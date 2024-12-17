"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился? - 17.12.2024 Украина.ру
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"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?
"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился? - 17.12.2024 Украина.ру
"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?
Украина получила лазерное оружие, заявил украинский военачальник Сухаревский. Насколько это соответствует действительности и, главное, кому это нужно - в материале Украина.ру.
2024-12-17T17:37
2024-12-17T17:39
украина
сша
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны
мнения
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Украина получила лазерное оружие, заявил украинским журналистам командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский. По его словам, лазер, который назвали "Трезубцем", якобы способен сбивать самолеты на высоте 2 000 метров. Других технических характеристик Сухаревский не назвал. Полковник известен как участник боевых действий в Ираке в составе украинского контингента - то есть, опыта общения с американскими командирами у него предостаточно. "Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", - сказал он.Есть лазер - не значит, что он произведен на Украине, и совсем не факт, что он работает на два километра. Местные СМИ сразу вспомнили о том, что подобное оружие якобы собирался передать Киеву экс-министр обороны Британии Грант Шаппс. Британские власти рассчитывали поставить в собственные войска лазерные пушки DragonFire в 2027 году, а перед этим испытать прототипы на Украине.По данным британских журналистов, DragonFire способен поразить монету диаметром в 23,5 мм на расстоянии в 1 километр. При этом не уточняется, сколько на это требуется времени, и должна ли монета находиться в неподвижном состоянии. В то же время, журналисты BBC заявили, что десять секунд воздействия лазером на некий объект приравнивается к часу работы обычного электронагревателя.DragonFire - результат совместной работы инженеров из нескольких британских компаний и лабораторий Минобороны Великобритании, а также британской дочки американского гиганта Raytheon.11 декабря, за несколько дней до каминг-аута Сухаревского, западные СМИ сообщили о первых успешных испытаниях лазера, установленного на броневике, против беспилотника.Учения прошли на полигоне Рандор в Уэльсе, заявили в Минобороны Британии, и опубликовали видеозапись. В кадре броневик с лазером стоит на асфальтированной площадке на возвышении в гористой местности. В воздух запускают беспилотник, спустя некоторое время он "зависает" на несколько секунд, воспламеняется и падает.В видеоролик вклеена короткая видеозапись, предположительно, с оптического устройства с дальномером с указанием даты - октябрь 2024 года. На ней видно некий беспилотник на фоне холмистой местности, а также указаны координаты - возможно, от места замера/расположения лазера до цели. Согласно координатам, видеозапись сняли на военном объекте Томпсон Хилл (Оклахома, США). Путем нехитрых вычислений получаем расстояние от объекта до цели - ровно 992 метра. Никак не два километра.И кто же обманывает? Британцы, которые не показали настоящую вклейку с испытаний, или американцы, которые задолго до обнародования уже тестировали лазерное оружие?Совпадение ли, или нет, но объект Томпсон Хил находится на расстоянии в 18 километров от американской военной базы Форт Силл. В январе 2023 года здесь обучали первых украинских военнослужащих-операторов комплексов ПВО Patriot. По словам иностранных журналистов, украинцев обучали работе с ракетами для комплексов версий PAC-2 и более новых PAC-3, предназначенных для перехвата боеголовок крылатых и баллистических ракет.Зачем военнослужащих обучать пользоваться дорогостоящим вооружением? Согласно открытым данным, пуск одной ракеты для PAC-3 обходится в 4 млн долларов США. Плюс PAC-3 концептуально встроен в систему ПВО и ПРО США. "Патриот" предназначен для поражения баллистических ракет в операционной зоне вместе с противоракетным комплексом THAAD и… лазерными системами для уничтожения беспилотников IFPC-HEL (IFPC - ракетная система защиты от непрямого огня, HEL - лазерная версия).Подробнее о THAAD читайте в материале Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAADIFPC-HEL мощностью 300 кВт для американской армии производит компания Lockheed Martin. Контракт на разработку был заключен в 2020 году, первый лазер получил название HELSI и был поставлен в войска только через три года.Лазерную установку, об испытаниях которой заявила британская сторона, разработала компания Raytheon. На предприятии систему назвали HELWS. По данным разработчика, впервые комплексы поставили в иностранные армии в 2019 году, и с тех пор несколько из них "находятся в театре боевых действий". Лазеры Raytheon менее мощные - публично заявляется об установках в 10 кВт.HELWS управляются с помощью ноутбука, их можно подключать к множеству систем ПВО, командования и управления. И важнейший элемент здесь - тестовая система управления боевым пространством IBCS, о которой подробнее можно прочитать в материале IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира.Первый в мире, как заявляет компания Raytheon, завод по производству лазерного вооружения находится в Техасе. Украина вряд ли способна производить подобное оружие, как пишут иностранные журналисты, из-за постоянных перебоев в энергетической системе. Плюс к этому напрашиваются только факты:Отсюда следует риторический вопрос: Сухаревский - он обманул, или публично признался в том, что боевое пространство на Украине контролируют скорее в Пентагоне, чем в доме номер 6 на Воздухофлотском проспекте в Киеве? Возможно, обманул. А может быть и нет, но вероятность испытаний американских систем на украинском поле боя уже не кажется абсурдной.Особенно ярко в этом контексте выделяется внезапный для россиян (и украинцев) удар гиперзвуковым "Орешником" по Днепропетровску и заявление президента России Владимира Путина о необходимости формировать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий на всех уровнях управления средства разведки и поражения.
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Алексей Туманов
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украина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, мнения
Украина, США, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Мнения

