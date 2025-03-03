https://ukraina.ru/20250303/1061480989.html

Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович

Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович - 03.03.2025 Украина.ру

Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович

2025-03-03T07:30

2025-03-03T07:30

2025-03-03T07:36

видео

балканы

россия

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восточная европа

евросоюз

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Обсудили её недавнюю статью "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова". Кроме того, поговорили об интересах Москвы и Вашингтона на Балканах. 01:13 – Почему Болгария не хочет участвовать в конфликте напрямую? 03:53 – О поддержке Украины на Балканах.08:25 – Чего ожидать России от Сербии? 16:13 – О политике США на Балканах.19:38 – О взаимодействии России и стран Балканского полуострова.

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2025

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