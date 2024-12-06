https://ukraina.ru/20241206/1059474260.html

На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону

На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону - 06.12.2024 Украина.ру

На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону

Россия будет разговаривать с Западом как с бандитами, которые не понимают вежливости, жестко и определенно. Тому подтверждение — интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.

2024-12-06T16:46

2024-12-06T16:46

2024-12-06T18:25

интервью

россия

запад

украина

сергей лавров

владимир путин

такер карлсон

украина.ру

"орешник"

мид

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Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Юрий Светов.Текст беседы американского журналиста с главой МИД России опубликован 6 декабря на сайте ведомства и уже собрал более 3 миллионов просмотров.— Юрий Ильич, что, на ваш взгляд, было самым важным в интервью Карлсона и Лаврова?— Откровенность, с которой Сергей Лавров говорил по очень болезненным вопросам. Компетентность — это понятно, это само собой, он все знает. Но меня лично поразила его откровенность в обсуждении тем, которые важно было услышать из уст именно Лаврова.Потому что западные политики всегда стараются замазать причинно-следственные связи, не погружаясь в глубину вопроса, отделываются штампами. Например, "Украина во главе с Зеленским — это передовая линия демократии, им надо помогать". Или, "Россия — это злодей, страна-агрессор, которая совершила немотивированную агрессию на Украине".Слово "немотивированная" — ключевая тема, которую проясняет Лавров. Почему так произошло, что Россия была вынуждена начать СВО, каковы мотивы наших действий, кто несет ответственность за это. На Западе об этом не хотят ни говорить, ни слышать. Карлсон же об этом спрашивает Лаврова, а последний рассказывает.Я думаю, огромное влияние на западных политиков оказали романы Толкина, где есть орки, Мордор и другие громкие слова. А дальше — давайте их давить и душить. Или опять же слова-штампы: "демократия", "свобода", "тоталитарные страны", "агрессия".Западный читатель и слушатель их потребляет, даже не задумываясь о смысле. А ведь отсюда многое идет — в том числе забвение исторических уроков. Когда у тебя есть штампы, то не надо и вдумываться. То есть слово "агрессор" — это всегда Россия и Китай.Но обратите внимание, что творили Великобритания, США, Германия в колониях — об этом помнят и говорят в Африке, но не хочет замечать европейский житель.Мне очень понравилось, когда Обама выразился в таком духе: дескать, в 45-м году закончилась эпоха, когда одни государства прирастали другими территориями. А по итогам указанного года Америка забрала себе Микронезию, массу островов, в том числе Гуам, и многое-многое другое. И это как бы другое.Почему вы не вводите санкции против Израиля? Почему вы осуждаете правительство Грузии за подавление протестов, а когда это делал Макрон, вы молчали? Почему вы не проронили ни слова во время попытки военного переворота в Южной Корее? Они твердят — это другое.Поэтому, разъяснить, что на самом деле стоит за словами-штампами Запада, на мой взгляд, главный смысл беседы Такера и Лаврова — чтобы показать, что за каждым словом есть подлинное содержание.И еще у него тоже интересная история, ну как бы приглянулось, то что Лавров как-то с двух сторон говорит. То есть он говорит, что Россия хотела бы нормальных— Россия хотела бы нормальных отношений с США и не усугублять ситуацию, но в будущем готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее "стратегического поражения". Москва готова направить дополнительные "сообщения", если Запад не сделает нужных выводов после применения "Орешника". Как вы к этому относитесь?— Я к этому отношусь очень положительно. Одна из бед советской внешней политики заключалась в том, что мы все время боялись обвинений со стороны Запада. Даже самых смешных, например, указаний на то, что мы поступаем так же, как они. Мы все время подчеркивали: "Мы не американцы, мы так не поступаем".Но у меня вопрос. Почему, если США как суверенное государство считают возможным защищать свой суверенитет не только мирными конференциями и лозунгами, а иными методами [в том числе силой] — почему мы не должны этого делать? То есть нам угрожают войной на нашей территории, стреляют ракетами ATACMS — а мы разворачиваем лозунг "Мы за мир во всем мире".В этом плане риторика России важна. Глава МИД не первый раз повторяет, что мы предлагали и сейчас хотим решить украинский вопрос мирным путем. Но вы хотите слушать. Мы продолжаем говорить о мире, но одновременно с этим будем решать эту проблему с помощью военной силы.