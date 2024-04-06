https://ukraina.ru/20240406/1054322728.html

Оператор FPV-дронов "Радистка": "Если целить в ноги, то врага, как минимум, накроет волной осколков"

Оператор FPV-дронов "Радистка": "Если целить в ноги, то врага, как минимум, накроет волной осколков" - 06.04.2024 Украина.ру

Оператор FPV-дронов "Радистка": "Если целить в ноги, то врага, как минимум, накроет волной осколков"

О специфике боевого применения FPV-дронов, работе в мужском коллективе, своем боевом пути, женщинах на войне и многом другом журналисту портала "Украина.ру" рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная Орденом Мужества, известная под позывным "Радистка".

2024-04-06T13:46

2024-04-06T13:46

2024-04-06T15:11

сво

дроны

беспилотники

женщины

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спецоперация

бпла

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- Трудно ли было стать первой девушкой-оператором FPV-дронов, получившей Орден Мужества?- Довольно-таки трудно, хотя в принципе это такое же дело, как у всех прочих военнослужащих. По факту нужно просто работать в команде, усердно трудиться и знать цель, к которой стремишься.- Если не выдавать военных тайн, то за что получила орден?- За подбитую технику и уничтоженный личный состав противника.- По каким целям интереснее работать?- Знаешь, интереснее работать по блиндажам. "Техника-техника", - говорят все. Да, по ней, конечно, удобнее работать, поскольку не всякий блиндаж легко разглядеть, не на каждый блиндаж легко правильно зайти. Не каждый пилот с этим справится. Тут нужны усидчивость и сосредоточенность. Нужно учитывать ветер, манеру поведения своей птицы, вес груза, нужно найти вход в блиндаж. Все это приходится держать в голове, чтобы удачно отработать.- А каков твой личный счет?- Если честно, то не считала. Это нужно было с самого начала считать, а сейчас открывать счет уже как-то бессмысленно.- Операторов FPV-дронов на фронте все больше, но Орден Мужества есть не у каждого. Приходилось сталкиваться с завистью, пренебрежением?- Чтобы не возникало подобных ситуаций, нужно взаимодействовать, уважать друг друга и ценить работу каждого. К тому же не могу сказать, что прямо хвастаюсь. Присутствует огромная гордость из-за того, что меня наградили, но считаю, что каждый, кто рискует своей жизнью, защищая других, тоже достоин награды.- Стоит ли, по-твоему, девушкам становится операторами дронов, как в годы Великой Отечественной, когда женины становились снайперами?- Думаю, что по желанию. Это ведь личный выбор каждого. К тому же я тут не могу делить на парней и девушек. Если человек расположен, если хочет и может, то придет к этому в любом случае. Бывает, что парень чего-то не может, а у девушки получается. И наоборот. Половая принадлежность здесь не важна.- Знакома ли ты с другими девушками-операторами БПЛА?- Да-да. С кем-то общаемся с самого начала – с первых дней обучения, а с кем-то развивались параллельно. Кто-то пришел немножечко позже. Всех назвать не могу, но есть девчонки-операторы, с которыми поддерживаю связь. Общаемся, помогаем друг другу. Но я знакома далеко не со всеми.- То есть женского FPV-клуба пока не существует?- Пока нет. С другой стороны, мужского FPV-клуба тоже пока не существует. Каждый занят своим делом. Не до того сейчас.- Как ты на войне оказалась?- Взяла и приехала. По зову сердца, так сказать. Что-то откликнулось внутри меня.- Но ты же не проснулась однажды с мыслью "хочу убивать врагов". Как это было?- Приехала добровольцем. Просто жизнь направила в это русло. Конечно, я с самого начала хотела быть пилотом, но в первый раз получила отказ. В дальнейшем работала по другой линии, о которой не могу говорить. К пилотированию FPV-дронов шла длинным путем. По началу нарабатывала опыт в пилотировании "мавиков", разведке, корректировке, а после нашла Школу Архангела Михаила, отучилась в ней и стала двигаться уже в текущем направлении.- Трудно было переключаться на FPV?- Если сравнивать, то квадрокоптер – это как машина с коробкой-автомат, а FPV – как машина с механикой. То есть к этому можно привыкнуть, подстроиться, подточить навык. Главное – желание и понимание сути твоего дела.- И что конкретно важно понимать? Вот снайперу нужна усидчивость, а тебе?