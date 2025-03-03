Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович - 03.03.2025 Украина.ру
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Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович - 03.03.2025 Украина.ру
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович
2025-03-03T07:30
2025-03-03T07:36
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балканы
россия
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дональд трамп
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нато
болгария
восточная европа
евросоюз
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Обсудили её недавнюю статью "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова". Кроме того, поговорили об интересах Москвы и Вашингтона на Балканах. 01:13 – Почему Болгария не хочет участвовать в конфликте напрямую? 03:53 – О поддержке Украины на Балканах.08:25 – Чего ожидать России от Сербии? 16:13 – О политике США на Балканах.19:38 – О взаимодействии России и стран Балканского полуострова.
балканы
россия
украина
болгария
восточная европа
донбасс
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видео, балканы, россия, украина, дональд трамп, ес, нато, болгария, восточная европа, евросоюз, донбасс, днр, виктор орбан, сербия, сво, видео
Видео, Балканы, Россия, Украина, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Болгария, Восточная Европа, Евросоюз, Донбасс, ДНР, Виктор Орбан, Сербия, СВО

Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович

07:30 03.03.2025 (обновлено: 07:36 03.03.2025)
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович
Обсудили её недавнюю статью "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова".
Кроме того, поговорили об интересах Москвы и Вашингтона на Балканах.
01:13 – Почему Болгария не хочет участвовать в конфликте напрямую?
03:53 – О поддержке Украины на Балканах.
08:25 – Чего ожидать России от Сербии?
16:13 – О политике США на Балканах.
19:38 – О взаимодействии России и стран Балканского полуострова.
 
ВидеоБалканыРоссияУкраинаДональд ТрампЕСНАТОБолгарияВосточная ЕвропаЕвросоюзДонбассДНРВиктор ОрбанСербияСВО
 
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