Ведь были Стамбульские соглашения — прими их Запад и Украина, была бы другая ситуация на земле. Не захотели, выкинули — получите другую. И чем дальше, тем больше этого будет. То есть жесткость и определенность,Знаете, как это с бандитами бывает: они вежливость воспринимают как слабость. Во внешней политике то же самое. Россия ударила "Орешником". После этого начальник российского Генштаба позвонил председателю Объединённого комитета начальников штабов Брауну, и все — американцы перестали ATACMS стрелять по нашей территории.То есть понимание определенной части западников есть, но пока не у всех.Такеру Карлсону надо отдать должное: он решился ранее на интервью с Путиным, и сейчас на беседу с Лавровым. Я постоянно изучаю иностранную прессу и заявления западных политиков. Если сравнивать их выступления с тем, как говорят Владимир Путин и Сергей Лавров, которые стремятся убедить людей, раскрыть причинно-следственные связи — видна разница уровня российских и западных политиков.Разве способен господин Блинкен отвечать в таком же ключе как Лавров 80 минут на достаточно нелицеприятные вопросы репортера? Конечно, нет. Способен Байден участвовать в такой беседе, которую провел Путин с Такером? Немыслимо. Трамп, кстати, может.И еще один момент. Насколько уважительно, несмотря на происходящие события, ведут себя наши политики (Владимир Путин и Сергей Лавров) по сравнению с лидерами Запада.Да, мы с ними не согласны, мы критикуем их. Но обратите внимание на слова Путина о том, что он не хочет давать Трампу советы, потому что последний — умный, опытный политик. Что говорит Лавров о Байдене? Дескать, мне его жаль, мне неловко было говорить о вещах, которые с ним связаны.Такому взаимоуважению западным политикам еще надо поучиться у наших.— Полностью согласна. Кстати, война Запада против России началась, как минимум, в XIX веке и не прекращалась, изменялся лишь накал противостояния и методы – от многочисленных интервенций до того влияния, которой в новейшей истории получило наименование информационно-психологических операций. Предположим, что сейчас Запад сыграет в заморозку на украинском фронте, но утихнет ли бесконечная возня у границ России? События в Грузии и Сирии – тому подтверждение…— Я не хотел бы, чтобы мы поддались на разговоры про заморозку конфликта на Украине. Мое глубокое убеждение, что конфликты и их причины необходимо разрешать до конца. Нужно выжигать это, прошу прощения за такое слово.В 1945 году мы не решили до конца этот вопрос. Бертольд Брехт, знаменитый немецкий драматург, высказался о фашизме так: "Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада". Так вот это чрево породило нам и то, что происходит сейчас. А мы не выжгли это. Нужно исправить ошибку.Есть английская поговорка "Чем точнее расчет, тем крепче дружба".Так вот все, кто сделал возможным нынешнюю ситуацию на Украине, должны быть отстранены от власти и привлечены к судебной ответственности. Только так мы можем это завершить — капитуляцией Украины и сил, которые к ней причастны. А не заморозкой, и введением миротворческих сил на Украину, и прочим бредом.— Юрий Ильич, вы упомянули и Лавров в своем интервью, говорить должны не Россия и Украина, а США и РФ. Но мы же не можем игнорировать волю украинского народа, если хотим в дальнейшем выстраивания каких-то связей с освобожденной Украиной?— Скажите, пожалуйста, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль проводили переговоры в Ялте и в Тегеране, там присутствовала Германия? Мы решили судьбу втроем — как победители. И здесь, поскольку за Украиной стоят США, которые развязали войну, мы будем говорить с ними. А они, как проигравшие, должны будут принять условия России.Обратите внимание, по итогам Зимней войны с Финляндией 1944-го года мы потребовали, чтобы Финляндия судила свое военное и политическое руководство. Они сказали: в условиях перемирия не написано, что мы должны это делать. И только под нажимом контрольной комиссии из СССР и Англии, мы заставили их это сделать.Хотя они этот процесс провели, а потом всех осужденных помиловали. И поэтому жажда реванша в Финляндии до сих пор живет. И вот здесь мы как победители должны требовать, что будет так а не иначе.Что касается налаживания отношений с украинским народом. Посмотрите на Германию и Францию — сколько лет они воевали. Посмотрите на Чечню — казалось, как урегулировать отношения. А все наладилось. Да, еще долго это болеть будет, но тенденция к выстраиванию отношений есть.О том, что Запад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится, в интервью Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно.

https://ukraina.ru/20230524/1046539463.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, украина, сергей лавров, владимир путин, такер карлсон, украина.ру, "орешник", мид