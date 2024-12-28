"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне - 28.12.2024 Украина.ру
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"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне
"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне - 28.12.2024 Украина.ру
"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне
Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и защитой от дронов. Но нужно понимать, что БПЛА постоянно меняют частоты. Также растет количество беспилотников с машинным зрением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T03:30
2024-12-28T03:30
новости
россия
днепропетровская область
курская область
борис рожин
всу
бпла
дроны
беспилотники
рэб
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По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и дополнительной защитой от дронов. РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты. К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым на РЭБ вообще плевать. Также будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, которые автоматически выбирают цель и не так зависят от оператора. Поэтому нельзя говорить о том, сейчас войска "обмажутся РЭБом и все будет хорошо", указал журналист."У ВСУ сейчас та же самая проблема. В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
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новости, россия, днепропетровская область, курская область, борис рожин, всу, бпла, дроны, беспилотники, рэб, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Курская область, Борис Рожин, ВСУ, БПЛА, дроны, беспилотники, РЭБ, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне

03:30 28.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и защитой от дронов. Но нужно понимать, что БПЛА постоянно меняют частоты. Также растет количество беспилотников с машинным зрением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.
"Грамотный оператор БПЛА может устроить нам проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где мы сейчас наступаем – тоже открытые пространства", — сообщил эксперт.
Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и дополнительной защитой от дронов. РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты. К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым на РЭБ вообще плевать.
Также будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, которые автоматически выбирают цель и не так зависят от оператора. Поэтому нельзя говорить о том, сейчас войска "обмажутся РЭБом и все будет хорошо", указал журналист.
"У ВСУ сейчас та же самая проблема. В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
Вчера, 04:41
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НовостиРоссияДнепропетровская областьКурская областьБорис РожинВСУБПЛАдроныбеспилотникиРЭБВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
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