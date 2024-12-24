"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского
11:16 24.12.2024 (обновлено: 11:17 24.12.2024)
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны опубликовал ответ главкому ВСУ Александру Сырскому, который накануне распорядился закрыть канал, а его администраторов мобилизовать
"К сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно", - написали военные аналитики, подчеркнув, что снискали в украинском обществе "железную репутацию" и "доверие". Заканчивается письмо фразой "ложь нас всех погубит".
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Самый известный продукт Deep State - карта обстановки в зоне СВО. Ресурс практически ежедневно сообщает оперативные данные о продвижении российских войск, часто делая это раньше официальной информации ВСУ и минобороны Украины. При этом сотрудников Deep State неоднократно обвиняли в предвзятости в пользу ВСУ.
Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сырский отдал приказ закрыть Deep State, а сотрудников ресурса мобилизовать в пехоту.
"Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов", - написала Безуглая в своих соцсетях, назвав Deep State "последнимадекватным бастионом".
Вчера, 15:36"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep stateНа Украине планируют закрыть аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны, мобилизовав всех сотрудников в пехоту. Об этом 23 декабря сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, ее слова опубликовало издание "Страна.ua"