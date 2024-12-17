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Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта

Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта - 17.12.2024 Украина.ру

Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта

Китай никогда не поставлял оружие сторонам украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге 17 декабря официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

2024-12-17T10:40

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"Касательно украинского вопроса, Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров, никогда не поставлял оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявил Линь Цзянь.Он добавил, что "масштабы и меры контроля Китая за экспортом беспилотных летательных аппаратов являются одними из самых строгих в мире".Накануне совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В него вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).Подробнее об отношениях с Китаем - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.

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