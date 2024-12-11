Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров - 11.12.2024 Украина.ру
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Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров
Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров - 11.12.2024 Украина.ру
Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров
Переговоры по ситуации на Украине развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. Там примут участие Россия, США, страны БРИКС и ЕС и ряд других стран. Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2024-12-11T05:15
2024-12-11T07:23
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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о готовности к переговорам. При этом другие западные СМИ сообщают о трех "мирных планах", которые подготовила команда избранного президента США Дональда Трампа. Причем наиболее подробный из них был изложен спецпосланником по Украине Китом Келлогом.Глава Офиса президента Андрей Ермак летал в США и после этого заявил о готовности провести выборы сразу после заключения мира, а еще через день они сообщили цифру реальных потерь ВСУ, сообщил эксперт.Видимо, перед Ермаком положили лист бумаги и сказали: ребята, вы будете делать вот это, а сначала заявите это и это, что они и исполнили. Поэтому Украина не является субъектом переговоров, указал Баширов.Он подчеркнул, что переговоры развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. И там примут участие США и страны БРИКС, Россия, страны Евросоюза, саудиты, арабские эмираты, возможно, Япония. Они продлятся несколько лет, отметил эксперт."Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. А когда Китай входит в союзнические отношения с Россией, он начинает резко усиливаться. Поэтому переговоры по украинскому треку — это переговоры России и США", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.О том, что было самым важным в интервью Лаврова — в материале На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, марат баширов, андрей ермак, переговоры, брикс, евросоюз, китай, мир, офис президента, сво, детали
Новости, Украина, Россия, США, Марат Баширов, Андрей Ермак, переговоры, БРИКС, Евросоюз, Китай, мир, Офис президента, СВО, детали

Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров

05:15 11.12.2024 (обновлено: 07:23 11.12.2024)
 
Фото - Команда Зеленського
Фото - Команда Зеленського
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Переговоры по ситуации на Украине развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. Там примут участие Россия, США, страны БРИКС и ЕС и ряд других стран. Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о готовности к переговорам. При этом другие западные СМИ сообщают о трех "мирных планах", которые подготовила команда избранного президента США Дональда Трампа. Причем наиболее подробный из них был изложен спецпосланником по Украине Китом Келлогом.
Глава Офиса президента Андрей Ермак летал в США и после этого заявил о готовности провести выборы сразу после заключения мира, а еще через день они сообщили цифру реальных потерь ВСУ, сообщил эксперт.
"Хотя при этом наврали, потери гораздо выше. Но в этот раз они заявили, что потери 105 тысяч человек, а Зеленский за несколько дней до этого заявлял, что потери намного меньше 80 тысяч", — отметил политолог.
Видимо, перед Ермаком положили лист бумаги и сказали: ребята, вы будете делать вот это, а сначала заявите это и это, что они и исполнили. Поэтому Украина не является субъектом переговоров, указал Баширов.
Он подчеркнул, что переговоры развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. И там примут участие США и страны БРИКС, Россия, страны Евросоюза, саудиты, арабские эмираты, возможно, Япония. Они продлятся несколько лет, отметил эксперт.
"Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. А когда Китай входит в союзнические отношения с Россией, он начинает резко усиливаться. Поэтому переговоры по украинскому треку — это переговоры России и США", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
О том, что было самым важным в интервью Лаврова — в материале На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 06:30
Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВОС самого начала курской авантюры было понятно, что вражеская группировка, которая зашла на нашу территорию – смертники. А теперь это становится очевидно. Положение противника ухудшается, потому что котел смыкается все быстрее и быстрее. Безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАМарат БашировАндрей ЕрмакпереговорыБРИКСЕвросоюзКитаймирОфис президентаСВОдетали
 
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