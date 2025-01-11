https://ukraina.ru/20250111/1060193617.html

Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году

Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году - 11.01.2025 Украина.ру

Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году

Маловероятно, что найдется компромиссный вариант между позициями Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине, хотя встречаться президенты могут неоднократно, считает известный политолог, американский журналист Майкл Бом.

2025-01-11T07:05

2025-01-11T07:05

2025-01-11T07:05

интервью

сша

россия

канада

дональд трамп

владимир путин

нато

арктика

панама

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_57:1:900:475_1920x0_80_0_0_760c627b28dab01c5346472e120b0c80.jpg

Об этом, а также о перспективах США купить Гренландию и взять под контроль Панамский канал он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Будущий спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News 8 января изложил свое видение решения украинского конфликта. Он назвал реальной задачей достичь мира в течение 100 дней, при этом сообщил, что США не пойдут на уступки Москве и будут "спасать Украину".Дональд Трамп, который ранее обещал завершить конфликт за 24 часа, в свою очередь, откорректировал собственные планы, сообщив, что достижение мира может занять полгода.— Майкл, Кит Келлог заявил, что самая большая ошибка Байдена была не разговаривать с Путиным. А Трамп такой ошибки не допустит? Сможет ли он принять реалистичные условия мира: ликвидацию терроризма и русофобии, поддерживаемых украинским режимом? Какие условия готова принять Россия, и что могут предложить США?— Судя по всему, Трамп довольно скоро встретится с Путиным, чтобы обсудить конфликт на Украине. Возможно, они даже несколько раз встретятся.Но Трампу будет крайне сложно прийти к какому-то соглашению с президентом РФ по украинской проблематике. Вряд ли он уступит Путину по принципиально важным для него и Украины вопросам.Первый такой вопрос — сохранение Украины как независимого от России государства примерно в тех границах, в которых она находится на сегодняшний день.Второе — установление демилитаризованной зоны, где будут находиться вооруженные международные миротворческие силы.Третий вопрос — гарантия безопасности для Украины в виде обещанного оборонного пакта на 10 лет. Речь идет о поставках оружия на Украину со стороны США и европейских стран. Пакт по форме будет похож на 10-летное оборонное соглашение между США и Израилем.Вместе с тем, думаю, что Трамп готов исключить вариант членства Украины в НАТО.Но эти предполагаемые жесткие условия Трампа вряд ли будут приемлемы для России, судя по заявлениям президента Путина. И Трамп, в свою очередь, не может уступить Путину касательно его жестких требований, потому что это означало бы, что США полностью слили бы Украину — что является неприемлемым вариантом для Трампа.Так что крайне маловероятно, что найдется компромиссный вариант между жесткими требованиями и позициями Трампа и Путина.Поэтому я настроен пессимистично в отношении того, что будет достигнуто мирное соглашение — или даже перемирие — в 2025 году. И это значит, что все громогласно заявленные намерения Трампа стать миротворцем и положить конец конфликта на Украине, к сожалению, не увенчаются успехом.— У Трампа также есть амбиции на Гренландию. Это позволит США усилиться в арктическом регионе. Можем ли мы говорить в связи с этим, что Арктика станет следующей ареной противостояния США и России?— Да, есть большие амбиции Трампа в арктическом регионе — прежде всего его стремление укрепить позицию и статус США как арктической державы. И они будут напрямую затрагивать ключевые интересы России (и Китая) в этом регионе.Приоритетная задача Трампа на своем втором сроке — кардиальным образом укрепить американскую позицию в этом стратегически важном для США районе. Но это не будет выглядеть как аннексия или военный захват (что абсолютно нереально), а скорее всего это будет в виде заключения стратегического соглашения (Compacts of Free Association, или CFA) по примеру тех договоренностей, которые США в 1986 и 1994 годах уже подписали с тремя странами — Маршалловыми островами, Микронезией и Палау.Они предназначены, чтобы помочь США сдерживать Китай. Аналогичным образом такое же соглашение с Гренландией поможет США ограничивать и Россию, и Китай одновременно.Если США заключат такое соглашение с Гренландией, согласно условиям уже существующих соглашений CFA, Вашингтон обязуется на долгий срок (как правило на 20 лет) оказывать Гренландии ежегодно крупную экономическую дотационный помощь на миллиарды долларов, что будет значительно больше, чем она получает на сегодняшний день от Дании (примерно 600 миллионов долларов в год).Если такое соглашение будет подписано, то США также обязуются в двустороннем порядке защищать Гренландии от любого акта агрессии извне. Наверняка также будут предусмотрены договором CFA привилегии для гренландцев — например,автоматически получение вида на жительство в США.Взамен США получат эксплозивное право построить новые военные базы в Гренландии и приоритетный доступ к ключевым инвестиционным проектам в этой стране.