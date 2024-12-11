https://ukraina.ru/20241211/1059539854.html

Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров

Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров - 11.12.2024 Украина.ру

Переговоры по Украине развалятся на два трека. Баширов о том, почему Украина — не субъект для переговоров

Переговоры по ситуации на Украине развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. Там примут участие Россия, США, страны БРИКС и ЕС и ряд других стран. Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2024-12-11T05:15

2024-12-11T05:15

2024-12-11T07:23

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о готовности к переговорам. При этом другие западные СМИ сообщают о трех "мирных планах", которые подготовила команда избранного президента США Дональда Трампа. Причем наиболее подробный из них был изложен спецпосланником по Украине Китом Келлогом.Глава Офиса президента Андрей Ермак летал в США и после этого заявил о готовности провести выборы сразу после заключения мира, а еще через день они сообщили цифру реальных потерь ВСУ, сообщил эксперт.Видимо, перед Ермаком положили лист бумаги и сказали: ребята, вы будете делать вот это, а сначала заявите это и это, что они и исполнили. Поэтому Украина не является субъектом переговоров, указал Баширов.Он подчеркнул, что переговоры развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. И там примут участие США и страны БРИКС, Россия, страны Евросоюза, саудиты, арабские эмираты, возможно, Япония. Они продлятся несколько лет, отметил эксперт."Второй трек — переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. А когда Китай входит в союзнические отношения с Россией, он начинает резко усиливаться. Поэтому переговоры по украинскому треку — это переговоры России и США", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.О том, что было самым важным в интервью Лаврова — в материале На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059527082.html

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