https://ukraina.ru/20241225/1059914803.html

Надувание Залужного и комплекс подпанка. Как живет украинская элита

Надувание Залужного и комплекс подпанка. Как живет украинская элита - 25.12.2024 Украина.ру

Надувание Залужного и комплекс подпанка. Как живет украинская элита

На этой неделе многие представители украинской элиты уже разъехались по дорогим курортам, как украинским, так и зарубежным. Колонны элитных автомобилей фиксировались на выезд на западной границе.

2024-12-25T03:24

2024-12-25T03:24

2024-12-25T03:25

эксклюзив

украина

валерий залужный

великобритания

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

элита

юлия тимошенко

всу

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А на горнолыжном курорте Буковель яблоку негде упасть – дети депутатов и крупных бизнесменов оставляют там крупные суммы, устраивают вечеринки, невзирая на катастрофическую для ВСУ ситуацию на фронте. Им не страшны рейды ТЦК (военкомов), так как от них всегда есть возможность откупиться.В то же время некоторые украинские политики традиционно используют сезон праздников для личного пиара и подкупа избирателей новогодними и рождественскими подарками. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко в первую очередь подкупают подарками украинских военных, на которых делают основную ставку на выборах.Вместе с тем на этой неделе стало заметно невооруженным глазом, как безбожно надувают имидж бывшего главкома, а ныне – посла в Лондоне Валерия Залужного. Согласно опросу украинского Центра общественного мониторинга, Залужный в два раза обходит Владимира Зеленского (42% против 22%) на гипотетических выборах президента. При этом в рейтинге их обоих догоняет глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (18%). Пётр Порошенко с 10% занимает лишь четвертое место.Все опросы на Украине уже давно являются фикцией и не представляют объективный срез мнений. Обычные респонденты в условиях террора редко отвечают на поставленные вопросы, поэтому социологи, если и проводят опросы, ориентируются на меньшинство. Условно говоря, из тысячи опрошенных внятный ответ дают сто человек, поэтому лишь 10% попадают в социологическую выборку.На днях в продажу попала книга воспоминаний Залужного под названием "Моя война", что слишком уж перекликается с книгой Адольфа Гитлера "Mein Kampf". Но у Залужного оказывается в Лондоне есть время на написание целой трилогии."Обязательно почитаю книгу Залужного “Моя война”, но считаю, что название у нее чуть не совершенно. “Моя война, которая стала вашей”. Так будет точнее", - комментирует выход книги опальный депутат Александр Дубинский.Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что Залужного раскручивает именно Великобритания на смену Зеленскому без каких-либо выборов. "Раскрутка Залужного продолжается, причем контролирует весь кейс Британская разведка, которая готовит нам нового лидера. Делают они свою работу очень технологично, а замена произойдет в тот момент, когда Зеленский начнет терять контроль над ситуацией в Украине. Для смены лидера даже выборы не понадобятся, все сделают быстро и под аплодисменты самих украинцев, вот только субъектности у Залужного не будет", - пишет "Резидент".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что смена Зеленского на Залужного не приведет каким-либо изменениям в политике Украины. "Чтобы провести выборы в стране, должна быть хоть элементарная какая-то свобода действий оппозиционных партий, политических каких-то движений. В противном случае вместо Зеленского придет какой-нибудь Залужный и будет продолжаться то же самое", - рассказывает Азаров в интервью белорусскому телеканалу "БелТа".Ранее тот же Залужный предлагал британцам готовить у себя элиту для Украины, то есть обучать и воспитывать управленцев для своей колонии. На днях украинский доктор философских наук Назим Хамитов в статье для "Зеркала недели" определил украинскую элиту "подпанками" (служащими в интересах пана)."Представим или, точнее, констатируем, что существует "комплекс подпанка" — комплекс неполноценности политической и даже интеллектуальной элиты определенной страны. Вспомним пословицу, вышедшую из глубин украинской истории: "Не так страшны паны, как подпанки". Подпанок — это выходец из народа, который служит не народу, а внешней властной силе — пану, который может быть гражданином страны, но имеет интересы, принципиально отличные от ее национальных интересов. Подпанки, которые в прошлом выступали с циничной открытостью и наслаждались своей властью, в современном мире маскируются, с пафосом декларируя отстаивание интересов и ценностей страны", - пишет Хамитов.Именно такие подпанки организуют отлов украинцев на улицах, чтобы те погибли в интересах Великобритании и США. В итоге рядовые украинцы не воспринимают представителей элиты "своими". Украинский военнослужащий и военный эксперт Евгений Бекренев рассказывает на канале журналиста Александра Шелеста*, что украинцы даже не будут сильно возражать, если по Кабмину или Банковой ударит "Орешник"."Когда туда попадёт, половина украинцев даже будет прикалываться с этого дела. Потому что все эти люди последнее время вызывают больше ненависти, чем уважения. Поэтому, кого они там пугают? По сути, Зеленского и ещё "пять-шесть менеджеров", которые могут не успеть спуститься там с какого-то этажа Банковой до подземного сооружения", - рассказывает военнослужащий, резюмируя, что обычным украинцам нет дела до судьбы представителей элиты.О том, чем еще занимается украинская элита в эти дни - в статье Рвутся на инаугурацию Трампа и играют в выборы. Чем занимаются представители украинской элиты* В РФ признан иноагентом

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эксклюзив, украина, валерий залужный, великобритания, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, элита, юлия тимошенко, всу