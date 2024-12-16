Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск - 16.12.2024 Украина.ру
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Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск
Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск - 16.12.2024 Украина.ру
Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск
Взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T05:30
2024-12-16T05:30
новости
россия
днепропетровская область
кривой рог
геннадий алехин
вооруженные силы украины
донбасс
селидово
часов яр
покровск/красноармейск
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Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, отметил эксперт.Если внимательно взглянуть на карту, то становится понятно — Покровск пытаются взять в "клещи". Взятие под контроль села Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата города с нескольких направлений, уточнил Алехин.К тому же, огневой контроль над трассой Селидово — Покровск и нарастающая активность штурмовиков в районах населенных пунктов Даченское и Новотроицкое усиливает давление на линию обороны ВСУ, подчеркнул полковник запаса."По данным Минобороны РФ, группировка войск "Центр", в зону ответственности которой входит и Покровское направление, за минувшие сутки (по состоянию на 9 декабря) нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ и отразила десять контратак. Потери противника составили более 555 бойцов, бронетехника и артиллерия, в том числе поставленные странами НАТО", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241215/1059660055.html
россия
днепропетровская область
кривой рог
донбасс
селидово
часов яр
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, днепропетровская область, кривой рог, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донбасс, селидово, часов яр, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Кривой Рог, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Селидово, Часов Яр, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск

05:30 16.12.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, отметил эксперт.
Если внимательно взглянуть на карту, то становится понятно — Покровск пытаются взять в "клещи". Взятие под контроль села Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата города с нескольких направлений, уточнил Алехин.
К тому же, огневой контроль над трассой Селидово — Покровск и нарастающая активность штурмовиков в районах населенных пунктов Даченское и Новотроицкое усиливает давление на линию обороны ВСУ, подчеркнул полковник запаса.
"По данным Минобороны РФ, группировка войск "Центр", в зону ответственности которой входит и Покровское направление, за минувшие сутки (по состоянию на 9 декабря) нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ и отразила десять контратак. Потери противника составили более 555 бойцов, бронетехника и артиллерия, в том числе поставленные странами НАТО", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
Коллаж: Западная Украина
Вчера, 03:28Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границуВ последнее время украинские пограничники регулярно сообщают о запрете выезда за границу мужчинам мобилизационного возраста в сопровождении жен-инвалидов, заявляя, что их брак является "фиктивным".
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьКривой РогГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныДонбассСелидовоЧасов ЯрПокровск/КрасноармейскСВОдеталиСпецоперация
 
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