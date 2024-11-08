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Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию Рио Тинто в свои недра

Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию Рио Тинто в свои недра - 08.11.2024 Украина.ру

Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию Рио Тинто в свои недра

"Брат, когда у тебя есть проблема, которую нельзя решить деньгами, ее ты решишь большими деньгами"

2024-11-08T06:45

2024-11-08T06:45

2024-11-08T06:45

эксклюзив

сербия

германия

эмир кустурица

александр вучич

олаф шольц

газпром

ес

нпз

нефть

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Так всемирно известный кинорежиссер из Сербии Эмир Кустурица в конце октября в подкасте "Моя жизнь", который публикуется на канале Радио Спутник в YouTube, описал опасность, которая для Сербии исходит от международной корпорации Рио Тинто и ее рудника лития.По словам Кустурицы, эта цитата, которая является репликой одного из героев его фильма "Черная кошка, белый кот", отлично описывает время, в котором мы живем и в котором функционирует большинство современных политических систем, в том числе и сербский. Но как это связано с добыванием лития? Напрямую, полагает режиссер. Ранее в стране были проведены научные исследования, которые свидетельствуют о разрушительных последствиях эксплуатации лития, но они будут опровергнуты темы, кого финансирует Рио Тинто. Примерно так Кустурица объяснил, как "большие деньги" решают проблемы, которые просто деньгами решить нельзя.Копать или не копать литий? На сегодняшний день это наверное единственный вопрос вокруг которого сербское общество почти полностью консолидировалось. Население выступает против эксплуатации литиевой руды в густонаселенном и плодоносном регионе Европы с чрезвычайно важными для Сербии подземными резервами питьевой воды.С другой стороны власти заявляют, что Сербия от эксплуатации лития заработает от 10 до 12 млрд. долларов в год или 16% своего ВВП и не планируют отказываться от реализации этого проекта, несмотря на всеобщее негодование населения.Сама компания носитель данного проекта известна пренебрежительным отношением к окружающей среде и здоровью населения тех стран, в которых она ранее занималась добычей этого стратегически важного сырья. Имя транснациональной компании Рио Тинто связано с многочисленными скандалами, нарушениями и обвинениями в коррупции. В Австралии компания на своем угольном руднике выбросила на свалку сотни древних артефактов. В Папуа-Новая Гвинея компанию обвинили в том, что она сбросила 1 млрд тонн отходов в дельту реки Каверонг-Джаба.Почему для граждан Сербии неприемлемо открытие литиевого рудника компании Рио Тинто на территории их страны? Речь идет исключительно об экологии или есть на это и другие причины?Вспомним, что иностранные компании уже давно занимаются добычей сербского сырья. Так главный рудник страны, который находится недалеко от города Бор на востоке Сербии и в котором добываются медь и золото принадлежит китайской компании Zijin Mining Group, а в главной нефтяной компании страны — Нефтяной индустрии Сербии (НИС), большинство акций принадлежит российскому "Газпрому". Эти две компании находятся в самом верху рейтинга самых успешных компаний в Сербии.Власти страны охотно подчеркивают важность китайских инвестиций для развития Сербии, сравнивая технологии этой страны чуть ли не с ракетой, которая выведет Сербию на орбиту будущего. Однако никто не говорит о том, что многие китайские компании, инвертирующие в Сербию находятся в мировых черных списках из-за катастрофического загрязнения окружающей среды.Уже через год после появления Zijin Mining Group в Сербии уровень загрязнения окружающей среды в городе Бор многократно стал превышать допустимые значения. По данным местных жителей, учредивших экологическую ассоциацию "Есть выбор", приборы для измерения загрязнения в Боре показывали уровень загрязнения воздуха твердыми частицами в 20, а иногда и до 100 раз выше допустимого. Содержание цинка, мышьяка и свинца в несколько десятков раз поднималось выше разрешенной отметки. Но не только местные активисты заметили отрицательную тенденцию — государственный Институт по защите здоровья населения Бутут из Белграда назвал Бор "черной точкой Балкан" из-за повышенного количества онкобольных в сравнении с другими городами Сербии.Кроме экологии, у граждан Сербии по отношению к китайской компании есть и другие претензии. Однако надо отметить, что главная из них относится не настолько к самой корпорации, насколько к условиям соглашения, которое сербские власти с ней подписали. В соответствии с подписанными договоренностями, медные и золотые руды, которые добиваются в Сербии, не перерабатываются в стране. Они вывозятся в Китай, там перерабатываются и продаются в виде полуфабрикатов или фабрикатов, что является эксплуатацией в чистом виде, считают сербы.Также из-за очевидных пробелов в сербском государстве китайская компания свободно заходит на территорию частных владений местных жителей для того, чтобы проводить геологическую разведку и составляет план расширения месторождений независимо от того, кому принадлежит участок, на котором рудник собирается копать.Что касается второго стратегического предприятия - Нефтяной индустрии Сербии, за 15 лет с момента перехода контрольного пакета акций компании в собственность "Газпрома", в сербском обществе не возникало серьезных вопросов по поводу того, как российский собственник относится к нормам защиты окружающей среды. Наоборот, от убыточной компании НИС за несколько лет стал главным предприятием, формирующим бюджетный фонд Сербии. К тому же компания прошла полную реструктуризацию и модернизацию, в производстве стали применяться современные стандарты защиты труда.