Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают "колоссальный дефицит" беспилотников. На это указал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов, передает Financial Times
По словам Хасапова, его компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей.
"У государства нет средств, чтобы купить их", - добавил он.
Ранее в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
Подробнее об уничтожении беспилотников - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.