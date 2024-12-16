Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, отметил эксперт.
Если внимательно взглянуть на карту, то становится понятно — Покровск пытаются взять в "клещи". Взятие под контроль села Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата города с нескольких направлений, уточнил Алехин.
"По данным Минобороны РФ, группировка войск "Центр", в зону ответственности которой входит и Покровское направление, за минувшие сутки (по состоянию на 9 декабря) нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ и отразила десять контратак. Потери противника составили более 555 бойцов, бронетехника и артиллерия, в том числе поставленные странами НАТО", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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