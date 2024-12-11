Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров
05:15 11.12.2024 (обновлено: 07:23 11.12.2024)
Фото - Команда Зеленського
Переговоры по ситуации на Украине развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. Там примут участие Россия, США, страны БРИКС и ЕС и ряд других стран. Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о готовности к переговорам. При этом другие западные СМИ сообщают о трех "мирных планах", которые подготовила команда избранного президента США Дональда Трампа. Причем наиболее подробный из них был изложен спецпосланником по Украине Китом Келлогом.
Глава Офиса президента Андрей Ермак летал в США и после этого заявил о готовности провести выборы сразу после заключения мира, а еще через день они сообщили цифру реальных потерь ВСУ, сообщил эксперт.
"Хотя при этом наврали, потери гораздо выше. Но в этот раз они заявили, что потери 105 тысяч человек, а Зеленский за несколько дней до этого заявлял, что потери намного меньше 80 тысяч", — отметил политолог.
Видимо, перед Ермаком положили лист бумаги и сказали: ребята, вы будете делать вот это, а сначала заявите это и это, что они и исполнили. Поэтому Украина не является субъектом переговоров, указал Баширов.
Он подчеркнул, что переговоры развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. И там примут участие США и страны БРИКС, Россия, страны Евросоюза, саудиты, арабские эмираты, возможно, Япония. Они продлятся несколько лет, отметил эксперт.
"Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. А когда Китай входит в союзнические отношения с Россией, он начинает резко усиливаться. Поэтому переговоры по украинскому треку — это переговоры России и США", — заключил собеседник издания.
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