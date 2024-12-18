Орбан уличил Зеленского в безответственности - 18.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241218/1059771470.html
Орбан уличил Зеленского в безответственности
Орбан уличил Зеленского в безответственности - 18.12.2024 Украина.ру
Орбан уличил Зеленского в безответственности
Предложения официального Будапешта по "рождественскому перемирию" и обмену пленными между Россией и Украиной в силе. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2024-12-18T17:33
2024-12-18T17:33
новости
венгрия
будапешт
россия
виктор орбан
владимир зеленский
татьяна москалькова
обмен пленными
сво
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404158_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_bb0c48163f4cf3165b3d75f52d1cc810.jpg.webp
Поводом для разъяснений главы правительства Венгрии стало заявление Владимира Зеленского 17 декабря на шоу во Львове. Украинский политик в оскорбительной форме заявил, что не нуждается в политических услугах Орбана.Он также отреагировал на публикацию в украинском националистическом издании с цитатой филиппики Зеленского на шоу во Львове в адрес Орбана."Мы не будем отвечать ни на какие провокации, - констатировал премьер-министра Венгрии. - На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или нет. Это ваша ответственность".Ранее в Москве подтвердили получение из Будапешта предложений по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Списки украинских пленных для обмена Россия передала в венгерское посольство.Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
венгрия
будапешт
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404158_17:0:444:320_1920x0_80_0_0_815ce2834e3dfbbdd5e2b1fe2237c302.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, будапешт, россия, виктор орбан, владимир зеленский, татьяна москалькова, обмен пленными, сво, переговоры, военнопленные, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, украина-ес
Новости, Венгрия, Будапешт, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, обмен пленными, СВО, переговоры, военнопленные, международные отношения, Международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, Украина-ЕС

Орбан уличил Зеленского в безответственности

17:33 18.12.2024
 
Виктор Орбан
Виктор Орбан
Читать в
ДзенTelegram
Предложения официального Будапешта по "рождественскому перемирию" и обмену пленными между Россией и Украиной в силе. Об этом 18 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Поводом для разъяснений главы правительства Венгрии стало заявление Владимира Зеленского 17 декабря на шоу во Львове. Украинский политик в оскорбительной форме заявил, что не нуждается в политических услугах Орбана.
"Возможность массового обмена пленными и рождественского прекращения огня лежит на столе. Неважно, как оно туда попало; оно там есть. С ним можно поступить двояко: принять его или отвергнуть. Одна сторона его приняла, а другая, по-видимому, отвергла. Но до Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее!", - завил Орбан на следующий день.
Он также отреагировал на публикацию в украинском националистическом издании с цитатой филиппики Зеленского на шоу во Львове в адрес Орбана.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации, - констатировал премьер-министра Венгрии. - На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или нет. Это ваша ответственность".
Ранее в Москве подтвердили получение из Будапешта предложений по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Списки украинских пленных для обмена Россия передала в венгерское посольство.
Накануне в новостях: Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
 
НовостиВенгрияБудапештРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийТатьяна Москальковаобмен пленнымиСВОпереговорывоеннопленныемеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияпубличная дипломатияУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье
19:20Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений
18:35Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада
18:22Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские дети
18:08"Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летних
18:03Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром
18:00Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря
17:52Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
17:33Орбан уличил Зеленского в безответственности
17:22Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?
17:14СБУ обвинила в "антиукраинской деятельности" настоятеля храма Одесской епархии УПЦ
17:12"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине
17:09Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под Курском
17:05Взрывчатка от Морбиуса, сколько обещали заплатить: все об убийце генерала Кириллова
16:47ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State
16:46Поделится опытом дипломатии военного времени: Кулеба сменил род деятельности
16:45Конструирование оппозиции из гумуса и веток: Юрия Бойко достали из нафталина
16:35Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну
16:35"Есть наиболее эффективная категория граждан": украинский омбудсмен высказался о мобилизации с 18 лет
16:14"Подельники кровавого узурпатора": в Раде забили тревогу из-за пыток в ВСУ
Лента новостейМолния