"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?

17:37 17.12.2024 (обновлено: 17:39 17.12.2024)
 
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Украина получила лазерное оружие, заявил украинский военачальник Сухаревский. Насколько это соответствует действительности и, главное, кому это нужно - в материале Украина.ру.
Украина получила лазерное оружие, заявил украинским журналистам командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский. По его словам, лазер, который назвали "Трезубцем", якобы способен сбивать самолеты на высоте 2 000 метров.
Других технических характеристик Сухаревский не назвал. Полковник известен как участник боевых действий в Ираке в составе украинского контингента - то есть, опыта общения с американскими командирами у него предостаточно.
"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", - сказал он.
Есть лазер - не значит, что он произведен на Украине, и совсем не факт, что он работает на два километра. Местные СМИ сразу вспомнили о том, что подобное оружие якобы собирался передать Киеву экс-министр обороны Британии Грант Шаппс. Британские власти рассчитывали поставить в собственные войска лазерные пушки DragonFire в 2027 году, а перед этим испытать прототипы на Украине.
По данным британских журналистов, DragonFire способен поразить монету диаметром в 23,5 мм на расстоянии в 1 километр. При этом не уточняется, сколько на это требуется времени, и должна ли монета находиться в неподвижном состоянии. В то же время, журналисты BBC заявили, что десять секунд воздействия лазером на некий объект приравнивается к часу работы обычного электронагревателя.
© СкриншотHELWS Raytheon
HELWS Raytheon
© Скриншот
HELWS Raytheon
DragonFire - результат совместной работы инженеров из нескольких британских компаний и лабораторий Минобороны Великобритании, а также британской дочки американского гиганта Raytheon.11 декабря, за несколько дней до каминг-аута Сухаревского, западные СМИ сообщили о первых успешных испытаниях лазера, установленного на броневике, против беспилотника.
Учения прошли на полигоне Рандор в Уэльсе, заявили в Минобороны Британии, и опубликовали видеозапись. В кадре броневик с лазером стоит на асфальтированной площадке на возвышении в гористой местности. В воздух запускают беспилотник, спустя некоторое время он "зависает" на несколько секунд, воспламеняется и падает.
Испытания HELWS в Великобритании
Испытания HELWS в Великобритании
Испытания HELWS в Великобритании
В видеоролик вклеена короткая видеозапись, предположительно, с оптического устройства с дальномером с указанием даты - октябрь 2024 года.
© СкриншотHELWS Raytheon
HELWS Raytheon
© Скриншот
HELWS Raytheon
На ней видно некий беспилотник на фоне холмистой местности, а также указаны координаты - возможно, от места замера/расположения лазера до цели. Согласно координатам, видеозапись сняли на военном объекте Томпсон Хилл (Оклахома, США). Путем нехитрых вычислений получаем расстояние от объекта до цели - ровно 992 метра. Никак не два километра.
© скриншотКоординаты предполагаемой цели на удалении в 992 метра от военного объекта Томпсон Хилл в США
Координаты предполагаемой цели на удалении в 992 метра от военного объекта Томпсон Хилл в США
© скриншот
Координаты предполагаемой цели на удалении в 992 метра от военного объекта Томпсон Хилл в США
