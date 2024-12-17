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"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками

"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками - 17.12.2024 Украина.ру

"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками

Депутат Верховной Рады Юлия Яцик рассказала об издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает портал "Новости. LIVE"

2024-12-17T09:47

2024-12-17T09:47

2024-12-17T09:47

новости

вооруженные силы украины

верховная рада

рада

всу

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"Речь идет о разрывах внутренних органов, переломах костей черепа, носа. То есть существенные физические повреждения. Кроме того, пытки. Все знают о проблемах "аватаров" в армии. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, давать средства и так далее", - сказала депутат.По словам Яцик, материалы относительно издевательств над военными в 211-й бригаде поступили во Временную следственную комиссию Верховной рады еще в сентябре. Депутат добавила, что эти материалы были также направлены в Государственное бюро расследований (ГБР), и назвала странным тот факт, что об этой ситуации начали говорить только сейчас.Накануне издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Сообщалось о случаях привязывания солдат к кресту и "физических издевательств". Позднее в генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, а командир воинской части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов на сайте Украина.ру.

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новости, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, всу