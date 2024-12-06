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Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами

Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами - 06.12.2024 Украина.ру

Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами

Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-12-06T10:01

2024-12-06T10:01

2024-12-06T10:30

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Он сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение.Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.В этом же интервью министр подчеркнул, что Россия не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, такая война может иметь ядерный характер.Он также напомнил, что в ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.

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новости, сергей лавров, сша, россия, женева, такер карлсон, владимир путин, пентагон, минобороны