"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина - 11.01.2025 Украина.ру
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"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина - 11.01.2025 Украина.ру
"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. Но за второе полугодие 2024 года войска взяли уже семь городов, это кратный рост. Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T06:45
2025-01-11T06:45
новости
россия
авдеевка
сергей полетаев
наступление
вс рф
великая отечественная война
штурм
продвижение
сво
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Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Посмотрим, что будет дальше. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет, рассказал эксперт.Например, за первое полугодие 2024 года ВС России взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов (Курахово фактически заняли 31 декабря), отметил он.Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не наблюдаю серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть, указал эксперт."Все-таки эти штурмы мы проводим очень небольшим количеством людей. Это никак не ассоциируется с масштабными штурмовыми действиями. (...) Конечно, штурмовые подразделения истощаются, но если нет масштаба боев времен Великой Отечественной, то нет и потерь времен Великой Отечественной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, авдеевка, сергей полетаев , наступление, вс рф, великая отечественная война, штурм, продвижение, сво, детали, спецоперация, потери, курахово
Новости, Россия, Авдеевка, Сергей Полетаев , наступление, ВС РФ, Великая Отечественная война, штурм, продвижение, СВО, детали, Спецоперация, потери, Курахово

"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина

06:45 11.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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За первое полугодие 2024 года ВС РФ взяли один город – Авдеевку. Но за второе полугодие 2024 года войска взяли уже семь городов, это кратный рост. Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас российская штурмовая машина движется с ускорением. Посмотрим, что будет дальше. Какой будет признак того, что этот процесс застопорится? Если не будет продвижения и фронт опять встанет, рассказал эксперт.
Например, за первое полугодие 2024 года ВС России взяли один город – Авдеевку. За второе полугодие войска взяли уже семь городов (Курахово фактически заняли 31 декабря), отметил он.

"Это кратный рост. А если мы за первое полугодие 2025 года возьмем один город или два, это будет говорить о том, что определенные проблемы начались и у нашей штурмовой машины. Может быть, у нас не будет хватать людей", — подчеркнул Полетаев.

Но пока по своему опыту общению с бойцами на СВО я не наблюдаю серьезной нехватки личного состава. Видимо, контрактников действительно готовят несколько месяцев и резервы еще есть, указал эксперт.
"Все-таки эти штурмы мы проводим очень небольшим количеством людей. Это никак не ассоциируется с масштабными штурмовыми действиями. (...) Конечно, штурмовые подразделения истощаются, но если нет масштаба боев времен Великой Отечественной, то нет и потерь времен Великой Отечественной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияАвдеевкаСергей ПолетаевнаступлениеВС РФВеликая Отечественная войнаштурмпродвижениеСВОдеталиСпецоперацияпотериКурахово
 
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