Однако в последние годы время от времени в сербском общественном пространстве слышны различные претензии на счет российских собственников сербского нефтяного предприятия. Первая из них относится к тому, что в 2008 году российский нефтяной гигант якобы слишком дешево купил сербскую компанию. В 2008 году Россия и Сербия заключили межправительственное соглашение, по которому "Газпром нефть" приобрела 51% акций НИС за более 400 млн.долларов.Вторая относится к эксплуатации сербской нефти. По утверждениям некоторых СМИ, "Газпром" небрежно относится к запасам сербской нефти — он их все уже выкачал, утверждают источники.Третью претензию озвучил сам президент Александр Вучич в сентябре, в ходе встречи с гражданами одного из регионов Сербии, в котором Рио Тинто планирует добывать литий. Пытаясь объяснить населению пользу, которую государство извлечет из эксплуатации лития при очень низкой горной ренте в 5%, Вучич пожаловался, что он уже хотел ее повысить, но на него "набросились русские", так как это коснулось бы сербских источников газа и нефти, которые теперь в собственности "Газпрома". Правда, президент Сербии признался, что и Рио Тинто, также как и другие горнодобывающие компании, запросто уйдут из страны, если в ней они не смогут получать "приличную прибыль".Тем временем сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович не считает, что сделка, которую правительство демократа Бориса Тадича в 2008 году заключило с "Газпромом" была плохая. По его словам, российские владельцы расширили мощности и модернизировали НПЗ в городе Панчево. Он сравнил приватизацию НИС с приватизацией хорватской нефтяной компании INA, которую примерно в то же время купил венгерский MOL.“MOL закрыл НПЗ в городе Сисак. Хорватская компания, которая до приватизации была больше сербской, в итоге превратилась в сеть автозаправочных станций. А сербская нефтяная индустрия существует до сих пор. "Газпром" также выкупили нефтехимическую компанию Petrohemija и здесь закрутился какой-то бизнес. Мы стоим крепко на своих ногах, сейчас НИС является стабильной компанией", - рассказал Здравкович.Эксперт добавил, что до приватизации Нефтяная индустрия Сербии никогда не качала такое большое количество нефти, как после того, как она досталась русским. При этом он подчеркнул, что "Газпром" делает это в соответствии с сербским законодательством и с технологиями, которыми располагает."У нас не было этих технологий. У русских они есть, поэтому они всего лишь реализуют свою бизнес-модель. Также не они виноваты в том, что в Сербии горная рента находится на уровне 5%. Решение о повышении горной ренты — это исключительная прерогатива сербских властей, если мы суверенное и независимое государство", - отметил Здравкович.По его словам, низкая горная рента является одной из причин, почему проект добычи лития компанией Рио Тинто не сможет быть сверх выгодным для сербских граждан, особенно учитывая экологические риски, которые он несет.Если обратимся к данным, опубликованным на официальном сайте Рио Тинто, разведанные запасы лития в Сербии составляют примерно 1,2 млн тонн. Если умножить это на действующую цену этого металла — 12000 долларов за тонну, получается брутто сумма в размере 14,4 млрд долларов. Пять процентов от этой брутто суммы составляет примерно 770 млн евро. С учетом того, что договор подписывается на 40 лет, годовой доход будет меньше 20 млн долларов.Кроме экологического риска и неочевидной финансовой выгоды, сербских граждан волнуют и другие моменты, связанные с реализацией проекта добычи лития. Например, их беспокоит непрозрачность самого договора, подписанного между государством и компанией, также как и опасность утраты суверенитета и контроля над собственными полезными ископаемыми.Многие считают, что свои недра Сербия должна разрабатывать сама, а если на это у нее нет все еще нет технологий, государство должно постараться, чтобы они появились. Как один из вариантов можно было бы рассматривать выгодную интеграцию отечественных промышленных предприятий с технологически сильными иностранными компаниями, следуя примеру приватизации Нефтяной индустрии Сербии, предлагает собеседник Украина.ру Милош Здравкович уже не в качестве эксперта, а в качестве гражданина, думающего о будущем своей страны.Конечно, в истории вокруг открытия рудника лития в Сербии немаловажную роль играет политика. Литий интересует Германию, которой этот металл нужен для производства аккумуляторов для электромобилей, с помощью которых Евросоюз намерен осуществить "энергетический переход" в зеленую энергетику. Сербии как кандидату на вступление в Евросоюз немаловажна позиция самой влиятельной страны содружества. При этом сама Германия обладает запасами лития, но пока собственные месторождения она не разрабатывает.Зато канцлер Германии Олаф Шольц в июле этого года в Белграде подписал с сербским руководством меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, частью которого является и разработка рудника лития компанией Рио Тинто.С точки зрения геологов, технологов и любых других экспертов, занимающихся горным делом, любое полезное ископаемое нужно добывать из земли, для того, чтобы потом использовать его в промышленности и других сферах человеческой деятельности. Но весь вопрос в выбранном методе добычи и технологиях переработки.Если государство сильное, оно разработает нормативно-правовую базу, которая защитит интересы не только бизнеса, но и его граждан, и учредит контрольные органы, которые будут следить за соблюдением норм. Но для этого нужно, чтобы интерес собственных граждан стоял выше любого бизнеса, независимо от того, насколько сильны игроки, лоббирующие его интересы.Больше о позиции Эмира Кустурицы по поводу добычи лития в Сербии в материале Пока народ кричит от боли, художник может стоять в стороне. Почему сербские СМИ ополчились на Кустурицу

https://ukraina.ru/20240813/1056830692.html

https://ukraina.ru/20240919/1057556949.html

сербия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, германия, эмир кустурица, александр вучич, олаф шольц, газпром, ес, нпз, нефть, ископаемые