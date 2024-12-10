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За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы

За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы - 10.12.2024 Украина.ру

За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы

Государственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторы законопроекта - председатель парламента Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, а также главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы

2024-12-10T15:03

2024-12-10T15:03

2024-12-10T15:13

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Согласно законопроекту, зачислять иностранных граждан на школьное обучение возможно только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ.При зачислении в школы детей мигрантов проверять будут и их родителей - на законность нахождения семьи в России. Об этом на днях уже писал Володин в своем телеграм-канале.Руководитель парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая добавила, что школьное обучение на русском языке невозможно без его знания всех детей в классе без исключения."Поэтому мы вводим обязательное бесплатное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка как необходимое условие допуска к освоению школьной образовательной программы. Это обеспечит успеваемость детей иностранных граждан при освоении школьной программы, а значит исключит конфликты, психотравмирующие ситуации, связанные с неуспеваемостью и нарушением коммуникации с одноклассниками и учителями", - сказала она.Яровая резюмировала, что уполномоченные органы при этом должны будут на надлежащем уровне обеспечить работу по адаптации и интеграции детей мигрантов, и, в первую очередь, это касается изучения русского языка, "в том числе, в странах, откуда пребывают иностранные граждане".Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Среди последних случаев совершения преступления приезжими в России - уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств, так как стране "нужны рабочие руки"."Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Мы их (мигрантов) только приветствуем", - отметил Песков.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.

https://ukraina.ru/20241029/1058446136.html

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новости, россия, вячеслав володин, яровая, дмитрий песков, госдума, мигранты, школа