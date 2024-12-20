https://ukraina.ru/20241220/1059812301.html

Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"

Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" - 20.12.2024 Украина.ру

Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"

Запад продолжает устраивать России новые провокации. Из западных стран в Прибалтику движется военная техника, на границе возводятся оборонительные сооружения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-20T04:00

2024-12-20T04:00

2024-12-20T04:00

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Россия взвешенно оценивает ситуацию, ограничиваясь ударами "Орешником" только по территории Украины, отметил эксперт. На Западе должны понять, что такие удары можно наносить и по территории стран НАТО. Тем не менее, Запад продолжает устраивать новые провокации, добавил он.Он отметил, что из западных стран в Прибалтику движется военная техника, а на границе возводятся оборонительные сооружения.Есть еще более мелкие провокации, когда в Прибалтике обыскали российские вагоны с грузом из Калининградской области и конфисковали маскировочные сети, которые калининградцы плели для бойцов в зоне СВО, указал он."Наверное, они готовят общественное мнение к тому, что они, под предлогом борьбы с "российской угрозой", будут осуществлять некие рейды по территории Калининградской области. И нам надо быть к этому готовы. Такое ощущение, что в Прибалтике готовят для нас вторую Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059803848.html

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новости, прибалтика, запад, александр перенджиев, россия, нато, граница, калининградская область, сво, детали, провокация, спецоперация