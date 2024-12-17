https://ukraina.ru/20241217/1059728587.html

Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной

Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной - 17.12.2024 Украина.ру

Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной

Договоренности с украинской стороной о большом обмене военнопленными по ранее опубликованным спискам пока не достигнуты, однако работа в этом направлении продолжается

2024-12-17T15:04

2024-12-17T15:04

2024-12-17T15:05

новости

украина

россия

киев

венгрия

татьяна москалькова

виктор орбан

владимир зеленский

обмен

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059727745_0:0:957:538_1920x0_80_0_0_b9bcb777b12672b8b1945ae2f9d048ec.png.webp

Об этом 17 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".В прошлую среду, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе этой беседы венгерский премьер сказал, что предложил Владимиру Зеленскому рождественское прекращение огня и большой обмен пленными. Однако судя по реакции Банковой, там оказались не в восторге от этой идеи."Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно <...> Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.Спустя два дня Орбан заявил, что несмотря на реакцию Киева, надежду терять не стоит и пообещал продолжить попытки убедить Зеленского пойти на обмен.Во вторник, 17 декабря, советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что якобы никаких предложений от Орбана по рождественскому перемирию Киев не получал, а МИД Украины обвинил Венгрию в "аморальных манипуляциях".Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рождественское перемирие аморально для киевского режима, "потому что они бесноватые".Еще за день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что нынешнее руководство Украины не интересует обсуждение важных вопросов с официальным Будапештом, а от его помощи в части обмена пленными Киев "несколько напряженно и некультурно отказался".Единственное, о чем пока удалось договориться с украинской стороной - это обмен подарками и письмами от родных.Подробности здесь: Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова.

https://ukraina.ru/20241212/1059614140.html

https://ukraina.ru/20241213/1059633102.html

https://ukraina.ru/20241216/1059689395.html

https://ukraina.ru/20241215/1059669375.html

украина

россия

киев

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, венгрия, татьяна москалькова, виктор орбан, владимир зеленский, обмен, обмен пленными, рождество