https://ukraina.ru/20241210/1059551706.html

Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря

Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря - 10.12.2024 Украина.ру

Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику приехал "Орешник", а цели его наведения будет определять Минск. Продвижение ВС РФ, в том числе в Сумской области

2024-12-10T18:00

2024-12-10T18:00

2024-12-10T18:01

россия

запад

москва

сергей нарышкин

дмитрий медведев

служба внешней разведки

украина.ру

эксклюзив

владимир зеленский

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059551297_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5dfc73f79a71e89cd2a2cdd7e8507bbd.jpg

Россия близка к достижению целей спецоперацииВо вторник, 10 декабря, в интервью российскому журналу "Разведчик" директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Москва близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Глава российского ведомства также добавил, что режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Чуть позже, комментируя это высказывание Нарышкина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что: "специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим".Автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада обратил внимание на то, что в сегодняшнем интервью Сергей Нарышкин также затронул тему роли Запада в украинском конфликте.Он напомнил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ранее отмечавшего, что без стратегического поражения Запада невозможна победа России, а значит, конечной целью Москвы должен стать развал США. "И никаких правил в отношении врага", – резюмировал Медведев.Лукашенко рассказал Западу, что получил "красную кнопку" от "Орешника"В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, а также новейший российский ракетный комплекс "Орешник" с пусковой установкой белорусского производства. "Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппозиция. - Ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал Лукашенко.Он добавил, что российский "Орешник" базируется на шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), а договоренность о его размещении на белорусской территории была достигнута в начале декабря.Наконец, Лукашенко резюмировал, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Продвижение ВС РФ: Курахово, Жёлтое и Сумская областьВо вторник, 10 декабря, подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики (ДНР). Этот факт подтвердили в Минобороны РФ.В то же время председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уточнил, что российские военные также продвинулись к зданию городского совета в западной части Курахово.Ряд СМИ сообщают, что ВСУ пытаются массово бежать из города. В частности, телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что в Курахово остаются лишь подразделения ВСУ из "наиболее идейных".Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу Сумской области в районе села Александрия.В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.Что на самом деле волнует украинцевИнтересно, что в уходящем году украинцы чаще всего искали в Google график отключений света, информацию о Евро-2024, Олимпиаде и Пасхе, а также интересовались судьбой главкома ВСУ Александра Сырского и российским городом Суджей.По запросам о покупках лидировали зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также украинцев интересовали дубайский шоколад, игрушки антистресс в форме лапки и тюбинг (ватрушка для катания с горки. - Ред.). Наконец, жители страны пытались понять, что такое МСЭК (медико-социальная экспертиза. - Ред.), РЭБ (радиоэлектронная борьба. - Ред.), чиназес (синоним слова "круто". - Ред.), квадроберы и бусификация (насильственная мобилизация на Украине - Ред.).Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Дениса Рудомётова Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059531900.html

https://ukraina.ru/20241210/1059540853.html

https://ukraina.ru/20241210/1059542449.html

https://ukraina.ru/20241210/1059540438.html

https://ukraina.ru/20241210/1059535653.html

россия

запад

москва

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, запад, москва, сергей нарышкин, дмитрий медведев, служба внешней разведки , украина.ру, эксклюзив, владимир зеленский, дмитрий песков, сво, deep state, александр лукашенко, "орешник", google, сумская область, прорыв, вс рф