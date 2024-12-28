"Этим дронам плевать на РЭБ": Рожин раскрыл, почему ВСУ сложно бороться с беспилотниками на оптоволокне
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и защитой от дронов. Но нужно понимать, что БПЛА постоянно меняют частоты. Также растет количество беспилотников с машинным зрением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.
"Грамотный оператор БПЛА может устроить нам проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где мы сейчас наступаем – тоже открытые пространства", — сообщил эксперт.
Бронетехнику российские специалисты давно оснащают "мангалами", сеткой и дополнительной защитой от дронов. РЭБ – это хорошо. Но нужно понимать, что дроны постоянно меняют частоты. К тому же, сейчас появляются дроны на оптоволокне, которым на РЭБ вообще плевать.
Также будет увеличиваться количество дронов с машинным зрением, которые автоматически выбирают цель и не так зависят от оператора. Поэтому нельзя говорить о том, сейчас войска "обмажутся РЭБом и все будет хорошо", указал журналист.
"У ВСУ сейчас та же самая проблема. В Курской области наши "КВНы" уничтожают вражескую бронетехнику с западным РЭБом, потому что против оптоволокна он ничего сделать не может. Главное, чтобы оператор был опытный и не допустил обрыва кабеля", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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