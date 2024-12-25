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Экономика Украины и война: шалости хакеров, декриминализация спорных блогеров и спор вокруг транзита газа

Экономика Украины и война: шалости хакеров, декриминализация спорных блогеров и спор вокруг транзита газа - 25.12.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: шалости хакеров, декриминализация спорных блогеров и спор вокруг транзита газа

В конце года Украине вновь навредили русские хакеры, "сломавшие" реестры Минюста, а детективы Бюро экономической безопасности наведались к мастерам спорного контента, напомнив им, что их способ заработка также подпадает под налогообложение. И это без учёта острого конфликта вокруг транзита газа.

2024-12-25T03:01

2024-12-25T03:01

2024-12-25T03:01

эксклюзив

украина

киев

россия

роберт фицо

владимир зеленский

владимир путин

ес

mcdonald's

верховная рада

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Минус предприниматели, плюс рестораныОрганизация "Опендатабот" провела опрос украинский индивидуальных предпринимателей и выяснила, что 27% (8621) из 32 тыс. опрошенных ИП планируют закрыться в ближайшее время. Ещё 20% закроются в следующем году. Половина из решивших прекратить деятельность, назвали в качестве причины резкий рост долговой нагрузки, а ещё 19% закроются из-за проблем в бизнесе. Главный налоговый фактор, способствующий закрытию, — распространение военного сбора на ИП, после чего на 1 открытие ИП приходится 2 закрытия.А компания YouControl.Market отрапортовала, что по итогам 2023 года чистая прибыль заведений общепита выросла в 2,2 раза, превысив 31,6 млрд гривен. Рост по сравнению с 2021 годом составил 26%.При этом в статистике по росту прибыли доминирует Киев: там кафе и рестораны заработали 23 млрд гривен (рост в 2,6 раза), что составило 72% от прибыли отрасли. И эти деньги получила всего 1,2 тыс. компаний, то есть треть от общего количества по отрасли. Такой перекос можно объяснить особым положением Киева: там сконцентрированы капиталы со всей страны, а ещё в Киеве наиболее мягкий режим бусификации, в отличие от регионов. В Одессе и Львове кафе и ресторанов за год стало значительно меньше. К слову, 40% от кассы снял McDonald's, показав колоссальный рост на 297% по сравнению с 2022 годом.Декриминализация спорных блогеровКиевская власть основательно взялась за детенизацию "взрослых" отраслей экономики. Весь год детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) "трясли" табачную отрасль, проверяя сигаретные фабрики. Дело доходило даже до изъятия производственных линий.А в конце года руки детективов дошли до мастериц спорного контента с OnlyFans. 20 ноября следственный судья Шевченковского районного суда города Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. После этого БЭБовцы стали приходить с обысками к мастерам спорного контента в рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.Заодно правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии: отмену ст. 301 УК Украины поддержали 11 членов комитета, двое воздержались. При этом, как отмечает нардеп Железняк из налогового комитета, порно уже и так легализовано: власти уже пару лет как собирают налоги с тружениц OnlyFans. А порнонационалистка Юлия Сенюк даже читала лекцию на "Платформе возможностей" в Переяславском университете Григория Сковороды, где призналась, что нужно больше работать головой.Теперь киевская власть принудит всех производителей спорного контента стать порнонационалистами — их налоги направят на финансирование войны с Россией. К слову, 350 контент-криэйторов с OnlyFans задекларировали 305,4 млн гривен дохода, уплатив 59 млн гривен НДФЛ и военного сбора.Транзит газаПремьер Шмыгаль заявил, что Украина прекратит транзит газа с 7 часов утра 1 января. Исключение сделают лишь в том случае, если "транзитировать мы будем по запросу Еврокомиссии по нашей энергосистеме не российский газ".В связи с отказом киевской власти качать российский газ даже в том случае, если при пересечении им границы он перестанет быть таковым де-юре, разругались и до того не слишком любившие друг друга Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо.Фицо пригрозил Киеву "серьёзным конфликтом" за отказ от транзита, а затем совершил вояж в Москву, где встретился с президентом Путиным. Переговоры о газе никаких изменений не принесли — проблемой является не позиция Москвы, а Киева, который в принципе не хочет качать газ.Словакии в этой ситуации остаётся лишь посочувствовать: её вес в ЕС крайне мал, а Киев с Азербайджаном, через который изначально пытались организовать поставки, договориться не пожелал, выдвинув к Баку совершенно нереализуемые требования. В частности, Украина пожелала, чтобы Азербайджан гарантировал отказ России от нанесения ударов по газовой инфраструктуре.Зеленский раскритиковал Фицо и даже призвал правоохранительные органы Словакии расследовать связи их премьера с Кремлём. А ещё всплыла история, как Зеленский предлагал Фицо взятку за счёт средств из российских золото=валютных резервов, находящихся под санкциями на Западе (которые Киев ещё не получил), чтобы Фицо оставил газовую тему в покое.В общем, искрить в отношениях со Словакией (и Венгрией) в следующем году будет основательно. Как бы ни дошло дело до прекращения перетоков электроэнергии из ЕС на Украину — большая часть как раз идёт через Венгрию и Словакию.