https://ukraina.ru/20250111/1060187912.html

"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина

"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина - 11.01.2025 Украина.ру

"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина

За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. Но за второе полугодие 2024 года войска взяли уже семь городов, это кратный рост. Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T06:45

2025-01-11T06:45

2025-01-11T06:45

новости

россия

авдеевка

сергей полетаев

наступление

вс рф

великая отечественная война

штурм

продвижение

сво

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Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Посмотрим, что будет дальше. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет, рассказал эксперт.Например, за первое полугодие 2024 года ВС России взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов (Курахово фактически заняли 31 декабря), отметил он.Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не наблюдаю серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть, указал эксперт."Все-таки эти штурмы мы проводим очень небольшим количеством людей. Это никак не ассоциируется с масштабными штурмовыми действиями. (...) Конечно, штурмовые подразделения истощаются, но если нет масштаба боев времен Великой Отечественной, то нет и потерь времен Великой Отечественной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250110/1060168742.html

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новости, россия, авдеевка, сергей полетаев , наступление, вс рф, великая отечественная война, штурм, продвижение, сво, детали, спецоперация, потери, курахово