- А мне она тоже нужна, но здесь еще целый перечень факторов, которые нужно учитывать. Нужно пройти через десятки тренировок, чтобы перейти к боевым вылетам. Нужно понимать строение "птицы", понимать, как она летает, как на нее влияет ветер, как влияет РЭБ. Тот случай, когда от тысячи мелочей зависит качество твоей работы.- Что изменило в твоей жизни получение государственной награды?- "О! Теперь ты тоже мужик", - сказали ребята в подразделении. Хотя даже без этого, если подумать, когда выхожу с позиций в куртке, шапке и вот этом всем, ничем не отличаюсь от других бойцов. "Пацан, здорова!" - приветствовали меня раньше. То есть и до этого считали мужиком.- Трудно ли девушке служить в мужском коллективе?- Вообще трудновато, но, если не показывать, что тебе тяжело… вот на гражданке девушка – это такое вот нежное создание, которое нужно защищать. Здесь же нужно показать, что ты способна достичь того же уровня, что и парни. Что ты можешь быть наравне с ними. Здесь нельзя показывать слабости. Нужно зарекомендовать себя хорошим специалистом и тогда они станут прислушиваться. Конечно, это требует времени. Вот так сразу ничего не получится и легко ты в мужской коллектив не вольешься.- Приходишь, а тебе говорят, что девочке тут не место?- По началу так и было, но теперь проблем с этим нет.- Как семья приняла твое решение?- Родители сильно переживали. Мама вот до сих пор переживает и это невозможно изменить. Изначально ведь они думали, что войну можно вот просто так бросить и уйти. Что все это не так уж надолго. Но со временем пришло понимание и пошли стадии отрицания, грусти, злости, но в итоге они это приняли. В итоге я сумела доказать, что могу быть здесь полезной, и теперь даже родители сказали, что искренне мною гордятся.- Люди не очень понимают, чем занимается оператор FPV-дрона. Как выглядит твой обычный боевой выход?- Мы находим удачную позицию, делаем первые пристрелочные вылеты, после чего принимаемся за работу. Выставляем оборудование, смотрим погоду. Вот, к примеру, ветер, да? Есть места, где ветер такой сильный, что продувает насквозь. Там "птицу" нельзя ставить. Нужно искать другое место, чтобы она хотя бы взлетела ровно. Еще нужно учитывать РЭБ, который тоже создает определенные проблемы. А когда все готово, мы получаем информацию и начинаем работать по целям.- Каким был твой первый боевой вылет? Это был уже FPV или квадрокоптер со сбросом?- Со сбросами, на самом деле, я работала мало. Это даже в опыт можно не записывать. А вот первый боевой вылет помню. Голова кружилась, руки тряслись, а потом я поразила противника. Вот был случай, когда наши ребята подходили к блиндажу, в котором находился противник, а мне нужно было поразить этот блиндаж.Мне нужно было очень четко в него залететь, и я прямо нервничала. Вот как струна прямо. И такое напряжение, в принципе, во время каждого вылета. Ты напряжен, сосредоточен и видишь цель.После того, как я поразила блиндаж, ребята подошли и стали забрасывать его гранатами, после чего противник отошел. То есть отошли те, кто смог. Все прочие остались там навсегда.Эмоций тогда было много, эмоции были самые разные. "Ничего себе, что я, оказывается, умею", - думала я. А потом накатывает дикая усталость, но работа уже сделана.- Сколько у тебя было боевых вылетов?- Несколько сотен.- Сколько же ты воюешь?- Почти с самого начала. В 2022 году началась СВО, и через пару месяцев я приехала. Так что я здесь уже довольно давно.- Можно ли убежать от FPV-дрона?- Зависит от ситуации. Если стоишь в чистом поле, то вряд ли. Можно попробовать убежать, но сомнительно. Если же находишься в каком-никаком укрытии, то лучше оставаться на месте. Вот это я по личному опыту рекомендую, поскольку недавно был случай, когда дрон противника пролетел в трех-четырех метрах и бахнул рядом. Если бы я побежала куда-то, то меня бы заметили, и в то же место ударил второй. Либо даже первый ударил бы прямо в меня. Потому если сидите в укрытии, то лучше не дергаться, а спрятаться поглубже, примерно понимая, куда он может ударить, куда пойдет волна осколков.- Но мы же видели лихой маневр бойца на том знаменитом видео…- Так он не убегал, а просто обманул оператора. Не всякий так сможет. К примеру, военнослужащий в более пожилом возрасте вряд ли сможет исполнить этот маневр.- Поражая вражеского солдата, оператор метит в корпус или в ноги?- В ноги, конечно. Потому, что в корпус труднее попасть, а когда целишься в ноги, противника может накрыть волна осколков и, как минимум, "затрехсотить".

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

сво, дроны, беспилотники, женщины, интервью, спецоперация, бпла