Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие военных учений "Рэпид трайдент-2018" на Украине
Запад продолжает устраивать России новые провокации. Из западных стран в Прибалтику движется военная техника, на границе возводятся оборонительные сооружения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Россия взвешенно оценивает ситуацию, ограничиваясь ударами "Орешником" только по территории Украины, отметил эксперт. На Западе должны понять, что такие удары можно наносить и по территории стран НАТО. Тем не менее, Запад продолжает устраивать новые провокации, добавил он.
"Например, одна известная газета вчера написала, что "Россия вступила с Западом в борьбу за Прибалтику". А что у нас в Прибалтике? Основная наша проблема – транспортное сообщение между Калининградом и остальной Россией. Если бы прибалты не играли в эти игры, никакой борьбы интересов не было бы", — подчеркнул Перенджиев.
Он отметил, что из западных стран в Прибалтику движется военная техника, а на границе возводятся оборонительные сооружения.
Есть еще более мелкие провокации, когда в Прибалтике обыскали российские вагоны с грузом из Калининградской области и конфисковали маскировочные сети, которые калининградцы плели для бойцов в зоне СВО, указал он.
"Наверное, они готовят общественное мнение к тому, что они, под предлогом борьбы с "российской угрозой", будут осуществлять некие рейды по территории Калининградской области. И нам надо быть к этому готовы. Такое ощущение, что в Прибалтике готовят для нас вторую Украину", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
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