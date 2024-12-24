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"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского

"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского - 24.12.2024 Украина.ру

"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского

Украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны опубликовал ответ главкому ВСУ Александру Сырскому, который накануне распорядился закрыть канал, а его администраторов мобилизовать

2024-12-24T11:16

2024-12-24T11:16

2024-12-24T11:17

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марьяна безуглая

вооруженные силы украины

верховная рада

deep state

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Самый известный продукт Deep State - карта обстановки в зоне СВО. Ресурс практически ежедневно сообщает оперативные данные о продвижении российских войск, часто делая это раньше официальной информации ВСУ и минобороны Украины. При этом сотрудников Deep State неоднократно обвиняли в предвзятости в пользу ВСУ.Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сырский отдал приказ закрыть Deep State, а сотрудников ресурса мобилизовать в пехоту."Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов", - написала Безуглая в своих соцсетях, назвав Deep State "последнимадекватным бастионом".Другие темы: У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ.

https://ukraina.ru/20241223/1059883607.html

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новости, украина, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, deep state