Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059715630.html
Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта - 17.12.2024 Украина.ру
Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
Китай никогда не поставлял оружие сторонам украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге 17 декабря официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
2024-12-17T10:40
2024-12-17T11:13
китай
новости
россия
индия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_575d612685c8c913957cdec855dc67bd.jpg
"Касательно украинского вопроса, Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров, никогда не поставлял оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявил Линь Цзянь.Он добавил, что "масштабы и меры контроля Китая за экспортом беспилотных летательных аппаратов являются одними из самых строгих в мире".Накануне совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В него вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).Подробнее об отношениях с Китаем - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.
китай
россия
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_7f4f307a4ed82a9c6cd2cc58a68ef13d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, новости, россия, индия, ес
Китай, Новости, Россия, Индия, ЕС

Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта

10:40 17.12.2024 (обновлено: 11:13 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Китай никогда не поставлял оружие сторонам украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге 17 декабря официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
"Касательно украинского вопроса, Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров, никогда не поставлял оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что "масштабы и меры контроля Китая за экспортом беспилотных летательных аппаратов являются одними из самых строгих в мире".
Накануне совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В него вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).
Подробнее об отношениях с Китаем - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.
 
КитайНовостиРоссияИндияЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
Лента новостейМолния