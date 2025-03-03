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"Плохо, неправильно и опасно": Орбан охарактеризовал решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне
"Плохо, неправильно и опасно": Орбан охарактеризовал решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне - 03.03.2025 Украина.ру
"Плохо, неправильно и опасно": Орбан охарактеризовал решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились усилить военную поддержку Украины
2025-03-03T07:15
2025-03-03T07:15
2025-03-03T07:30
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"Европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Это плохо, неправильно и опасно. Венгрия остается на стороне мира", - написал Орбан.Накануне в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, также они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал встречу "антитрамповским русофобским шабашем", который хочет продолжать военный конфликт "до последнего украинца".Как указал в своем телеграм-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, саммит имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов".Подробнее о саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.
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новости, лондон, украина, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, ес, европейская комиссия, совбез
Новости, Лондон, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, ЕС, Европейская комиссия, Совбез
"Плохо, неправильно и опасно": Орбан охарактеризовал решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне
07:15 03.03.2025 (обновлено: 07:30 03.03.2025)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились усилить военную поддержку Украины