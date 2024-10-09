Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241009/1057973199.html
Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают "колоссальный дефицит" беспилотников. На это указал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов, передает Financial Times
2024-10-09T09:25
2024-10-09T09:25
новости
украина
россия
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016236_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f71ca62ed518c3eb08122e4f67edfa3a.jpg
По словам Хасапова, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей.Ранее в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.Подробнее об уничтожении беспилотников - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016236_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_0b7c098ecaced20f0e6ce478c6b4933e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вооруженные силы украины, денис шмыгаль
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль

Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ

09:25 09.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают "колоссальный дефицит" беспилотников. На это указал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов, передает Financial Times
По словам Хасапова, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей.
"У государства нет средств, чтобы купить их", - добавил он.
Ранее в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
Подробнее об уничтожении беспилотников - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДенис Шмыгаль
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ
12:14Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР
11:46Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
11:44Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов
10:51Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
10:49Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами
10:42Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка"
10:41"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине
10:19Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах
10:02"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
09:36Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ
09:25Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
09:00Страшная математика войны, провалы ВСУ, оскорбительные слова Харрис. Главное на Украине на утро 9 октября
08:11Главное за ночь 9 октября
08:01"Ликвидация вооруженных банд". 80 лет с начала тотальной войны с бандеровцами
07:14Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится
07:00Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
06:53Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита
06:50"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО
06:40Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"
Лента новостейМолния