Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами - 06.12.2024 Украина.ру
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Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами
Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами - 06.12.2024 Украина.ру
Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами
Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-12-06T10:01
2024-12-06T10:30
новости
сергей лавров
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россия
женева
такер карлсон
владимир путин
пентагон
минобороны
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Он сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение.Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.В этом же интервью министр подчеркнул, что Россия не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер.Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
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новости, сергей лавров, сша, россия, женева, такер карлсон, владимир путин, пентагон, минобороны
Новости, Сергей Лавров, США, Россия, Женева, Такер Карлсон, Владимир Путин, Пентагон, Минобороны

Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами

10:01 06.12.2024 (обновлено: 10:30 06.12.2024)
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Он сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение.
Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.
"Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - сказал Лавров.
В этом же интервью министр подчеркнул, что Россия не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер.
Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
 
НовостиСергей ЛавровСШАРоссияЖеневаТакер КарлсонВладимир ПутинПентагонМинобороны
 
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