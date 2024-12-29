Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
ВС РФ ведут боевые действия с упором на отдельные опорные пункты, где сидят по три-пять военнослужащих ВСУ. Уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет войскам продвигаться вперед. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.
"Именно их охватом и уничтожением занимаются наши войска. И уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет нам продвигаться вперед", — отметил Онуфриенко.
Продвижение ВС РФ малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца (вплоть до электросамокатов) снижают потери от fpv-дронов. Это дает результат, подчеркнул обозреватель.
"То есть у нас выросла подготовка и выучка личного состава. Мы получили опыт ведения войны в современных условиях. А самое главное – изменение практических наставлений командиров, которые начали отдавать приказы в соответствии с этими новыми условиями", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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