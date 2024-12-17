Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной - 17.12.2024 Украина.ру
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Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной - 17.12.2024 Украина.ру
Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, однако работа в этом направлении продолжается
2024-12-17T15:04
2024-12-17T15:05
новости
украина
россия
киев
венгрия
татьяна москалькова
виктор орбан
владимир зеленский
обмен
обмен пленными
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Об этом 17 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи."Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может &lt;...&gt; в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно &lt;...&gt; Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.Спустя два дня Орбан заявил, что несмотря на реакцию Киева, надежду терять не стоит и пообещал продолжить попытки убедить Зеленского пойти на обмен.Во вторник, 17 декабря, советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что якобы никаких предложений от Орбана по рождественскому перемирию Киев не получал, а МИД Украины обвинил Венгрию в "аморальных манипуляциях".Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рождественское перемирие аморально для киевского режима, "потому что они бесноватые".Еще за день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом, а от его помощи в части обмена пленными Киев "несколько напряженно и некультурно отказался".Единственное, о чем пока удалось договориться с украинской стороной - это обмен подарками и письмами от родных.Подробности здесь: Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова.
https://ukraina.ru/20241212/1059614140.html
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новости, украина, россия, киев, венгрия, татьяна москалькова, виктор орбан, владимир зеленский, обмен, обмен пленными, рождество
Новости, Украина, Россия, Киев, Венгрия, Татьяна Москалькова, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, обмен, обмен пленными, Рождество

Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной

15:04 17.12.2024 (обновлено: 15:05 17.12.2024)
 
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
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Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, однако работа в этом направлении продолжается
Об этом 17 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
"Пока не достигнута договоренность о большом обмене, вы знаете, что я публиковала два списка, один на 900 человек, другой на 600 человек, которые мы отправили украинской стороне и готовы были отдать, и ждали такого же количества военнопленных со стороны Украины. Вот об этом ведут переговоры военные, мы со своей стороны - по линии институтов омбудсменов - стараемся гуманитарную составляющую расширять. В том числе обмениваемся письмами, полученными от пленных для родных и близких. Им очень важно понимать, что их родные живы. Мне кажется, что ситуация в этом плане стала несколько лучше, чем на первом этапе", - сказала Москалькова.
В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи.
"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно <...> Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.
12 декабря, 15:28
Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФФСБ РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Это было сделано по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время беседы последний предложил посодействовать крупному обмены накануне Рождества
Спустя два дня Орбан заявил, что несмотря на реакцию Киева, надежду терять не стоит и пообещал продолжить попытки убедить Зеленского пойти на обмен.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 12:25
Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан
Во вторник, 17 декабря, советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что якобы никаких предложений от Орбана по рождественскому перемирию Киев не получал, а МИД Украины обвинил Венгрию в "аморальных манипуляциях".
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рождественское перемирие аморально для киевского режима, "потому что они бесноватые".
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Вчера, 13:24
МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"Отказ нынешнего руководства Украины от венгерских инициатив по обмену пленными и перемирию означает реализацию Россией целей специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Еще за день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом, а от его помощи в части обмена пленными Киев "несколько напряженно и некультурно отказался".
Встреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15 декабря, 14:40
Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном Нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Единственное, о чем пока удалось договориться с украинской стороной - это обмен подарками и письмами от родных.
Подробности здесь: Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВенгрияТатьяна МоскальковаВиктор ОрбанВладимир Зеленскийобменобмен пленнымиРождество
 
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