Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
15:04 17.12.2024 (обновлено: 15:05 17.12.2024)
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, однако работа в этом направлении продолжается
Об этом 17 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
"Пока не достигнута договоренность о большом обмене, вы знаете, что я публиковала два списка, один на 900 человек, другой на 600 человек, которые мы отправили украинской стороне и готовы были отдать, и ждали такого же количества военнопленных со стороны Украины. Вот об этом ведут переговоры военные, мы со своей стороны - по линии институтов омбудсменов - стараемся гуманитарную составляющую расширять. В том числе обмениваемся письмами, полученными от пленных для родных и близких. Им очень важно понимать, что их родные живы. Мне кажется, что ситуация в этом плане стала несколько лучше, чем на первом этапе", - сказала Москалькова.
В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.
"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно <...> Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.
12 декабря, 15:28Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФФСБ РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Это было сделано по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время беседы последний предложил посодействовать крупному обмены накануне Рождества
Спустя два дня Орбан заявил, что несмотря на реакцию Киева, надежду терять не стоит и пообещал продолжить попытки убедить Зеленского пойти на обмен.
Во вторник, 17 декабря, советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что якобы никаких предложений от Орбана по рождественскому перемирию Киев не получал, а МИД Украины обвинил Венгрию в "аморальных манипуляциях".
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рождественское перемирие аморально для киевского режима, "потому что они бесноватые".
Еще за день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом, а от его помощи в части обмена пленными Киев "несколько напряженно и некультурно отказался".
Единственное, о чем пока удалось договориться с украинской стороной - это обмен подарками и письмами от родных.