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Орбан уличил Зеленского в безответственности

Орбан уличил Зеленского в безответственности - 18.12.2024 Украина.ру

Орбан уличил Зеленского в безответственности

Предложения официального Будапешта по "рождественскому перемирию" и обмену пленными между Россией и Украиной в силе. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2024-12-18T17:33

2024-12-18T17:33

2024-12-18T17:33

новости

венгрия

будапешт

россия

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владимир зеленский

татьяна москалькова

обмен пленными

сво

переговоры

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Поводом для разъяснений главы правительства Венгрии стало заявление Владимира Зеленского 17 декабря на шоу во Львове. Украинский политик в оскорбительной форме заявил, что не нуждается в политических услугах Орбана.Он также отреагировал на публикацию в украинском националистическом издании с цитатой филиппики Зеленского на шоу во Львове в адрес Орбана."Мы не будем отвечать ни на какие провокации, - констатировал премьер-министра Венгрии. - На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или нет. Это ваша ответственность".Ранее в Москве подтвердили получение из Будапешта предложений по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Списки украинских пленных для обмена Россия передала в венгерское посольство.Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной

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