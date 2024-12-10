https://ukraina.ru/20241210/1059551706.html
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику приехал "Орешник", а цели его наведения будет определять Минск. Продвижение ВС РФ, в том числе в Сумской области
2024-12-10T18:00
2024-12-10T18:00
2024-12-10T18:01
россия
запад
москва
сергей нарышкин
дмитрий медведев
служба внешней разведки
украина.ру
эксклюзив
владимир зеленский
дмитрий песков
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Россия близка к достижению целей спецоперацииВо вторник, 10 декабря, в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Чуть позже, комментируя это высказывание Нарышкина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что: "специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим".Автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада обратил внимание на то, что в сегодняшнем интервью Сергей Нарышкин также затронул тему роли Запада в украинском конфликте.Он напомнил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ранее отмечавшего, что без стратегического поражения Запада невозможна победа России, а значит, конечной целью Москвы должен стать развал США. "И никаких правил в отношении врага", – резюмировал Медведев.Лукашенко рассказал Западу, что получил "красную кнопку" от "Орешника"В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, а также новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства. "Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппозиция. - Ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал Лукашенко.Он добавил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), а договоренность о его размещении на белорусской территории была достигнута в начале декабря.Наконец, Лукашенко резюмировал, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Продвижение ВС РФ: Курахово, Жёлтое и Сумская областьВо вторник, 10 декабря, подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики (ДНР). Этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В то же время председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что российские военные также продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово.Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу Сумской области в районе села Александрия.В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.Что на самом деле волнует украинцевИнтересно, что в уходящем году украинцы чаще всего искали в Google график отключений света, информацию о Евро-2024, Олимпиаде и Пасхе, а также интересовались судьбой главкома ВСУ Александра Сырского и российским городом Суджей.По запросам о покупках лидировали зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также украинцев интересовали дубайский шоколад, игрушки антистресс в форме лапки и тюбинг (ватрушка для катания с горки. - Ред.). Наконец, жители страны пытались понять, что такое МСЭК (медико-социальная экспертиза. - Ред.), РЭБ (радиоэлектронная борьба. - Ред.), чиназес (синоним слова "круто". - Ред.), квадроберы и бусификация (насильственная мобилизация на Украине - Ред.).Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Дениса Рудомётова Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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россия, запад, москва, сергей нарышкин, дмитрий медведев, служба внешней разведки , украина.ру, эксклюзив, владимир зеленский, дмитрий песков, сво, deep state, александр лукашенко, "орешник", google, сумская область, прорыв, вс рф
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
18:00 10.12.2024 (обновлено: 18:01 10.12.2024)
Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику приехал "Орешник", а цели его наведения будет определять Минск. Продвижение ВС РФ, в том числе в Сумской области
Россия близка к достижению целей спецоперации
Во вторник, 10 декабря, в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин
заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ
на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского
полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
"На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", – сказал директор СВР.
Чуть позже, комментируя это высказывание Нарышкина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что: "специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим".
Автор издания Украина.ру Павел Котов
в своем материале Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада
обратил внимание на то, что в сегодняшнем интервью Сергей Нарышкин также затронул тему роли Запада в украинском конфликте.
Он напомнил слова зампредседателя Совбеза
РФ Дмитрия Медведева
, ранее отмечавшего, что без стратегического поражения Запада невозможна победа России, а значит, конечной целью Москвы должен стать развал США.
"И никаких правил в отношении врага", – резюмировал Медведев.
Лукашенко рассказал Западу, что получил "красную кнопку" от "Орешника"
В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, а также новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства.
"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппозиция. - Ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), а договоренность о его размещении на белорусской территории была достигнута в начале декабря.
Наконец, Лукашенко резюмировал, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши
, скупающей тяжелые вооружения в США
и Южной Корее
. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - рассказал Лукашенко.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши
- 8 минут, до Германии
- 11 минут, до Великобритании
- 19 минут.
Продвижение ВС РФ: Курахово, Жёлтое и Сумская область
Во вторник, 10 декабря, подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики (ДНР
). Этот факт подтвердили в Минобороны РФ.
В то же время председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты
РФ Владимир Рогов
уточнил, что российские военные также продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово.
Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".
Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу Сумской области в районе села Александрия.
В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.
"ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум - отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".
Что на самом деле волнует украинцев
Интересно, что в уходящем году украинцы чаще всего искали в Google график отключений света, информацию о Евро-2024, Олимпиаде и Пасхе, а также интересовались судьбой главкома ВСУ Александра Сырского
и российским городом Суджей.
По запросам о покупках лидировали зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также украинцев интересовали дубайский шоколад, игрушки антистресс в форме лапки и тюбинг (ватрушка для катания с горки. - Ред.).
Наконец, жители страны пытались понять, что такое МСЭК (медико-социальная экспертиза. - Ред.), РЭБ (радиоэлектронная борьба. - Ред.), чиназес (синоним слова "круто". - Ред.), квадроберы и бусификация (насильственная мобилизация на Украине - Ред.).