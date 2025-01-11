"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. Но за второе полугодие 2024 года войска взяли уже семь городов, это кратный рост. Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Посмотрим, что будет дальше. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет, рассказал эксперт.
Например, за первое полугодие 2024 года ВС России взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов (Курахово фактически заняли 31 декабря), отметил он.
"Это кратный рост. А если мы за первое полугодие 2025 года возьмем один город или два, это будет говорить о том, что определенные проблемы начались и у нашей штурмовой машины. Может быть, у нас не будет хватать людей", — подчеркнул Полетаев.
Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не наблюдаю серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть, указал эксперт.
"Все-таки эти штурмы мы проводим очень небольшим количеством людей. Это никак не ассоциируется с масштабными штурмовыми действиями. (...) Конечно, штурмовые подразделения истощаются, но если нет масштаба боев времен Великой Отечественной, то нет и потерь времен Великой Отечественной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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