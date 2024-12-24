"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского - 24.12.2024 Украина.ру
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"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского
"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского - 24.12.2024 Украина.ру
"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского
Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны опубликовал ответ главкому ВСУ Александру Сырскому, который накануне распорядился закрыть канал, а его администраторов мобилизовать
2024-12-24T11:16
2024-12-24T11:17
новости
украина
александр сырский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
верховная рада
deep state
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Самый известный продукт Deep State - карта обстановки в зоне СВО. Ресурс практически ежедневно сообщает оперативные данные о продвижении российских войск, часто делая это раньше официальной информации ВСУ и минобороны Украины. При этом сотрудников Deep State неоднократно обвиняли в предвзятости в пользу ВСУ.Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сырский отдал приказ закрыть Deep State, а сотрудников ресурса мобилизовать в пехоту."Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов", - написала Безуглая в своих соцсетях, назвав Deep State "последнимадекватным бастионом".Другие темы: У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ.
https://ukraina.ru/20241223/1059883607.html
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новости, украина, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, deep state
Новости, Украина, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, deep state

"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского

11:16 24.12.2024 (обновлено: 11:17 24.12.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны опубликовал ответ главкому ВСУ Александру Сырскому, который накануне распорядился закрыть канал, а его администраторов мобилизовать
"К сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно", - написали военные аналитики, подчеркнув, что снискали в украинском обществе "железную репутацию" и "доверие". Заканчивается письмо фразой "ложь нас всех погубит".
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Самый известный продукт Deep State - карта обстановки в зоне СВО. Ресурс практически ежедневно сообщает оперативные данные о продвижении российских войск, часто делая это раньше официальной информации ВСУ и минобороны Украины. При этом сотрудников Deep State неоднократно обвиняли в предвзятости в пользу ВСУ.
Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сырский отдал приказ закрыть Deep State, а сотрудников ресурса мобилизовать в пехоту.
"Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов", - написала Безуглая в своих соцсетях, назвав Deep State "последнимадекватным бастионом".
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Вчера, 15:36
"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep stateНа Украине планируют закрыть аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны, мобилизовав всех сотрудников в пехоту. Об этом 23 декабря сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, ее слова опубликовало издание "Страна.ua"
Другие темы: У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ.
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВерховная Радаdeep state
 
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