Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" - 20.12.2024 Украина.ру
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Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" - 20.12.2024 Украина.ру
Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
Запад продолжает устраивать России новые провокации. Из западных стран в Прибалтику движется военная техника, на границе возводятся оборонительные сооружения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T04:00
2024-12-20T04:00
новости
прибалтика
запад
александр перенджиев
россия
нато
граница
калининградская область
сво
детали
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Россия взвешенно оценивает ситуацию, ограничиваясь ударами "Орешником" только по территории Украины, отметил эксперт. На Западе должны понять, что такие удары можно наносить и по территории стран НАТО. Тем не менее, Запад продолжает устраивать новые провокации, добавил он.Он отметил, что из западных стран в Прибалтику движется военная техника, а на границе возводятся оборонительные сооружения.Есть еще более мелкие провокации, когда в Прибалтике обыскали российские вагоны с грузом из Калининградской области и конфисковали маскировочные сети, которые калининградцы плели для бойцов в зоне СВО, указал он."Наверное, они готовят общественное мнение к тому, что они, под предлогом борьбы с "российской угрозой", будут осуществлять некие рейды по территории Калининградской области. И нам надо быть к этому готовы. Такое ощущение, что в Прибалтике готовят для нас вторую Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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прибалтика
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Новости
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новости, прибалтика, запад, александр перенджиев, россия, нато, граница, калининградская область, сво, детали, провокация, спецоперация
Новости, Прибалтика, Запад, Александр Перенджиев, Россия, НАТО, граница, Калининградская область, СВО, детали, провокация, Спецоперация

Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"

04:00 20.12.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Запад продолжает устраивать России новые провокации. Из западных стран в Прибалтику движется военная техника, на границе возводятся оборонительные сооружения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Россия взвешенно оценивает ситуацию, ограничиваясь ударами "Орешником" только по территории Украины, отметил эксперт. На Западе должны понять, что такие удары можно наносить и по территории стран НАТО. Тем не менее, Запад продолжает устраивать новые провокации, добавил он.
"Например, одна известная газета вчера написала, что "Россия вступила с Западом в борьбу за Прибалтику". А что у нас в Прибалтике? Основная наша проблема – транспортное сообщение между Калининградом и остальной Россией. Если бы прибалты не играли в эти игры, никакой борьбы интересов не было бы", — подчеркнул Перенджиев.
Он отметил, что из западных стран в Прибалтику движется военная техника, а на границе возводятся оборонительные сооружения.
Есть еще более мелкие провокации, когда в Прибалтике обыскали российские вагоны с грузом из Калининградской области и конфисковали маскировочные сети, которые калининградцы плели для бойцов в зоне СВО, указал он.
"Наверное, они готовят общественное мнение к тому, что они, под предлогом борьбы с "российской угрозой", будут осуществлять некие рейды по территории Калининградской области. И нам надо быть к этому готовы. Такое ощущение, что в Прибалтике готовят для нас вторую Украину", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
О принципиальных отличиях между биодронами и боевиками — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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НовостиПрибалтикаЗападАлександр ПеренджиевРоссияНАТОграницаКалининградская областьСВОдеталипровокацияСпецоперация
 
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