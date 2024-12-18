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Орбан уличил Зеленского в безответственности
Орбан уличил Зеленского в безответственности - 18.12.2024 Украина.ру
Орбан уличил Зеленского в безответственности
Предложения официального Будапешта по "рождественскому перемирию" и обмену пленными между Россией и Украиной в силе. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2024-12-18T17:33
2024-12-18T17:33
2024-12-18T17:33
новости
венгрия
будапешт
россия
виктор орбан
владимир зеленский
татьяна москалькова
обмен пленными
сво
переговоры
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Поводом для разъяснений главы правительства Венгрии стало заявление Владимира Зеленского 17 декабря на шоу во Львове. Украинский политик в оскорбительной форме заявил, что не нуждается в политических услугах Орбана.Он также отреагировал на публикацию в украинском националистическом издании с цитатой филиппики Зеленского на шоу во Львове в адрес Орбана."Мы не будем отвечать ни на какие провокации, - констатировал премьер-министра Венгрии. - На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или нет. Это ваша ответственность".Ранее в Москве подтвердили получение из Будапешта предложений по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Списки украинских пленных для обмена Россия передала в венгерское посольство.Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
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новости, венгрия, будапешт, россия, виктор орбан, владимир зеленский, татьяна москалькова, обмен пленными, сво, переговоры, военнопленные, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, украина-ес
Новости, Венгрия, Будапешт, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, обмен пленными, СВО, переговоры, военнопленные, международные отношения, Международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, Украина-ЕС
Орбан уличил Зеленского в безответственности
Предложения официального Будапешта по "рождественскому перемирию" и обмену пленными между Россией и Украиной в силе. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Поводом для разъяснений главы правительства Венгрии стало заявление Владимира Зеленского 17 декабря на шоу во Львове. Украинский политик в оскорбительной форме заявил, что не нуждается в политических услугах Орбана.
"Возможность массового обмена пленными и рождественского прекращения огня лежит на столе. Неважно, как оно туда попало; оно там есть. С ним можно поступить двояко: принять его или отвергнуть. Одна сторона его приняла, а другая, по-видимому, отвергла. Но до Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее!", - завил Орбан на следующий день.
Он также отреагировал на публикацию в украинском националистическом издании с цитатой филиппики Зеленского на шоу во Львове в адрес Орбана.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации, - констатировал премьер-министра Венгрии. - На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или нет. Это ваша ответственность".
Ранее в Москве
подтвердили получение из Будапешта предложений по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Списки украинских пленных для обмена Россия передала в венгерское посольство.