Позиция России в этой истории простая: качать готовы, но не можем в силу отсутствия соглашения и нежелания Киева. А так как воздействовать на киевскую власть невозможно, то решать проблемы транзита с ней должны покупатели газа. Вот только суетится лишь Фицо — Молдавия в лице Майи Санду 19 декабря обвинила во всех бедах Россию и Путина, а министра энергетики, который в конце ноября прилетел в Россию на переговоры, уволили, обвинив в том, что он вовремя не купил газ на спотовом рынке пока он был "дешёвым" и это привело к повышению тарифов на газ на 23%.Недра — иностранцамГендиректор украинской горнодобывающей компании UMCC Titanium Егор Перелыгин сообщил, что эксперты со скепсисом относятся к попытке заинтересовать Трампа украинскими минералами, в частности литием. Шевченковское месторождение лития уже перешло под контроль России, а на остальных себестоимость минерала будет запредельной из-за шахтной добычи и проблем с электроэнергетикой.К слову, украинские чиновники неоднократно говорили о добыче графита на Украине. Так вот: единственные в стране предприятие по добыче графина — "Завальевский графит" — остановлено из-за роста стоимости электроэнергии, логистики и падения цен на мировом рынке. Предприятие, к слову, работало с 1934 года.А пока предприятия по добыче полезных ископаемых одно за другим закрываются, Рада приняла законопроект №6227 "Об общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года". По сути, речь идёт о пролонгации предыдущей программы, сокращении расходов на её реализацию, а в самой программе треть объектов находится на неподконтрольной Украине территории. Но главное новшество в том, что за бюджетные деньги предусмотрено проведение геологоразведки для последующей передачи месторождений иностранным компаниям без полноценных конкурсных процедур.Шалости хакеровВторой год подряд в декабре (это уже становится доброй традицией) Украине вредят якобы русские хакеры. В прошлом году они якобы сломали инфраструктуру сотового оператора "Киевстар", что на поверку оказалось попыткой "отжать" оператора у нидерландской Veon, сохранявшей связи с российской "Альфа-групп" Фридмана и Авена.Теперь русские хакеры сломали реестры Минюста. Зачем им ломать реестры — не ясно, очевидно, что ценность представляют базы данных, позволяющие, например, понять кто чем владеет из компаний и недвижимости, а также сохранение доступа к этим базам, чтобы иметь возможность выгружать актуальные данные. А вот уничтожение реестров и раскрытие несанкционированного доступа к ним, мягко говоря, выглядят странными.Пока на Украине заблокированы все операции с недвижимостью и транспортными средствами, открытием и закрытием бизнеса, наложением/снятием ареста и регистрацией актов гражданского состояния. Нацбанк в итоге разослал финансистам указания по работе без госреестров, но банки все равно боятся открывать счета и снимать с них аресты. Всё дело в том, что у них нет возможности проверить клиента по реестру должников, исполнительных производств и физлиц-предпринимателей.Восстановить работу реестров обещают за две недели, впрочем, на это может уйти и до месяца.Прочие новостиС 1 января все медицинские услуги в медучреждениях без направления семейного врача станут платными. Впрочем, для внимательных читателей обзоров это не новость — об этом автор сообщил ещё летом. По сути, это означает окончательное прощание с остатками бесплатной медицины, впрочем, 60% госпитализированных на Украине платили за своё лечение и средний платёж составил 6320 гривен, а 9,1% украинцев тратились на амбулаторную помощь.Совет МВФ утвердил выделение Украине 1,1 млрд долларов по линии механизма расширенного кредитования. Деньги направят на латание бюджетных "дыр". Заодно 18,1 млрд евро киевской власти выделит Евросоюз — средства поступят уже в январе.НБУ отметил, что во втором полугодии 2024 года кредитование в рамках программы "еОселя" сократилось на треть. Причины просты: максимальный возраст жилья намеренно ограничили тремя годами (то есть в программу попадают новостройки в мегаполисах, но не дорогие дома и квартиры в райцентрах), а в программе принимают участие 91 застройщик и 201 дом. Плюс программа страдает от дефицита бюджетного финансирования. Несмотря на то, что в программе кредитования участвуют 11 банков, свыше 90% кредитов выдали три госбанка — остальные её саботируют.Менеджеров "Укржелдороги" накрыл приступ жадности, и они решили поднять тарифы на перевозку топлива на 37%. Эксперты уже прогнозируют потерю рынка топлива для госкомпании, тем более что за 2 года объём перевозок ГСМ и так сократился с 7,9 до 5,2 млн тонн.В Белгород-Днестровском районе фермерское хозяйство "Буджак" собрало первый урожай батата с 7 га площадей. В общем, Украину теперь можно смело называть бататной житницей Европы.Киевская власть подняла тариф на передачу электроэнергии с 1 января на 29,8%, до 686,23 гривен за МВт*ч. На очереди — в случае прекращения прокачки газа — повышение тарифа на транспортировку газа с 2 гривен до 7–8 гривен за м3.В Николаеве на местной ТЭЦ произошла авария, в результате чего часть горожан на двое суток осталась без тепла.О том, как президент Молдавии готовит захват Приднестровской ГРЭС - в статье Татьяны Стоянович "Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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