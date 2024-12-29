Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ

"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты часто гадали о направлении дальнейшего наступления российских войск. То, что россияне будут продвигаться дальше, никто уже фактически не оспаривает.