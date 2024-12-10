Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского - 10.12.2024 Украина.ру
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Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского
Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского - 10.12.2024 Украина.ру
Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского
В ходе встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности, заявив, что Киев готов к переговорам только с позиции силы. Об этом написал американский деловой журнал Bloomberg
2024-12-10T10:55
2024-12-10T10:55
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эммануэль макрон
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В материале также отмечается, что Зеленский заявил своем стремлении донести позицию Украины, состоящую в том, что Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Также он подчеркнул, что Украина не может вступить в альянс НАТО пока идет конфликт, но потребовал приглашения.Днем ранее, то есть уже после встречи с Трампом и Макроном, Зеленский заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только в том случае, если Запад поставит Киеву больше мощных дальнобойных ракет, а также отметил, что Украине достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с вновь избранным президентом США бессмысленно, так как он еще не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав"."Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит", - добавил Зеленский.А вот Трамп после беседы с Зеленским в Париже объявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на Украине, назвав СВО "ужасной" и "нелепой войной".Во вторник, 10 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что концепция Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Зеленского и его окружения к эвакуации.В субботу, 8 декабря, Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По информации представителей западных СМИ, продлилась она не более 35 минут, при этом новый президент США вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.Позицию Кремля по вопросу переговоров о мире озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, встреча, мир
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, встреча, мир

Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

10:55 10.12.2024
 
© NytimesФото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Фото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© Nytimes
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В ходе встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности, заявив, что Киев готов к переговорам только с позиции силы. Об этом написал американский деловой журнал Bloomberg
"Настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в публикации издания.
В материале также отмечается, что Зеленский заявил своем стремлении донести позицию Украины, состоящую в том, что Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Также он подчеркнул, что Украина не может вступить в альянс НАТО пока идет конфликт, но потребовал приглашения.
Днем ранее, то есть уже после встречи с Трампом и Макроном, Зеленский заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только в том случае, если Запад поставит Киеву больше мощных дальнобойных ракет, а также отметил, что Украине достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с вновь избранным президентом США бессмысленно, так как он еще не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав".
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит", - добавил Зеленский.
А вот Трамп после беседы с Зеленским в Париже объявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на Украине, назвав СВО "ужасной" и "нелепой войной".
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