Такое соглашение поможет США достичь ключевых геополитических целей в Арктике — уменьшения экономического геополитического влияния Китая в Гренландии; укрепления сдерживания как России, так и Китая в арктическом регионе; и укрепления позиции США как арктической державы (на сегодняшний день США занимают всего лишь 10% арктического географического региона, но вместе с Гренландией, это увеличится до 30%).Так что, если Трампу удастся заключить такой эксклюзивный стратегический договор с Гренландией, то конкуренция — а то и противостояние — между США и РФ станет жестче.— Трамп не хочет позволить Китаю взять под свой контроль важнейший для экономики США Панамский канал. Может ли это стать предметом торга для России и США: мы признаем разумность этих требований Трампа, а Запад уходит из Украины?— Нет, нейтральный статус Панамского канала никак не может быть предметом торга — ни с Россией, ни с какой-нибудь другой страной.Ключевое условие договора Картера в 1977 года, когда он отдал канал Панаме (до этого, в течение 60 лет, США владели этим каналом) — это то, что Панама должна гарантировать нейтральный статус канала.В договоре 1977 года между США и Панамой, четко изложено, что США имеют полное право военным путем защищать Панамский канал, если его нейтралитет находится под угрозой.Поскольку свободный и беспрепятственный доступ к этому каналу абсолютно бесспорный и безоговорочный — как для американских коммерческих судов, так и военных — США будут всегда отстаивать свое законное право защищать нейтральный статус этого канала.Поэтому какой-нибудь "торг" с Россией по этому вопросу — или какая-то увязка с украинским конфликтом — абсолютно неуместен. Я бы сказал и нелепа.США вовсе не нуждаются в российском признании права защищать нейтральный статус Панамского канала. Это право существует как по договору между США и Панамой, так и по определению.Тут важно объяснить, что Китай не владеет самим Панамским каналом. Канал находится под контролем панамских властей. Именно они определяют сумму взносов, которые Панама собирает у всех кораблей, которые проходят через канал.Любое владение Китаем этим каналом, разумеется, нарушило бы нейтральный статус Панамского канала, и США бы не позволили, чтобы дело каким-то образом дошло до этого.Да, это правда, что Китай владеет двумя портами, связанными с каналом — они находится в обоих концах этого канала. Трампу крайне не нравится это, разумеется, но, вместе с тем, не факт, что он готов отправить американские войска в панамский канал, чтобы взять эти китайские порты под американский контроль.Другое дело, что Трамп до сих пор считает абсолютным позором договор, который Картер подписал с Панамой в 1977 году, согласно которому США вернули канал Панаме. Трамп считает, что канал должен оставаться исключительно американской собственностью, поскольку США купили эти права в 1903 году и вложили колоссальные деньги и силы, чтобы построить Панамский канал.Есть большая вероятность, что в своем сроке Трамп просто-напросто дезавуирует договор, который Картер подписал с Панамой — точно также как Трамп на его первом сроке вышел из договоров по климату, по ядерной сделке с Ираном и по РСМД с Россией.После выхода США из договора с Панамой 1977 года, Трамп может взять панамский канал под американский контроль, используя американские вооруженные силы.Таким образом, Трамп сможет исправить "историческую несправедливость", которую Картер "сдуру" совершил: когда произвольно и по глупости, по мнению Трампа, подарил "с барского стола" этот драгоценный канал Панаме.Предельно важно для Трампа, чтобы панамский канал вернулся к своей "родной гавани" — под американский контроль — откуда он впервые образовался в самом начале 20-го века при президенте Тедди Рузвельте.— Трамп ставит цель — воссоединение США и Канады. Насколько объединение Канады и США политически реализуемо? Ведь у стран сильно отличаются социальные модели. В США — жёсткий рынок; в Канаде — рыночный социализм европейского северного типа.— Что касается Канады, то речь, конечно же, не идет о какой-то американской аннексии или присоединении этой страны к Америке. Это напрочь исключено, в том числе и самим Трампом.Но вместе с тем Трамп требует, чтобы Канада устранила следующие главные проблемы в американо-канадских отношениях.Это, во-первых, торговый дефицит США с Канадой. Канада на втором месте по объему торговли среди крупнейших торговых партнеров США и имеет большой торговый профицит (примерно 75 миллиардов долларов) с США. Трамп требует, чтобы этот дефицит уменьшился за счет снятия Канадой всех протекционных мер и чтобы она купила больше американских товаров.Во-вторых, Трамп требует, чтобы Канада гораздо жестче контролировала свои границы, пресекала поток наркотиков и нелегальной иммиграции (в основном из центральной и южной Америки), которые идут в США через слабо контролируемые места вдоль американской-канадской границы.Третья проблема — увеличение расходов на оборону. Канада тратит только 1,3% ВВП на оборону — один из самых низких показателей среди всех членов НАТО. В этом плане Трамп считает Канаду "иждивенцем" и требует, чтобы Канада увеличила свои расходы на оборону, как минимум, до 2% ВВП — хотя недавно Трамп выдвинул новые требования для всех союзников по НАТО — уже 5% от ВВП.О том, ждет ли успех амбициозного Трампа в Арктике, Канаде и Панаме в материале Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20250109/1060159945.html

сша

россия

канада

арктика

панама

украина

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, канада, дональд трамп, владимир путин, нато, арктика, панама, украина, кит келлог, китай, геополитика, ресурсы