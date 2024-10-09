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Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ

Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру

Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают "колоссальный дефицит" беспилотников. На это указал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов, передает Financial Times

2024-10-09T09:25

2024-10-09T09:25

2024-10-09T09:25

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По словам Хасапова, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей.Ранее в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.Подробнее об уничтожении беспилотников - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, денис шмыгаль