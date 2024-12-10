https://ukraina.ru/20241210/1059532997.html

Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского - 10.12.2024 Украина.ру

Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и Зеленского

В ходе встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности, заявив, что Киев готов к переговорам только с позиции силы. Об этом написал американский деловой журнал Bloomberg

2024-12-10T10:55

2024-12-10T10:55

2024-12-10T10:55

новости

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

встреча

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059532799_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_882f713d1c7eba7e6bbea344c2d01369.jpg

В материале также отмечается, что Зеленский заявил своем стремлении донести позицию Украины, состоящую в том, что Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Также он подчеркнул, что Украина не может вступить в альянс НАТО пока идет конфликт, но потребовал приглашения.Днем ранее, то есть уже после встречи с Трампом и Макроном, Зеленский заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только в том случае, если Запад поставит Киеву больше мощных дальнобойных ракет, а также отметил, что Украине достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с вновь избранным президентом США бессмысленно, так как он еще не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав"."Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит", - добавил Зеленский.А вот Трамп после беседы с Зеленским в Париже объявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на Украине, назвав СВО "ужасной" и "нелепой войной".Во вторник, 10 декабря, глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что концепция Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Зеленского и его окружения к эвакуации.В субботу, 8 декабря, Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По информации представителей западных СМИ, продлилась она не более 35 минут, при этом новый президент США вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.Позицию Кремля по вопросу переговоров о мире озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров.

https://ukraina.ru/20241209/1059501815.html

https://ukraina.ru/20241210/1059530085.html

https://ukraina.ru/20241210/1059531900.html

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, встреча, мир