И кто же обманывает? Британцы, которые не показали настоящую вклейку с испытаний, или американцы, которые задолго до обнародования уже тестировали лазерное оружие?
Совпадение ли, или нет, но объект Томпсон Хил находится на расстоянии в 18 километров от американской военной базы Форт Силл. В январе 2023 года здесь обучали первых украинских военнослужащих-операторов комплексов ПВО Patriot. По словам иностранных журналистов, украинцев обучали работе с ракетами для комплексов версий PAC-2 и более новых PAC-3, предназначенных для перехвата боеголовок крылатых и баллистических ракет.
Зачем военнослужащих обучать пользоваться дорогостоящим вооружением? Согласно открытым данным, пуск одной ракеты для PAC-3 обходится в 4 млн долларов США. Плюс PAC-3 концептуально встроен в систему ПВО и ПРО США. "Патриот" предназначен для поражения баллистических ракет в операционной зоне вместе с противоракетным комплексом THAAD и… лазерными системами для уничтожения беспилотников IFPC-HEL (IFPC - ракетная система защиты от непрямого огня, HEL - лазерная версия).
Подробнее о THAAD читайте в материале Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD
IFPC-HEL мощностью 300 кВт для американской армии производит компания Lockheed Martin. Контракт на разработку был заключен в 2020 году, первый лазер получил название HELSI и был поставлен в войска только через три года.
Лазерную установку, об испытаниях которой заявила британская сторона, разработала компания Raytheon. На предприятии систему назвали HELWS. По данным разработчика, впервые комплексы поставили в иностранные армии в 2019 году, и с тех пор несколько из них "находятся в театре боевых действий". Лазеры Raytheon менее мощные - публично заявляется об установках в 10 кВт.
HELWS управляются с помощью ноутбука, их можно подключать к множеству систем ПВО, командования и управления. И важнейший элемент здесь - тестовая система управления боевым пространством IBCS, о которой подробнее можно прочитать в материале IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира.
Первый в мире, как заявляет компания Raytheon, завод по производству лазерного вооружения находится в Техасе. Украина вряд ли способна производить подобное оружие, как пишут иностранные журналисты, из-за постоянных перебоев в энергетической системе. Плюс к этому напрашиваются только факты:
  • Военнослужащие ВСУ получили опыт управления комплексами ПВО, интегрированными в американскую IBCS, и сами комплексы,
  • Лазерные IFPC-HEL включены в американскую концепцию ПВО и ПРО,
  • И "Патриоты", и IFPC-HEL подключаются к суперинтегрированной системе IBCS.
Отсюда следует риторический вопрос: Сухаревский - он обманул, или публично признался в том, что боевое пространство на Украине контролируют скорее в Пентагоне, чем в доме номер 6 на Воздухофлотском проспекте в Киеве? Возможно, обманул. А может быть и нет, но вероятность испытаний американских систем на украинском поле боя уже не кажется абсурдной.
Особенно ярко в этом контексте выделяется внезапный для россиян (и украинцев) удар гиперзвуковым "Орешником" по Днепропетровску и заявление президента России Владимира Путина о необходимости формировать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий на всех уровнях управления средства разведки и поражения.
 
УкраинаСШАКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинобороныМнения
 
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