чернигов, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Херсон, Харьков, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, ВСУ, наступление, Чернигов, СВО, детали, Спецоперация

Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ

05:35 29.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ ведут боевые действия с упором на отдельные опорные пункты, где сидят по три-пять военнослужащих ВСУ. Уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет войскам продвигаться вперед. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.
Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет ВСУ закрыть такой огромный фронт от Чернигова до Херсона. Боевые действия ведутся с упором на отдельные опорники, где сидят по три-пять солдат ВСУ, рассказал он.
"Именно их охватом и уничтожением занимаются наши войска. И уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет нам продвигаться вперед", — отметил Онуфриенко.
Продвижение ВС РФ малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца (вплоть до электросамокатов) снижают потери от fpv-дронов. Это дает результат, подчеркнул обозреватель.
"То есть у нас выросла подготовка и выучка личного состава. Мы получили опыт ведения войны в современных условиях. А самое главное – изменение практических наставлений командиров, которые начали отдавать приказы в соответствии с этими новыми условиями", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияХерсонХарьковМихаил ОнуфриенкоВС РФВСУнаступлениеЧерниговСВОдеталиСпецоперация
 
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